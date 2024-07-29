還沒降息 川普先端「關稅10%」政策殺市場！專家：恐重新點燃通膨問題

許多台股投資人考量地緣政治風險，會將部分資產配置在市場更大的美股。不過美總統大選的不確定性將考驗下半年美股市場，加上聯準會降息程度宛如風向球，隨時左右投資人對債券市場、股票市場的布局策略。美股投資專家Jenny認為川普端「關稅10%」政策恐重新點燃通膨問題，投資人面對美股市場應回歸基本面，了解自身進出場目標、經濟指數轉變、企業獲利情況、分批布局及資產配置，歸納出下半年進可攻退可守的投資方向。

2024年初聯準會(Fed)原先預期降息三碼，不過多項經濟指數顯示仍然樂觀，足以支撐高利率環境。直到今年下半年，期貨市場才預估 Fed 有96%機率在9月進行首次降息，Jenny認為，降息其實對市場來說是好事，因為歷經上半年的大多頭，許多人的資產配置需要做一些調整。

通膨下行降息機率高 投資債券首重配置

近期不少投資人預期降息激勵債券價格，提早布局預期賺取價差。但Jenny分享自己投資經驗：「若以賺價差為目標，購買債券利率期貨衍生性金融商品效果更好，因可在短時間內賺取更多報酬。」投資債券通常為賺取固定現金流，以購買美國公債與購買高股息ETF比較，發行商是美國政府的美國公債，以更低風險提供穩定配息，只是因疫情前後這幾年處於利率低點、利息較少，大多數人才會選擇風險更高但是預期報酬更多的股票市場。

Jenny提醒，如果投資人認為現在股票市場基期過高，或是市場有意外事件讓風險意識上升，甚至產生經濟衰退，考量債券風險趨避的特性，能夠幫助投資人降低資產淨值波動，Jenny認為此時投資債券應以資產配置、長期投資角度去思考。

Jenny分享觀察市場降息概率的三項重要指標：首先是FED在談話中屢次提到的就業市場，包含「非農就業人數」、「失業率」、「勞動參與率」、「平均薪資成長」，幫助民眾了解現在整體市場的勞動力是否處於緊繃狀態。

勞動力賺錢後會影響消費能力，接著觀察「零售銷售」，它能表示一個國家扣除通膨影響後的整體消費額，若有持續成長，代表物價上漲、高利率情況並沒有影響消費動能，處於好的狀態。

最重要的指標則是「通貨膨脹」，代表數據有CPI(消費者物價指數)、PCE(個人消費支出物價指數)，Jenny指出，即便目前美國市場通膨狀況並未達到聯準會降息目標要求的2%，但經濟趨勢是逐月觀察，若指標處在負斜率狀況一段時間並未往上，是可以預期經濟狀況正在轉好，而貨幣政策同樣具有滯後性，聯準會也會提早判斷評估，不會貿然採取激進的貨幣政策。

總統大選端出關稅政策 通膨恐復燃

2024年11月即將迎來美國總統大選，提前於6/28登場的總統辯論會引起熱議，投資人也密切觀察候選人言論是否會對於市場產生衝擊。Jenny分析「提高關稅」是影響市場較大的關鍵，企業增加關稅支出，陷入不轉嫁給消費者輸了股價，轉嫁給消費者又輸了聲譽的兩難局面。

「如果關稅真的提高到10%，美國平均每人年支出會增加2500美元。」Jenny認為有可能重新點燃通膨問題，造成市場動盪。預期美國政府可能會因為增加支出需要舉債，全球其他各國對美債需求會下降，推升殖利率上漲，市場估值勢必重新評估。

部分投資人擔心關稅政策會重現2018年中美貿易戰造成的經濟動盪，對此Jenny持正面看法認為，企業對市場自然會產生「上有政策，下有對策」的反應，即使大選後同樣有中美對立情況，過去經驗也會讓反應機制提早啟動，降低相同意外事件造成的衝擊。

「你永遠無法預測市場，只能讓自己具備隨時應對的能力。」Jenny認為每個人進出市場時間與目的都不相同，投資應回歸基本面，了解自己設定的進出場目標，觀察經濟指數的轉變、企業獲利情況、分批布局及資產配置，才是進可攻退可守的投資心態。

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本文授權自今周刊，原文見此。

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