台股指數終場大跌752點、2萬2一度失守 為何法人認為這只是多頭修正 AI股還有戲？

【撰文/劉煥彥】

台股受到美股連續兩天大跌拖累，加上國內連續兩天颱風假休市，外資無處宣洩賣壓，使加權指數周五（26日）盤中一度重挫972.23點，一度跌破22000點關卡，季線22139點也同告失守。 終場台股指數仍大跌752.63點，跌幅逾3%，創下台股史上第三大單日跌點，收在22119.21點。 權值股台積電（2330）盤中最低大跌6.5%至915元，直逼季線910元，顯見科技股的賣壓沉重。 從籌碼面來看，外資法人26日是賣超846.46億元，高居台股史上第三大外資單日賣超紀錄。 但有法人認為，初步觀察這只是股市多頭回檔，而非多頭轉空頭，預期指數近期可能在半年線至季線之間整理，後市要看美國科技大咖在接下來法說會的展望說法，惟AI股及蘋果新iPhone概念股仍值得留意。

這波跌勢吃掉了台股7月所有漲幅

從本月11日台股指數站上歷史新高收盤價24390.03點至今，大盤累計下跌2270.82點，跌幅接近10%。

這波跌勢不僅完全吃掉了台股7月的累計漲幅，反而還下跌逾900點。

然而，台股指數今年以來累計仍飆升逾4200點，漲幅近24%。

黃文清：初步觀察這是多頭修正 而非多頭轉空頭

台新投顧副總經理黃文清觀察，有市場聲音說這波台股大跌是因為川普上台機會大增等政治面影響，但這只是誘因，實際上是美國科技股已經漲多，而Google等已經公開最新財報的科技大咖，在近期法說會提出的展望未能有效激勵股價再創高所致。

在科技股漲多後，資本市場開始注意，偏高的股價是否足以支撐個別公司的成長性。

黃文清也認為，初步來看美股並非從多頭轉空頭，而只是多頭修正，原因在於相關企業的成長性不變（從上周台積電法說會就可以看出），而且AI的大趨勢未變。

從盤面來看，他推估加權指數這波修正，不至於跌破半年線，未來可能在半年線及季線之間整理，甚至若動能夠強，不久就能恢復至季線之上。

在操作策略上，他仍看好AI股及蘋果概念股，其中蘋概股是受惠下半年新iPhone將上市，AI股則不見得是所有人一起上漲，而是業績成長性高的個股較有表現機會，例如伺服器、先進封裝及測試等族群。

大型科技股財報仍優於預期，惟市場避險情緒偏高，獲利了結賣壓強

中國信託投信表示，2023年以來受惠AI需求強勁發展，以美國「七巨頭」為主的大型科技股出現驚人漲幅，也帶動半導體相關產業公司股價水漲船高。

但隨著科技股基期已高，加上美國總統大選帶給市場不確定性，投資人也擔憂科技企業大舉投資AI基礎建設，但目前尚未看到明顯回報及可獲利的商業模式，因此希望先保本，再尋找有投資潛力的標的。

中國信託投信認為，觀察Google等大型科技股開出的財報，其實仍優於預期，只是市場目前避險情緒偏高，獲利了結賣壓強。股市短線雖受消息面干擾，但長期股價仍回歸基本面，

野村投信投資策略部副總經理張繼文則分析，隨著通膨放緩、美聯準會降息時程愈趨接近，全球資金動能有望維持充沛，且企業獲利展望維持穩健的前提尚未改變，台股下半年仍具表現空間。

美國總統大選變數不斷，仍可能不時擾動投資氛圍，但總統大選並非影響股市絕對因素，經濟好壞才是漲跌的關鍵。

最終在經濟和基本面的推動之下，股市仍可望持續走高，目前市場焦點轉向美股財報，以及科技、電子權值股之外的機會，投資人不妨留意低接布局的機會。

從目前美國總統大選的民調顯示，總統候選人川普獲勝機率較高，他的政策方向帶來更多不確定性，如改變電動車補貼政策、提高來自中國和其他國家的產品關稅等。

其次，美國限制中國半導體產業發展的現行政策預計也將繼續。有鑑於中國第二季GDP成長不如預期，即便經過三中全會的信心喊話，甚至人民銀行下調貸款基準利率（LPR）10個基點，市場信心也依舊薄弱。

再者，美國更傾向保護其在科技行業的技術優勢，這對全球的科技行業顯然是不利消息。前述提及的政策方向並非已經全然定案，仍有許多不確定性，未來幾個月可能還會有更多消息傳出，後續的政治面發展仍是我們要密切觀察的重點

野村投信：股市反映的只是多頭暫時休息，而非中期修正

野村投信國內股票投資部主管姚郁如指出，在地緣政治之外，另一個造成股市風雲色變的原因，在於台股大盤指數已來到歷史高位，估值在相對豐厚的水準，市場資金似乎為了規避風險而選擇流出股票市場。

不過，若撇除這些非基本面因素，預估2024年下半年的全球經濟增長仍穩定，市場需求依然存在，台灣企業的高盈利動能將持續到2025年。而美國聯準會預計將在9月降息，屆時通膨風險降低且美國就業市場現況仍穩固，因此我們認為基本面具有韌性，並且市場流動性仍充裕。

野村投信認為，除非出現立即的經濟衰退風險，否則近期的股市反映的僅是多頭暫時休息，而非中期修正。市場噪音在美國大選前後都會存在，但這些非基本面的因素只會在短期內影響股市，當市場消化這些不確定性後，市場的回檔修正反而提供了具有競爭力和良好盈利增長公司的絕佳買入機會。

本文授權自今周刊，原文見此。

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