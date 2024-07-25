今明是台積電最好的2年？法人分析股價仍在中長線多頭「別忽視川普嗆收保護費等3陰影」

【撰文・陳唯泰】

台積電近期舉行的法說會，雖然揭露獲利三率三升的優異表現，但股價卻有利多出盡的疑慮。台積電雖然獲利展望仍佳，但有3個長線陰影逐漸浮現，值得留意。

好萊塢影視圈內偶爾會出現一些叫好不叫座的電影，影片推出前大家都引頸期待，但是等到電影正式上片之後，票房卻慘遭滑鐵盧。股票市場也有類似的情形發生，7月18日的台積電法說會，就是一個活生生的例子。

說實話，台積電的第二季財報表現不俗，毛利率、營業利益率、股東權益報酬率，均較今年第一季的數字要高，可以說是「三率三升」，尤其是毛利率、營業利益率這兩項，均較原先預估的數字要來得高。唯獨純益率36.8％較第一季的38％略低，主要原因是業外支出以及營業費用的增加，但是每股稅後純益（EPS）為9.56元，優於第一季的8.7元，上半年合計EPS為18.26元。

至於第三季的展望，公司預期第三季的營收表現會落在224至232億美元，較第二季的208億美元成長7.7％到11.5％；第三季單季毛利率預計落在53.5％至55.5％之間，優於第二季的53.2％；第三季營業利益率則預估約在42.5％到44.5％區間，與第二季42.5％相比也不遜色。

在漂亮的業績數字下，各大外資機構紛紛在法說會次日調升了台積電的目標價，其中又以花旗的1500元為市場最高目標價，其次為滙豐的1410元，其他外資機構則落在1120至1230元的範圍之間。其中，花旗原先對台積電的目標價為1150元，這次一舉調高3成以上。

在EPS的預估部分，目前外資對台積電今年的EPS預估大致落在40至43元之間，較先前的36至38元預估值明顯升高許多，給予台積電最高目標價的花旗證券，對台積電的獲利預測也普遍高於各家外資機構，預估今年與未來兩年的EPS分別為42元、57元、76元。

整體而言，目前外資機構對台積電2025年的EPS預估約莫落在52到57元之間，事實上，與此前相比，這樣的預估數字並未明顯上調，這部分，判斷和三件事有關，也很可能是近日台積電股價下跌的原因。

陰影一

川普嗆收保護費

激進論調讓神山嚇跌

首先是「政治因素」：美國共和黨總統候選人川普嗆收保護費。日前川普在接受美國媒體訪問時提到，「台積電搶了美國的晶片產業，賺了很多錢，卻又需要我們（美國）保護，所以應該要付我們保護費。」這番論調很可能是台積電近日下跌的主因。

雖然此論點顯然荒謬，畢竟晶圓代工過去是美國不願意做的生意，如今英特爾（Intel）更是想做，卻做不來；但在面對美國媒體時，川普終究必須極力拉攏民心，而也立即引發市場負面聯想。

陰影二

若不調漲代工價

毛利率趨勢存疑慮

其次，則是各界對台積電的毛利率趨勢存有疑慮。在美國職場文化等因素的牽制下，台積電在美國亞利桑那的建廠進度不僅遜於日本熊本廠，台積電總裁魏哲家也直言「美國廠的毛利率比較低」，因此等到二五年美國廠開始生產後，必然也會影響台積電的整體平均毛利率。換言之，如果台積電不調漲代工價格，未來要維持現在的毛利率確實存有疑慮。

陰影三

台積用電量大

台灣電力短缺成隱憂

最後，則是台灣被認為存在電力短缺的隱憂。現在美國科技大廠如谷歌（Google）、微軟（Microsoft）、超微（AMD）、蘋果（Apple）等，都紛紛表示要來台灣蓋廠，電業專家曾經表示，從2023年的數據來看，全台總用電量為2757.06億度，其中以工業用電占比達55.31％最高。而單一最大工業用電戶台積電，去年用電量達230億度，占全台總用電量的8.34％、整體工業用電量的15％以上。預估到了2030年，台積電用電量將比去年再成長1百億度、達330億度，可能占台灣總發電量的10％以上，主因是高階製程的極紫外光（Extreme Ultraviolet，EUV）設備的使用。

從這個角度思考，台積電到海外設廠某種程度也就是個「不得不」的決定。然而這個不得不做的決定，背後必然也會造成較高電價成本的付出。因此長線來看，也許今明兩年會是台積電最好的兩年。

聚焦供應鏈

IP、CoWoS、設備可關注

不過，雖然存在上述隱憂，但畢竟目前台積電還沒有一個堪可比擬的競爭對手，加上高速運算用於人工智慧（AI）晶片的需求仍持續成長，因此本波股價的拉回，研判仍以漲多後的獲利回吐賣壓為主，藉由川普的新聞趁勢宣洩。因此在股價拉回後，建議仍可對台積電分批布局，或也可考慮擴大範圍，從台積電供應鏈思考投資的方向。

在台積電相關供應鏈中，包括矽智財（Intellectual Property，簡稱IP）、設備、CoWoS（Chip-on-Wafer-on-Substrate）、特用化學品等，都是未來一年業績展望持續向上的族群。事實上，台積電近日雖遭外資調節，但上述族群中的部分個股近期若非獲得外資持續買超，就是投信持續買超，似乎藉由這一波台積電回檔而伺機補貨。

從技術面來看，若是從日K線觀察，台積電目前股價仍守在季均線以及上升軌道線之上，代表中長線的多頭沒有結束，可考慮利用回檔的過程分批低接，若擔心「接刀」風險，亦可考慮以零股或是相關指數股票型基金（ETF）的方式介入，在更具資金彈性的前提下，逢低布局。

（本文作者為證券分析師、現為仲英財富投資長）

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