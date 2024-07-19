川普一句「非常有錢」讓台灣受囑！金融時報也認證富裕之島 財富效應正靠它擴大

【撰文/林依榕整理】

美國前總統川普日前要台灣付保護費「因為他們非常有錢」，讓台灣再度受到全球矚目。金融時報7/17刊出分析報導，證實台灣確實是個「富裕之島」，而且這波財富效應正在擴大中，但當中卻暗藏一項隱憂，讓大多數的台灣人無感。

台灣非常的有錢，是真的嗎？美國前總統川普日前專訪中，對美國保護台灣卻被奪走晶片事業感到憤怒，要求台灣付「晶片保護費」來對抗中國的侵略。

但全球更好奇的是，台灣有錢到什麼地步？《金融時報》7/17以「富裕之島：台灣從人工智慧熱潮獲益」為題，指出台灣的護國神山台積電（2330）是全球最大晶片製造商，同時也是台灣財富驅動來源。

不是只有工程師！財富效應正外擴到台灣各產業、階層

台積電所帶起的供應鏈，從晶片設計到伺服器、封裝測試還有零組件等製造商，數百家台灣公司也跟著受益，尤其AI人工智慧熱潮掀起，不少相關供應鏈的中高階員工、工程師都收到了相當年薪2倍以上豐厚的獎金。

這股「財富效應」仍在持續擴大中，據瑞銀（UBS）上週預測，到了2028年，台灣受惠於半導體產業，百萬富翁人數將會增加47%，增幅躍居全球之冠。

且這個效應也將提振台灣其他國內產業、社會階層，復華投信董事長杜俊雄（Mark Duh）表示，「財富效應正在擴大，新興群體和年輕人才正在受益。」

薪水跟不上房價 台灣人想有錢AI是最大希望

報導中指出，AI熱潮是台灣最新的財富推手，這波財富浪潮也讓民眾將不斷上漲的所得投入房地產，進而帶動房地產市場大幅成長，「反過來也幫助到了其他產業」。

加上台灣正面臨少子化、人口萎縮，各個產業在人力短缺的困境下也將薪資上調，據台灣證交所數據顯示，2023年上市旅遊與住宿業者平均薪資上升13.6%，貿易與消費產品業平均薪資成長躍升至第4名。

只是《金融時報》也強調，雖然這波財富效應在擴大，帶是依舊有限，台灣社會仍有許多人並沒有從中受惠，原因在於，即使高收入的科技業人員將錢投入房市、其他行業薪資上漲，但薪水漲幅遠遠比不上房價飆漲的速度。

據內政部數據，目前民眾必須花費近10年平均薪資才買得起房子，因此部分政府官員期盼，台灣的AI商機可以進一步擴散，「AI熱潮是財富擴散的最大希望」。

本文授權自今周刊，原文見此。

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