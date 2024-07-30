金融資優生月虧21億…台股大漲卻沒它的份！謝金河看「昨是今非」曝1關鍵

在颱風過後，上海商業儲蓄銀行發布重訊，增提備抵呆帳損失，6月虧損21.57億元，上半年淨利57.25億元，Eps.1.18元，這是上海商業儲蓄銀行成立以來很少出現的情況，原因也跟中國有關。

上海商業儲蓄銀行連動兩岸三地情結，1915年實業家陳光甫創立上海銀行，1949年國共內戰，陳光甫逃到香港，他感慨說：今日國民黨與共產黨之爭，其實是一個社會鬥爭！陳光甫在1951年將上海銀行在香港子行升格為香港上海銀行，1954年上海銀行在台灣復業，登記為上海商業儲蓄銀行。架構上，台灣的上海商業儲蓄銀行控香港上海銀行57.6%，香港上海銀行又控在中國的上海銀行3%，這是跨越兩岸三地的銀行。

在中國經濟奔馳的年代，上海商業儲蓄銀行因為跨足香港，上海，也成了最大優勢。這些年榮家力精圖治，上海商業儲蓄銀行在1989年台灣錢淹腳目的時代，以每股千元以上賣掉中華開發股份，然後把民權東路上的美琪飯店買下來改建總行，今年總行拆除又改建成美侖美奐的鑽石型大樓。

不過，中國經濟快速轉換方向，在上海上市的上海銀行股價從30.97最慘跌到5.55人民幣，大多數中國的銀行都承擔房地產呆帳壓力，香港的上海商業銀行也受到衝擊。本來上海商業儲蓄銀行擁有的優勢，逐漸變成甜蜜的負擔。

今年台股大漲，富邦金控市值到1.3兆，國泰金控也曾到1兆，中信金逾8000億元，大多數的銀行股價都創新高，只有上海商業儲蓄銀行逆向走低，這不是經營不善，而是時代的眼淚！

本文授權自今周刊，原文見此。

延伸閱讀》

00878殺到22.6元就快除息，鐵粉目標100張教股息殖利率如何墊高！有「2大護體」跌免驚

台鐵將推常客優惠、高中生可請「3天身心假」…8月「8項新制」一次看：雇主沒做1事恐罰最高30萬

黑鷹直升機搜救成大考古系教授，找到4人卻不願下山…1小時20萬、一趟近百萬成本誰出？消防局說了

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】