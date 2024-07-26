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會煎鍋貼做手搖飲 沒龐大資金也能圓美國夢！在美執業會計師教1招：最快6個月攜家帶眷都能去

聯合新聞網／ 今周刊
示意圖/ingimage
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【撰文/林韋伶】

「我過去的客戶，大約有95%是中國人，我看過很多中國企業非常有狼性的樣子。」美國麻州知名會計師張子婧這樣分享自己在美國執業10多年來的觀察。

她同時也發現，在美中關係緊張的大環境下，當中國人、中國企業在美遭遇的阻力變大，便是台灣人接下市場的契機，「我覺得在華人圈中，台灣人是非常有機會的，所以我真的很希望有更多台灣之光能有冒險的精神，來實現美國夢」。

其中，根據她多年的觀察，就算沒有技術專長、沒有龐大的資金可當投資移民，也可以靠台灣人鮮少知道的「E-2」簽證來圓夢。

所謂E-2簽證是一種創業簽證，專為來自與美國簽訂投資條約國家的個人或公司設計，全球包括台灣在內，僅200多個國家的人民擁有申請E-2簽證的資格，中國與印度就不在符合資格的國家之列。

E-2簽證門檻低、申請流程快速 最快6個月圓美國夢

E-2簽證的申請人，必須在美國進行有經濟利益且具創造就業潛力的實質投資，此簽證申請流程快速、無名額限制、可無限次續約、家人可同行（配偶與未滿21歲的子女）、投資金額相對低，持有者可以在美國合法工作且自由創業，子女可以就讀公立學校、可以申請合法工作，無年齡、學歷或工作經驗要求。

張子婧分析：「就我的觀察，E-2簽證對台灣人來說是最有利的。」她以台灣知名的餐飲集團六角、四海遊龍、八方雲集…等企業舉例說明，若台灣人想要到美國創業、開店，不需要向美國移民局申請，只要向美國在台協會提交商業計劃書，在與美國在台協會面試過後，最快6個月就能前進美國。

張子婧進一步分析，除了科技業相當適合到美國發展外，很多中小企業都擁有很棒的產品，可惜國際化不足，如果可以勇敢跨出去，直接挑戰美國3.3億人口的銷售市場，潛力無窮，「尤其台灣很多廠商，他們的客戶可能本來就是美國人，只是他是先賣給美國的貿易商」。

服務業前進美國賺美元 台灣勞工、雇主可望創造雙贏

在服務業的部分，張子婧分享一個客戶的案例指出，一位美國客戶做的是年長者的日間照顧，收益來源為州政府提供的補助，機構內有幾百位年長的住戶，其中大多數都是有美國籍的華裔老人。

「這些老人家都可以自由活動，但機構需要很多管理人員，可是在美國找人的成本很高，所以我建議客戶用E2簽證把台灣勞工帶過去。一來機構可以付出較低的人力成本，二來台灣勞工也可以拿到較高的薪資。」張子婧這樣分析。

近年來，當中國人與中國企業慢慢退出美國市場，張子婧認為過往相對保守但腳踏實地的台灣人，現在剛好可以把握機會前進美國，能更有效接手美國的市場，她則以在美國執業10多年的經驗，希望能幫到更多自己的台灣同鄉，避免走彎路。

川普當選對台灣學生有何影響？張子婧：有機會畢業就拿到綠卡

對於總統大選結果是否將影響E-2簽證的發放，張子婧認為，川普先前曾提到，希望讓在美國念書的學生畢業就拿到綠卡，「我覺得他是歡迎國際學生的，但他之前也曾經說『中國學生都是間諜』，將兩種言論一起合併討論的話，其實他是在歡迎非中國學生，如果他真的當選，台灣學生搞不好不需要拿到E-2簽證，就可以直接拿到綠卡。」

開南大學國家暨區域發展研究中心主任陳文甲表示，很開心能參與見證台美間最為緊密的交流時刻；而專精國際商務的瀛睿律師事務所合夥人律師詹義豪則強調，台美關係堅若磐石，雙方商務、移民往來也愈多，非常樂意提供相關法律諮詢，為台美交流作具體貢獻。

本文授權自今周刊，原文見此

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