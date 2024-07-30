擊敗Elsa！《腦筋急轉彎2》躋身全球最賣座動畫片 歸功2大關鍵操作

睽違5年，全球動畫片票房冠軍寶座換人坐。《腦筋急轉彎2》（Inside Out 2）上映一個多月以來，全球票房已賣破15.06億美元（約494億元新台幣），成為全球影史最賣座動畫；台灣票房同樣亮眼，榮登國內最賣座好萊塢動畫。 如此傲人成績，源於它做到了兩個要訣：「共鳴」和「社群」。

全球最賣座動畫片正式易主！今年6月上映的迪士尼皮克斯動畫《腦筋急轉彎2》（Inside Out 2），截至7/28，全球票房已突破15.06億美元（約494億元新台幣），擠下2019年《冰雪奇緣2》（Frozen 2）的14.51億美金（約台幣474.91億元）紀錄，登頂影史動畫票房冠軍。

這股熱潮，也在台灣掀起旋風，全台票房累計突破4.71億元新台幣，成為台灣史上最賣座的好萊塢動畫，更超越去年《灌籃高手THE FIRST SLAM DUNK》的4.59億元，躍升台灣影史動畫票房第2位；第一，則是日本動畫《鬼滅之刃劇場版 無限列車篇》2020年創下的6．35億元票房。

實際上，距離《腦筋急轉彎》首集登上大螢幕，已過去9年光陰，在許多人幾乎淡忘這部作品時，其續集卻能跌破眾人眼鏡，甚至刷新影史紀錄，背後最大關鍵，來自它不分世代的廣大共鳴。

找心理學家當顧問 喚起觀眾情緒共鳴

「《腦筋急轉彎2》中討論到有關成長、如何應對改變、情感平衡與相互理解等主題，能吸引不同年齡層的觀眾。」華特迪士尼台灣及香港副總裁陳永樂指出。

該片講述一名住在明尼蘇達州（State of Minnesota）的13 歲女孩萊莉（Riley），隨著步入青春期，面臨焦慮（Anxiety）、羨慕（Envy）、尷尬（Embarrassment）和倦怠（Ennui）四種新情緒，因而衍生出一連串自我認同危機。

看似簡單的情節，卻能深深牽動起無數觀眾的心，或許是因為，每個人或多或少都能在萊莉身上，看到那個曾經徬徨、或正在面對焦慮的自己。

為妥善處理情緒議題，該片也請來心理師擔綱顧問，心理學家麗莎．達穆爾（Lisa Damour）就是其中之一。她在接受外媒採訪時表示，雖然焦慮通常被視爲負面情緒，但它同時也是一種讓人保持警惕、糾正方向的心理機制。

她強調，焦慮是十分正常的情緒，「我們的目標不是消除焦慮，而是要控制焦慮。」以免人們過度反應，進而導致「非理性焦慮」（Irrational anxiety），意即高估眼前威脅，卻低估了自己應對威脅的能力，最後反而傷到自己。

台灣諮商心理師劉胤含也認為，每一種情緒都有其存在的意義，當我們試圖壓抑或控制某種情緒時，反而會讓情緒無法流動，最終爆發。更好的做法，應該是嘗試接納情緒。

劉胤含建議，當情緒來襲時，應先辨識當下自身的情緒為何，是憤怒、悲傷還是焦慮等，再找出這種情緒從何而來。接著，可試著與情緒對話或安撫，且過程中切忌摻雜批評與評價。

例如，可以說「我知道你很失望，因為這跟你原先想像的很不同。」而不是「我怎麼可以這麼自私，我怎麼這麼糟糕。」透過看見情緒、理解情緒，成為可以陪伴自己內在的人。

除了引起觀眾共鳴，票房大獲成功，也少不了社群行銷的推波助瀾。

心理測驗掀社群討論 擊中「認識自己」的需求

「我們透過線上與線下社群管道積極與消費者互動，希望吸引到新世代的年輕人與家庭觀眾。」陳永樂道出對電影宣傳的著力。

在台灣，迪士尼更自有一套宣傳策略。

舉例來說，他們找來台灣知名Youtuber阿翰合作，開箱加州迪士尼動畫工作室，並訪問在皮克斯動畫工作室裡的台灣動畫師Crystal Kung，透過台灣人加持，加深國內觀眾對《腦筋急轉彎2》的好印象。

不僅如此，在電影外，還有一項名為「EMO小劇場，找找你的情緒主角」的心理測驗，在電影上映前一個月就上線，引發許多觀眾爭相轉傳、分享，讓電影未演先轟動，至今已累計超過 570 萬人次點擊測驗。

這背後的企劃團隊，是曾操刀過《金馬 60 聲音故事互動》和《foodpanda 年度回顧》的台灣行銷創意公司「一途創意」。

一途創意團隊表示，他們的目標是讓大家在互動過程中，得以回想《腦筋急轉彎》第一集的感動與共鳴，並預熱對續集、新情緒角色的期待，因此會針對每個情緒角色，設定不同的情境選項。

據其後台統計，受測結果出現頻率前三名的角色，分別為「厭厭」、「阿羞」與「憂憂」，但一途創意也提醒，此結果並非絕對，也可能隨受測者當下心情、環境而有所變化。

值得一提的是，他們將測驗的風格定調為年輕、有趣、幽默，因此參考了大量現代網路用語或迷因，例如 ，「蛤啊」、「ㄓㄤ ㄌㄤˊ」，以及非常大膽的隱藏版「ㄙㄜˋ ㄙㄜˋ」，在不會太露骨的前提下，試圖激發年輕世代共鳴。

「不只台灣人，全世界都喜歡做心理測驗，每個人都渴望被他人理解。」一途創意共同創辦人莊舒羽直言。

據他們觀察，測驗結果頁必須要有精心規劃過的文案跟視覺，並讓大家有「這就是我」的感受，就有很大機率讓人願意分享出去，再加上社群網路的蓬勃發展，帶動了人們想展現自我的需求與話題，也因此讓心理測驗受到歡迎。

從諮商心理師的角度出發，劉胤含則分析，大眾喜歡做心理測驗的背後，也代表了每個人都很想了解自己，但又不夠了解自己，而心理測驗往往可以讓人得到一個關於自己的解釋，滿足了人們想快速認識自我和他人的需求。

面對情緒、接納情緒，是每個人都必須面對的功課，而《腦筋急轉彎2》正是靠著說對故事，輔以社群經營，喚起眾人對成長焦慮、自我認同的共感。它能登頂動畫片票房冠軍，絕非偶然。

本文授權自今周刊，原文見此。

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