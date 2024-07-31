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9點開會 X世代8點半集合以社畜為傲...人資長看職場差異：Z世代不賣肝、不忠誠、不聽話

聯合新聞網／ 今周刊
攝影／陳睿緯
攝影／陳睿緯

【撰文‧今周刊編輯團隊】

1995年到2010年間出生的年輕人，被稱為「Z世代」，這群年輕人在台灣約有380萬人，其中有超過200萬人已湧入職場。

《今周刊》針對包含聯發科、統一、華航、長榮航、中鋼等37位來自科技、鋼鐵、百貨、金融、醫療、健身及教育等，超過10個行業領域的人資長和中階主管進行調查，在他們眼中，這群謎樣新物種，究竟散發出哪些與5、6年級的X世代及7、8年級的Y世代截然不同的特質。

問卷結果顯示，Z世代身為「數位原住民」，使用數位工具的能力都遠勝X、Y世代，也更重視經營自身品牌，創造自我的獨立價值。此外，比起「工作」，Z世代年輕人顯然更在乎「生活」，他們「不願意下班處理公事」，也更青睞「彈性工時」。

Z世代對公司忠誠度並不高，也不像前兩個世代，尤其X世代願意服從上級指示，X、Y世代遠比Z世代更有「團隊精神」。

台灣大學、清華大學職場溝通學教授，也是陽明交通大學策略管理／行銷學教授的彭冠宇笑著舉例，「過去主管跟大老闆開季會，9點的會，大家8點半就集合，45分都到位，跟部隊一樣，X世代習以為常，其實也引以為傲，覺得那是一種光榮，甚至一種虛榮。」

Z世代就很難認同X世代這種視加班為榮譽、老闆是天的「社畜」思惟。他們更傾向在「被尊重」、彼此平等的情境中討論議題，並在工作中找到自我價值。

想駕馭這群思惟迥異的新世代，權威管理模式不再通行無阻，在大缺工時代，大企業加快「適應」這群年輕大軍的速度。

舉例來說，一家大型上市建設公司就啟動月薪計畫來吸引年輕人，過往該公司以高獎金撐高年薪，對願意長期在同一家公司打拚的Y世代很有吸引力。然而，Z世代卻更喜歡月薪，認為以年計算太久了。這家建設公司最後拍板，在薪資總額不變下，將月薪提高、減少獎金，此舉果然穩住了年輕員工的軍心。

台灣科技業龍頭台積電為了吸引Z世代人才，也因時制宜做出許多改變。過往為了保護客戶和公司營業機密，職場限制重重、門禁森嚴，諸如通訊軟體、社群平台或是UberEats都是工作中的數位禁地，上班時間一概禁用。

2021年開始解禁，放寬社群媒體與各種App的使用限制。目前，員工的公司手機較常使用的生活類App，如LINE、WhatsApp、Facebook、Messenger、Instagram、Uber Eats、Spotify、Momo 及高鐵訂票App等，都已經被開放使用，終於不必再「與世隔絕」。

此外，為了進一步理解Z世代，2024年，台積電委外針對具STEM（Science科學、Technology科技、Engineering工程、Mathematics數學）學科背景的新世代族群，進行「新世代STEM半導體領域職場喜好大調查」。

《今周刊》獨家取得調查結果，發現有意進入半導體產業的Z世代年輕人，26%都是看好技術創新與產業發展前景，過去排行第1的薪資福利制度，僅以22%居次。

這群年輕人也有高度理念，被問及「環境、社會和公司治理」（ESG）與企業形象時，80%都非常重視「公司企業文化」、「善盡社會責任」、「管理制度良好」、「財務穩當／信用良好」。

同時，35%的受訪者對「工作時間的合理安排」非常重視，23%表示看重工時與班表彈性，13%的Z世代將遠距工作、新興工作型態納入選擇工作考量。他們認為，「賣肝」、「賣命」作法已經過時，數位化改善流程，可以縮短工時，增加效率，工作與生活才能取得平衡。

更多內容，請參閱最新一期《今周刊》(第1441期)

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