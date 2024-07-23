輝達漲勢沒跟上…AI市場下半年誰出頭？美股專家看好特斯拉、蘋果

「第4次工業革命」AI趨勢席捲全球，許多專家表示人工智能已成為新的生產力。其中扮演關鍵角色的輝達（Nvidia）更是引領整個美股不斷創下新高，並於5/22宣布以一拆十的比例分割股票。投資人雖普遍看好分割後有利多空間，卻也擔心短期內的飆升會有泡沫化的疑慮。

「股票分割就像披薩，一個人容易吃不下，切成小塊可以讓更多人分享，不過口味本質並沒有改變。」美股投資專家Jenny舉例說明，投資市場對於股票分割往往看作利多，是因價格降低之後能購買股票的人變多，需求上升後會增加流動性，也會進一步再次抬升股價。

至於盛傳輝達進行分割股票後，更容易被納入以價格比重為主的道瓊工業指數，被市場承認為商業模式主流。Jenny認為一旦被納入，指數基金勢必需要買入輝達股票，同樣會造成需求上升推升股價的效果。

實質收益撐腰 暫無泡沫化疑慮

Jenny分析，現在是創新科技的生產力起點，擔心泡沫化就要先判斷目前的股價是否有實際獲利支撐。AI發展需要運算規格的提升，各大科技公司必須投入大量資本在架設數據中心、伺服器來運作這些演算法模型，「目前只有輝達具備生產這些工具的能力，就像是掏金潮裡賣鏟子的贏家。」Jenny認為，如果沒有優勢對手出現，輝達就有廣大市場支撐投資人信心。

若從財務報表觀察，輝達確多次繳出優於市場預估獲利成績單。Jenny指出，過去虛擬貨幣市場有大量需求，讓輝達獲利攀升，當挖礦熱度減退，股價也是遇到大幅度修正。這次AI同樣需要大量算力造成供不應求，股價上漲背後有明確預期收益，還不至於用泡沫形容。

「不過沒有泡沫，並不代表不會拉回盤整。」Jenny提醒投資人，即使財報不斷優於市場預期，營收成長總會有階段式趨緩，基期抬的過高，勢必會產生均值回調讓籌碼整理，Jenny建議投資人可透過兩階段判斷進場時機，首先評估目前是否屬於長期向上趨勢，再來觀察公司公布的未來預期收益，用預估本益比（Forward Price-to-Earnings）計算，若在合理區間就可以進行分批投入，不必刻意等待最低點，因為最低點通常也不敢買。

Jenny觀察，下半年輝達漲勢趨緩，輪到特斯拉強勢拉抬行情。她認為市場資金本來就會有循環跟配置，一檔高權值個股在短期內衝高股價後，資金自然會外溢到其他個股產生輪動，提醒投資人分散投資，避免讓單一持有部位比重過大。

軟硬體整合優秀 8月財報有望超乎預期

綜觀輝達營收表現，數據中心營收占比已超越50%以上，加上規格仍在不斷提升，都會讓輝達持續握有數據中心領域的定價權。另外Jenny也指出，車用部門也是輝達未來成長性領域，過往收入占比重的遊戲領域，可望受惠於下半年PC產業谷底回升行情，帶來可觀營收。

投資人如果下半年仍看好AI浪潮，除輝達外，Jenny建議也可考慮投資特斯拉和蘋果，特斯拉迎來一波景氣循環後，新的產品和服務有望成為股價抬升催化劑；蘋果則是九月新產品發布會即將登場，搭配先前公布的自家AI概念，令人期待成為後來居上的AI概念股。

如果對美國個股不熟悉，希望分散風險投資ETF，Jenny建議可從S&P 500（SPY）指數開始，因市場最關注的大型科技股同時也是S&P 500指數的重要成分股。如果認為上半年AI硬體建設帶來的成果，會開始外溢到軟體，可選擇投資iShares擴展科技軟體類股ETF（IGV）。

至於AI浪潮下半年將有哪些軟體個股受益，Jenny提供兩檔不同領域的應用類股給聽眾參考，歡迎收聽本集的《毛利小姐變有錢》https://lihi.cc/YqPv3

本文授權自今周刊，原文見此。

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