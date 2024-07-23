川普遇襲陸股民嘆「A股完了」會影響台股？…他點4資產、2國貨幣是避險首選

2024-07-22 15:33更新：美國前總統、共和黨籍總統候選人川普（Donald Trump）7月13日在美國賓夕法尼亞州巴特勒市（Butler）出席造勢活動時，突然遭受槍擊，消息曝光震驚全球，包括市場、學者、媒體、政治觀察家等多認為11月選情有利於川普。 然而，就在民主黨聲勢略遜於共和黨之際，美國總統、民主黨籍總統候選人拜登（Joe Biden）突然在美東時間7/21下午1時46分宣布退出11月總統大選，放棄爭取連任，甚至其幕僚也只比大眾早1分鐘得知這個消息，引發外界譁然。 外媒指出，到做出決定之前，拜登都全力投入選戰，無意退選。日前卻因確診而暫停競選活動，讓外界認為他擊敗川普的可能性愈來愈渺茫，民主黨也開始出現「換拜」聲浪，選民也擔心拜登年紀問題，而這種擔憂在上月底第一場總統大選辯論後有增無減。 如今，拜登以「最符合國家利益」為由正式退出美國總統大選，並公開表態支持副總統賀錦麗（Kamala Harris）參選，儘管賀錦麗還不確定能否獲得民主黨正式提名，但外界預估她是可能替代上陣的人選之一。 而川普也在拜登宣布退選後告訴CNN：「要打敗賀錦麗比打敗拜登更簡單。」 倘若川普真在大選中獲勝，對於台股究竟會有正面或負面影響？對此，有專家直言，若川普當選，「4大資產」將成避險首選。 （原文刊載於2024-07-15 11:58）

美國前總統川普（Donald Trump）7月13日在美國賓夕法尼亞州巴特勒市（Butler）出席造勢活動時，突然遭受槍擊，釀1名支持者死亡、2人重傷，川普本人則受輕傷。消息一曝光震驚全球，從市場、學者、媒體、政治觀察家等多認為11月選情有利於川普，也正是因為這場「遇刺」，讓中國投資人哀嘆「A股沒了」。

隨著投資界、市場對川普重新入主白宮的預期攀升，中國金融市場及股民開始擔心美中脫鉤加速，再加上川普過往曾提出要對中國商品課徵60%關稅的說法，一旦成真勢必嚴重衝擊中國對外貿易。中國「中信證券CITIC Securities」（上交所：600030、港交所：06030）發布報告指出，「因川普提出將對中國商品徵收60%的關稅，若川普勝選將直接衝擊中國出口2.1至2.6個百分點。」

許多人也認為，美國發生重大事件受影響的並非只有美國，影響力會擴及全球，「對A股的影響是負面的。」加上川普若對中國商品課徵超高關稅，不利A股走勢；美股大跌，A股同樣會受到波及，不少中國股民直言，「川普更穩了，對A股科技類股肯定是利空」、「倒楣蛋A股」。

川普呼聲高

法人：市場將祭2大策略

針對川普遇襲案，第一金投顧董事長陳奕光表示，這次槍擊事件發生在選前3個半月，這不僅僅是一個單純的暴力事件，從「選民情緒」到「政策議程」，再到「候選人的競選策略」，都可能受到波及，甚至金融市場都會開始做出「避險或對沖」2大動作，以防止黑天鵝事件發生。

倘若川普真如外界預測當選機率提高，台新投顧副總經理黃文清對此指出，川普先前主張提高關稅，一方面可能反轉已經降溫的通膨，原本市場已預期FED將於9月降息，但若川普當選機率變高，是否扭轉美國降息趨勢，市場會先震盪反映利空。經濟展望集團首席全球經濟學者鮑莫爾（Bernard Baumohl)）直言，「川普回鍋擔任總統，通膨有再次加速的風險」

另一方面，也可能影響受課稅國家的企業包含台商，對台股短期將受到衝擊！「雖然最後未必會如川普說的做(談判條件)，但市場會領先反應最壞狀況。」

兆豐投顧董事長李秀利則認為，短期會影響市場情緒波動，但長期投資者不會受到影響。

This is the full clip.



1- shots on trump

2- ss returns fire

3- you hear “shooter is down”

4- they stand trump up

5- he asks to get his shoes

6- fist pumps and fight



Truly unreal.



pic.twitter.com/bhui8CcNUs — tyler hogge (@thogge) 2024年7月13日

「灰犀牛」要來了？

專家點名「4大資產」優先避險

台新金控首席經濟學家李鎮宇在財訊專欄中，針對「川普遇刺案」表示，日前他預言川普將會是一個很大的灰犀牛變數，「如今，年初的預測完全的應驗。」

他指出，美國人寧願喜歡一個「Strong but wrong」（強硬但錯誤）的總統，也不會喜歡一個「Weak but right」（軟弱但正確）的總統。「此番形象操作，預期川普年底當選機率快速拉升。」

根據《NOWnews今日新聞》報導，李鎮宇受訪時表示，事件發生後，市場預期川普當選機率已升至7成，一旦川普當選，從經濟角度來看，有3位關鍵人物將受到川普重視，分別是川普政府的關稅教父萊海澤（Lighthizer）、前白宮貿易與製造業政策辦公室主任彼得．納瓦羅（Peter Navarro），以及特斯拉（Tesla）創辦人馬斯克（Elon Musk）。

同時，在川普主張提高關稅，通膨可能再起之下，美國降息將出現變數，投資人屆時可留意「比特幣、黃金、油礦開採、健康照護產業」4大資產將成避險首選。

李鎮宇說明，由於「川普當選」被市場視為灰犀牛，川普遭槍擊後，比特幣上漲了2.5%，「若川普當選美國總統已無法避免，投資人可進行資產部位調整，其中比特幣、黃金都是抗通膨產品，另外、油礦開採尤其是上游石油探勘產業，另外，若美國降息延後，美元也可能又會變強，所有避險貨幣包括美元、日圓都會變強。」

本文授權自今周刊，原文見此。

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