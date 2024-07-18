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若台積電是中國的 美國還會是世界老大？謝金河點川普交易的盲點：若登大位不能那麼任性

聯合新聞網／ 今周刊
今周刊提供
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【文．謝金河】

川普交易的盲點

今天川普接受彭博商業周刊90分鐘的專訪，這回觸及台灣，他強調台灣奪走美國晶片事業，賺那麼多錢，要美國保護需要付錢！其實這是川普一貫的立場。就像他對於拜登支助烏克蘭，他也很不以為然。川普習慣用「Trade」交易來叫板，不過未來若登大位，恐怕不能那麼任性！

我們反個方向來說，如果美國放棄烏克蘭，俄羅斯控制烏克蘭，進而威逼全歐洲，美國會怎樣？再用另一個角度看，如果美國不保護台灣，台灣被中國併吞，美國又會怎樣？

從上一次的2016年總統選舉，川普喊得最大聲的是「讓美國再偉大」！如果失去烏克蘭，美國可能失去歐洲，俄羅斯進逼美國！如果失去台灣，這個威力會比石油美元的時代更可怕，因為，誰控制先進製程晶片，誰就控制全世界！失去烏克蘭，失去台灣，美國怎麼偉大？這是川普必須面對的問題。

川普說台灣搶了美國的晶片事業，其實這是國際分工，美國人做不來的。這些年台積電老早就到亞利桑那設廠，但面對美國勞工的罷工，沒有人願意加班的問題束手無策，反而是晚美國兩年的日本熊本已經開始運作，這是國際產業分工的現實。

今天台積電擁有強大競爭力，除了張忠謀，劉德音，魏哲家團隊的卓越領導，台積電員工任勞任怨的不眠不休努力，還有台積電亮眼的稅後淨利可以持續支持台積電的資本支出，不停地擴廠。這些特質，川普可能沒有搞清楚。如果美國製造真的那麼強，今天的InTel怎麼會這麼慘？

川普交易把複雜的問題簡單化，凡事漫天開價，連地緣政治戰略也拿來叫板，這會給美國帶來致命危險。最簡單的命題，如果台積電是中國的，美國還會是世界老大？

本文授權自今周刊，原文見此

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