台股半年飆3成 想落袋為安又怕賣飛？專家教停利心法：資金留待這月主升段

【撰文‧林怡妏】

股市進入高檔，回檔風險浮現，到底該不該停利出場、落袋為安？《今周刊》邀請三位理財達人為投資人解答，並傳授他們的停利哲學。

今年以來，全球不少股市皆以驚人的速度上漲，台股從年初的17853點飆升至歷史高點24390點，漲幅達36.6％。美國、日本與印度股市，也屢創新高，使不少股市與相關基金投資人獲利頗豐。然而，隨著股市進入高檔，無論美股或台股市場，居高思危的提醒聲音，也陸續出現。

「股市一路走高，到底該不該停利出場、落袋為安？」「賣掉持股或基金後，如果股市繼續走強，豈不是錯失賺更多的機會？」類似的矛盾掙扎，成為近期不少投資者內心天天上演的小劇場。

「理財教母」林奇芬：

積極投資人留意四大指標

現階段宜「適當減碼、分批出場」

針對這個問題，有「理財教母」之稱的林奇芬建議，投資人首先應評估自己的風險偏好，是偏向「穩健型」，還是「積極成長型」。「對於穩健型投資人來說，其實沒有所謂的停利時機問題。」或者應該說，無論當下時機如何，當獲利目標達陣，就該紀律執行停利，「設定一個停利目標，當獲利達到目標時，就停利出場。」

至於目標應該訂在20％，還是30％的報酬率，她建議從年化報酬的角度來思考，納入時間價值的影響，會比單看總報酬率來得客觀。以股票型基金為例，「通常來說，一○％的年化報酬，已經算是不錯的表現。假如投資人持有某檔基金3年，期望年化報酬為10％，那麼當總報酬達到33％時，就可以考慮停利出場。」

當獲利落袋後，林奇芬建議將整筆資金分成3年以「定期定額再次進場」，有助於累積財富。如果投資人擔心資金閒置在銀行，因利率過低而有損投資效率，可以考慮低波動的債券型基金或平衡型基金，作為資金的停泊之處。

對於風險承受度較高的「積極成長類型」投資人，她建議綜合考慮基本面、技術面、籌碼面與市場評價面等多方因素，判斷市場趨勢是否出現轉變，再決定是否獲利了結。她分析，當前全球服務業與製造業採購經理人指數（PMI）持續上升，顯示景氣循環處於擴張階段。此外，台灣的出口值及訂單量持續增長，基本面表現亦仍良好。

從技術面來看，最近股市出現震盪回檔、失守月線，林奇芬指出，「未來能否守住季線，將是關鍵的觀察點，如果再進一步跌破半年線或年線，即是空頭訊號浮現。」再看籌碼面，根據台灣證券交易所的數據，6月三大法人合計買超150億元，但到7月中旬已轉為賣超逾兩千億元，「從籌碼面來看，負面訊號已經顯現。」最後，在市場評價方面，林奇芬認為，目前大盤的本益比已達24倍的相對高位，對比歷史數據「已經太貴了。」

綜合以上四大指標，林奇芬認為目前只有基本面看起來較為樂觀，未來須持續關注技術面與籌碼面的變化。她建議投資人，在這個階段可以「適當減碼，分批出場」。

她舉例，若投資人原本持有100％的股票，可先賣出3成持股，保留7成股票，倘若大盤跌破季線，再進一步賣出3成的持股。

對於獲利了結後的資金如何布局，林奇芬建議，如果大盤站穩季線，趨勢回升，可考慮將3成的獲利資金，重新投入市場；若市場風險上升，則建議將獲利資金移轉到債券，或其他低風險資產。

「基金教母」蕭碧燕：

先認清自己的風險承受度

紀律執行停利報酬才會入手

對於停利點該設多少、何時停利的問題，「基金教母」蕭碧燕認為：「這是沒有一個標準答案的問題。」

「太早停利，會因為少賺而感到遺憾；錯過停利時機，又可能在市場回檔時感到焦慮。」她強調，在無法預測市場的情況下，投資者應思考自己願意等待的時間、可承受的風險，以及對資金需求的急迫性，再設定自己的停利點，「紀律執行，報酬才會入手，否則一切都只是空談。」

進一步看，無論是「等待時間」、「可承受風險」或「資金急迫性」，都牽涉投資期間「遇到市場回檔的機率」，也就是設定停利點前，必須問問自己，無論從心理或財務壓力來說，能否承受更多次的回檔。

蕭碧燕以投資人熟知的定期定額投資策略——「微笑曲線」來解釋，「小微笑」是指當定期定額的報酬率達15％至20％時停利，這樣的策略，投資人心情不易受到市場波動影響，但最終賺取的獲利空間與累積本金都較少，也有頻繁贖回、不斷擇機重新投入的問題；「大微笑」則將停利目標設定在40％至50％，相較於小微笑，停利的次數更少，理論上最終獲得的收益較多，但碰上市場回檔的機率比較高。

另一種就是「仰天長笑」，將停利目標設定在一○○％，在這樣的策略下，停利次數最少，投資過程中須承受較大的市場波動，但最終報酬最豐厚且累積的本利和最多。

蕭碧燕建議，對於「長期趨勢向上」、「指數一波比一波高」的市場，如台股、美股、全球科技類股，適合採用「仰天長笑」策略長期持有，但過程中如有資金需求，可考慮部分贖回，「需要多少錢、就贖多少！」而像是印度、越南、中國等新興市場，以及新能源與醫療生技類股，則建議使用「小微笑」策略，將停利點設在15％至20％。

她再次強調，停利點的選擇，應根據個人的風險承受度而定。假設投資人在參與台股市場時，雖計畫長期持有，但內心無法免於因市場波動而起伏，那麼把停利點下調到30％，也是可行的，只要能夠堅定地紀律執行即可。

至於到了停利點時，有些人選擇全部贖回，有些則是部分贖回。蕭碧燕建議，部位不多的投資人可考慮一次性全部贖回，並將資金分成30個月的定期定額，再買一檔基金，或加碼原有的基金。如果覺得剩餘資金放在銀行效益不高，她建議可考慮採取「母子基金」操作。

簡單說，此概念是將整筆資金先買入一檔具有穩定特性的平衡型或債券型基金，以此作為母基金，然後再選擇一檔股票型基金作為子基金。以1百萬元的投資為例，投資人約定每個月從母基金中，提撥兩萬元買進子基金，並設定20％的停利點，一旦子基金報酬達20％，即停利並將獲利回歸到母基金，透過這種循環投資的方式鎖住獲利。

「台股老先覺」杜金龍：

大盤進入「轉折修正期」

可減少持股等待九月啟動的主升段

被稱為「台股老先覺」的杜金龍，是透過股市循環週期評估停利時機。

「一個多頭循環為89個月，其中初升段為21個月。」他觀察台股當前多頭循環，從2022年10月的12629點開始計算，到今年7月走完初升段的完整21個月，加權指數漲幅93％，「每當初升段結束，通常會進入3個月的轉折修正期。此外，目前KD隨機指標達96，根據過往數據，大盤繼續上漲的機率剩下1.48％。」

因此，杜金龍建議投資人現階段確實可考慮減少持股，等待主升段到來。他坦言，在7月初的初升段結束後，自己先將股票總部位降低至3成，獲利落袋後僅保留現金。不過，他也指出，由於7月是台股除權息旺季，原先持有的富邦金在本月除息，於是他趁除息前，提高該檔持股的資金水位，並在台積電於19日迎來連續3日的跌勢後逢低進場，目前總持股回升至6成。

杜金龍表示，目前大盤進入初升段結束後的「轉折修正期」，預料主升段將在9月啟動，並認為AI趨勢帶領下，台股後市可期，「投資人在多頭市場，不必出清持股，而是適時調整資金水位。」

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