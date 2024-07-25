狂人川普回歸會怎樣？祭60％關稅 陸經濟成長率剩2.5％ 對台衝擊全解析

【撰文‧今周刊編輯團隊】

2024年美國總統大選，拜登不敵黨內外輿論壓力，正式宣布退選，表態支持目前民主黨內聲望最高的現任副總統賀錦麗（Kamala Harris）。然而，賀錦麗能否挽救選情並不樂觀。

英國《經濟學人》以拜登宣布退選前的最新民調為基礎、仰賴美國哥倫比亞大學的研究團隊所建構的預測模型指出，川普於11月大選中勝出的機率，高達83%。換句話說，「狂人川普」的再度回歸，已是大概率事件。

川普的回歸，會對美國及全球帶來哪些衝擊和影響？最受國際廣泛關注的，便是川普於2023年2月提出的「新貿易計畫」，以及同年6月提出的「川普互惠貿易法案」。

根據川普互惠貿易法案，如果任何國家對「美國貨」所徵收的關稅，高於美國向它們徵收的關稅，那美國就該「以眼還眼」，向對方徵收同樣的關稅。也因此，川普強調，其他國家未來只有2種選擇，「要麼，取消對我們（美國）的關稅，要麼，向我們支付數千億美元！」

然而，「川普式互惠」的一個例外，是中國。川普指出，為了消除美國在所有關鍵領域對中國的依賴，他上任後，將取消中國的「最惠國」貿易地位，並預期通過4年計畫，逐步停止從中國進口所有「必需品」。「從電子產品到鋼鐵，再到藥品……。」他一一列舉。

至於對中國商品的關稅，川普在後續受訪時表示，他計畫將中國排除於基準稅率之外，並統一所有商品採用60%的「超高稅率」。根據瑞銀最新報告指出，這將讓中國近年已顯著轉弱的經濟成長率，進一步「攔腰折半」，從今年預估的近5％，陡降至2.5％。

曾任美國國務院和國防部資深顧問、現任德國馬歇爾基金會印太計畫主任的葛來儀（Bonnie Glaser）在接受本刊訪問時提醒，川普2.0的抗中「力道」，恐不僅止於關稅戰而已，川普的顧問甚至還向川普建議，美國應該進一步尋求「推翻中國當前政權」。她分析，雖然美國盟邦不太可能支持如此大膽而激進的抗中目標，但這也代表，「美國和盟友間的關係，或許會因此被削弱。」

至於川普2.0對台灣的可能衝擊，中經院區域發展研究中心主任劉大年憂心，若川普上任，可能會將當前更多僅限於中國的「大院圍牆」策略，進一步擴及到包含台灣等對美國存在大量貿易順差的國家。「去年台灣出口，除了少數半導體及資通訊產品外，幾乎是全面衰退的，如果川普上任後政策更激烈，台灣的出口要怎麼辦？」

對此，台灣經濟研究院研究六所所長吳孟道觀察，台廠的出路恐相對有限，唯一可確定的是，「被要求赴美設廠的壓力將更大，全球貿易也將因此更碎片化。」

台新金控首席經濟學家李鎮宇則認為，在川普高舉「不公平貿易」的大旗下，台灣長期以來的油電補貼政策，以及一定程度受到人為調控的貨幣與利率政策，屆時恐都會被美國拿放大鏡檢視。

有川普政府「關稅教父」之稱的美國前貿易代表萊特海澤（Robert Lighthizer），就曾特別點名批評台灣、韓國和中國，指這些國家的企業倚賴政府的大量補貼，創造了不公平的競爭優勢。

一旦川普回歸，李鎮宇擔心，台灣過去多年被認為占美國的種種「便宜」，恐統統會被要求償還，「政府應及早正視這個危機，並成立應變小組思考如何因應。」

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