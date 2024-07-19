賓士每賣1輛「這車款」就賠31萬 BMW、奧迪、陸車市太殺 歐系豪車3雄集體退出價格戰

【撰文/胡肇芳整理】

中國車市殺價競爭，歐系豪車也吃不消，根據陸媒報導，並稱BBA的歐系品牌3雄BMW、賓士(Mercedes-Benz)以及奧迪(Audi)原本調降售價，但面對一波又一波價格戰之後，出現了轉折。 以賓士為例，每賣出1台C-Class就要賠上人民幣7萬元(約31.6萬新台幣)，因此在BMW退出價格戰「降量保價」後，賓士、奧迪也要跟進，這也意味，BBA(賓士、BMW、奧迪)將全面退出價格戰。

中國媒體《證券時報網》報導，今年上半年，包括BMW、賓士、奧迪在內的豪華品牌紛紛打響「價格戰」，其中，以電動車的降價最為兇猛。然而瘋狂降價並沒有帶來明顯銷量的增長。

據BMW集團公布銷量數據顯示，今年上半年，BMW在全球的交付量達到109.65萬輛，年增2.3%，但在中國市場的銷量卻出現下滑，為37.59萬輛(含MINI品牌)，較去年同期下滑4.2%。

這也意味著，用價格換市場似乎非常艱難，持續大幅度降價無疑會對豪華汽車的品牌價值造成巨大損失。根據終端市場消息顯示，包括賓士、奧迪在內的傳統豪華汽車品牌也紛紛跟進結束「降價保份額」策略。

有BMW汽車4S店(汽車銷售、維修、配件和資訊服務門市)員工表示，目前BMW全系產品的價格均有所上調，漲幅在人民幣3萬元至5萬元不等。員工還表示，如果考慮買車建議儘快出手，未來還會上調售價。

要買車儘快出手，未來還會漲價

BMW中國方面日前也表示，下半年在中國市場將重點關注業務品質，支援經銷商穩紮穩打。

同樣的情形也發生在賓士，有名4S店銷售人員表示，「每賣一輛C級車要虧7萬元(單位人民幣，約31.6萬新台幣)，這種情況肯定是不會持續的。目前賓士價格還處於比較平穩的狀態，接下來肯定會漲價」。

另外，奧迪某經銷商也說，包括奧迪Q5L、奧迪A6L、奧迪A4L在內的主銷車型價格都出現小幅上調，後續可能還會陸續往上調，但幅度不會太大。

保時捷中國銷量也在下滑

分析人士指出，BBA退出價格戰的另一層考量是，保住品牌價值。近年來，自主品牌迅速崛起，在包括豪華車市場等的多個領域都在不斷提升市場份額，這給BMW這樣的傳統豪華品牌帶來巨大挑戰。 如果捨棄一定的銷量，能保住豪華品牌的價值，對長期發展未嘗不是一種可行的選擇。

值得一提的是，其他國際豪車品牌在中國市場的銷量也在下滑，其中保時捷下跌趨勢尤為明顯。根據最新發布的數據顯示，2024年上半年，保時捷在全球共交付15.59萬輛汽車，年減7%。其中，中國市場交付量為2.96萬輛，較去年同期下降33%，遠超全球市場平均跌幅。

對此，保時捷解釋稱，主要是中國市場以價格為導向等因素導致這一結果。

本文授權自今周刊，原文見此。

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