看別人IG、臉書…完美生活令人羨慕 心理學不會教的方法：停止追蹤「這種人」

「吃得苦中苦，方為人上人」、「好還要更好」、「追求更好的自己」…不論俗諺或廣告台詞，總鼓勵人們努力追求非凡、卓越生活，但輔仁大學心理系副教授黃揚名提醒，即使平凡也並不等於不好。

平凡仍有價值 資源多的人也付出代價

黃揚名表示，在心理學研究中，經常需要均值做為比較基準，「你要覺得很驕傲，你代表那個群體！」平凡僅表示我們和大多數人一樣，不代表沒有價值。好的定義非常多元，不應該依照表面光鮮亮麗與否作為判定。他舉例說明，職務高、職稱名片響亮的人，雖然擁有更多資源、更多財富，但往往肩負著更多的責任。一般人經常只能看到金字塔頂端風光一面，卻忽略背後必須付出的辛勞和犧牲。

例如，成為眾所注目的網紅、偶像明星，雖然受眾人追捧，但他們的私生活卻幾乎不存在，一舉一動都容易被放大檢視，甚至如果有簽合約代言飲料，公開場合就只能喝該款飲料，無法自由選擇。黃揚名提醒：「那真的是自己想要的生活嗎？把平凡等同於不好，其實是不太對的！」。

疫後改變人際互動 有緣相伴無緣祝福

不過，隨網路與疫情帶來的發展與影響，黃揚名觀察，如今人與人之間的互動，開始產生微妙變化，過去從學校畢業後，容易因各奔東西失去聯繫，但因社群媒體興起，人際關係可透過各平台勉力維持，連大學生在虛擬世界的人際互動，都可能比真實世界更多。

黃揚名舉例，他將自己的交際圈分為三個層次，第一是生活中經常有互動的，再來是社群媒體上有互動，更遠一點，則是偶爾會想起，但在社群媒體上也沒聯絡的人。「不可能期待結交過的好朋友，永遠都是好朋友。」他表示，抱持著若有緣份就陪伴彼此走一段，沒有緣分就淡淡祝福的觀念，反而心理負擔較小。

避免陷身材焦慮 停止追蹤「過度美好」的人

雖然社群媒體讓人際更容易聯繫，但也難免帶來多方比較，特別是身材焦慮，尤其現代社會營造了一種標準，人們認為只有符合某種標準才是對的，即使如今對於過度瘦身開始有所反思，除纖細模特兒外，近年也出現大尺寸模特兒，但黃揚名不諱言：「身材焦慮是一大商機，所以(商人)一定要維持這樣的焦慮！」

他建議，在社群媒體上可停止追蹤「過於美好」的人，因為覺得自己不好都是從比較而來，而不是實質上的客觀事實。此外，也可將更多關注焦點放在自己的優勢上，可能該優勢未必是頂尖，也有可能是60分，「那就接受這個60分，然後去看可以過怎樣的生活。」

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本文授權自今周刊，原文見此。

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