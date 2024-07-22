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Google出手了！4類App 9月起不得上架 不符合標準者：直接封殺「清垃圾」

聯合新聞網／ 今周刊
（圖／路透）
（圖／路透）

【文．林依榕整理】

為了提升軟體的安全性，Google決定大刀闊斧的「清垃圾」！官方宣布自8月31日開始，無論是否已上架，「4大類App」不再被允許上架到Google Play商店，不符合標準的App將會遭到刪除。

在Google這項新政策，Google明確要求上架到Google Play的App應該提供「穩定、反應迅速且吸引人」的用戶體驗。

如果缺乏基本功能、內容貧乏或沒辦法正常運作的軟體，就會被直接移除，也就是說，當機、強制關閉或故障等異常情況，或是無法安裝、安裝後無法運作、運作後沒有回應的軟體，通通被Google嚴格禁止、視為不合標準。

官方也明確解釋必須要刪除的「4大類App」種類：

1.沒有特定功能的靜態軟體，像是僅呈現單純文字，沒有其他內容的軟體。

2.內容極少且無法提供吸引人用戶體驗的應用，像是僅供一張或少數圖片的桌布軟體。

3.軟體本身不具備任何功能，或是功能無法運作。

4.主要功能為產生當機、強制關閉、無法運作，或是安裝後無法運作的軟體

為了維護用戶使用品質、安全，Google不斷執行並更新相關措施，據官方數據，2023年就已阻止228萬個違反政策的App上架，並封殺了33.3萬個惡意開發者帳號。

本文授權自今周刊，原文見此

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