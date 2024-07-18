川普要台保護晶片「付錢來」遭國務院打臉！川普怎氣成這樣？被指某企業當年讓他淪笑柄

【文．林依榕整理】

美國前總統、共和黨總統候選人川普日前專訪曝光，當中指控台灣奪走了美國100%晶片事業，現在還想要美國保護，台灣必須要付「保護費」。 川普一席話引起不小聲浪，美國國務院發言人周四（7/18）強調，台灣一直都是自費加強自我防衛，美國並沒有免費做慈善！不過川普之所以對台灣如此「有情緒」，日本《產經新聞》前台北支局長矢板明夫指出，恐怕與鴻海集團創辦人郭台銘有關。

稱掠奪晶片事業還求保護？川普怒批台灣：付錢呀

「彭博商業周刊」（Bloomberg Businessweek）刊出川普6月下旬的專訪，針對台灣議題川普不滿表示，即便美國兩黨都支持台灣，但他對於中共侵略台灣的態度最多就是冷淡，「他們（台灣）掠奪了我們所有的晶片事業，非常有錢」。

川普指控，美國如今還要補貼台積電建廠「我們正付鉅款給他們製造晶片，好讓他們做好後帶回台灣」，在這種狀況下還要保護一個遠在地球另一端的小島，非常困難，認為「台灣應該付給我們保護費」。

要錢不早說？她怒「台灣完全付得起」 行政院發聲了

對此，財經網美胡采蘋7/17發文表示，「剛剛查了一下，駐日美軍總共5.5萬人，日本政府五年付1兆日元，才新台幣2100億元，除以5年，一年才420億元，台灣完全付得起這個錢（這還是已經漲價過的費用）。」

胡采蘋指出，實在不明白美國總統候選人為什麼到現在才開口，台灣還買了超多美式武器可以給美軍用，「要錢為什麼不早點說。」

行政院長卓榮泰則表示，台美關係近幾年非常堅定，台海與印太地區和平穩定是雙方共同責任與目標，「我們願意付出更多的責任，這是在防衛我們自己、保障安全。」

如果未來川普當選，是否會要求台灣將尖端晶片量能移轉到美國？卓榮泰認為，美國是民主成熟國家，人民會在大選做出明確選擇，當前台美實質關係遠超過其他具有外交的國家，台灣尊重美國人民的選擇，也祝福美國大選順利進行。

台灣一直是自費！這島為何如此重要 美國務院解釋斥川普

（示意圖／Ingimage）

川普要台灣付「保護費」一說掀起國際關注，美國國務院發言人米勒（Matthew Miller）今（7/18）日聲明強調，數十年來美國提供的安全合作，台灣一直是自費加強自我防衛，美國並沒有免費做慈善，也因為台灣自費購買軍備，進而支持了美國的製造業、工業及技術。

米勒說明，美國近來通過補充法案援助台灣，讓美國以武器庫存援助台灣「這是新作法」，因為兩岸和平與穩定對美國、全球經濟都至關重要，任何導致台海不穩定的因素都有可能損害美國、全球經濟，這就是為什麼這些問題如此重要的原因。

川普為何這麼氣台灣 他暗指郭台銘當初承諾跳票讓他淪大選笑柄

川普突然對台灣講出如此情緒性的發言，日本《產經新聞》前台北支局長矢板明夫直言，從過去一些往事來看，或許不難理解。

矢板明夫指出，原因之一是幾年前，一位知名的台灣企業家告訴川普，要在美國總統大選的重要搖擺州——威斯康辛州，投資100億美元成立工業園區。川普總統還專程趕來和該企業家共同參與破土動工儀式。

沒想到，後來這位企業家說話不算話、投資沒有來，害的川普在總統大選中丟掉了該州的選舉人票，該工業園區如今成為當地居民的笑話，也成了競爭對手笑話川普承諾跳票的象徵。

矢板明夫認為，台灣目前應該做的，是向川普陣營解釋清楚「個別企業家的作為，並不代表台灣」。

但川普還有一個認知錯誤，那就是台灣並沒有奪走美國的晶片產業，反而是幫助自由民主陣營保存，開發和先進化半導體的技術和產能。

「美國半導體產業的沒落，歸咎於美國半導體企業自身的無能和整體產業運營成本過度膨脹。而台灣的半導體產業、靠的是自家的努力奮鬥和正確的代工商業模式持續成長。」

台灣不但沒有搶走美國的半導體產業，反而是保護了美國在半導體產業的領先，台灣出身的華裔美國人，更是帶領美國在AI產業成為領頭羊。

至於川普要台灣交保護費一事，在某種意義上也是合理的要求，互相不佔對方的便宜，是好朋友關係能夠長期保持的秘訣。

矢板明夫表示，台灣對川普最簡單的答覆就是「我們隨時願意買120架F35B戰鬥機、美國剛剛停用的攻擊潛水艇、美國剛剛停用的新型臨海驅逐艦，台灣都想要。美國不要光顧及中國的面子，只賣給台灣過時的武器。」

本文授權自今周刊，原文見此。

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