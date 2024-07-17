6檔台股抽籤紅包「限時3天」！信紘科中就賺7萬，3檔只到今天⋯這支遊戲股可進帳6.3萬

【撰文/胡肇芳整理】

最新一輪台股上市櫃抽籤開始了！根據證交所網站，本周共有6檔可以試試手氣，包括上櫃增資的安克(4188)、翔名(8091)、信紘科(6667)，初上櫃的樂意(7584)，還有上市增資的三洋實業(1472)、ABC-KY (6598)。 其中，信紘科承銷價129元，若以7/16收盤價200.5元來算，價差可達71.5元，幸運抽到的股民有機會賺到7.15萬元。另外，翔名申購價為115元，若以7/16收盤價155.5元相比，每張預估也可賺4.05萬元。 不過，需注意的是有3檔最遲在周三(7/17)就要趕快申購了，分別是樂意、安克、翔名。

台股紅包又來了，股民還不快來試試，根據證交所資訊，本周有6檔進行公開申購，率先打頭陣的有3檔，分別是安克(4188)、翔名(8091)、樂意(7584)，申購期間為7/15至7/17，其中以樂意潛在獲利最高，承銷價為75元，7/16收盤價138元算，抽中1張獲利約6.3萬，報酬率達84%。

此外，翔名報酬率也不錯，每股承銷價為115元，以7/16收盤價155.5元計算，若抽到了將獲利4.05萬元，報酬率也有35%。

接下來就是辦理上市增資的三洋實業(1472)，申購期間為7/17至7/19，每股承銷價為51元，以7/16收盤價66.7元來算，抽中1張可賺1.57萬元。

還有兩檔個股公開申購，為半導體工程廠信紘科(6667)以及瑞磁生技ABC-KY (6598)，期間為7/18至7/22，以信紘科來說，每股承銷價為129元，以7/16收盤價200.5元來算，抽中1張可賺7.15萬元，報酬率有55%。

至於ABC-KY每股承銷價為21元，以7/16收盤價25.75元計，抽中1張可小賺4750元。

儘管股票抽籤風險不是太高，但絕不代表不會賠錢，根據凱基證券網站，股票抽籤有哪些條件以及技巧？

股票抽籤條件

基本的條件就是得有1個證券戶，不過想要順利申購股票，還有3檔股票抽籤的注意事項：

1. 每個身分證字號只能抽籤一次 2. 股票抽籤交割帳戶錢不足 3. 股票申購張數須依公告規定

股票抽籤4技巧

1、股票抽籤要隨時觀察股價 2、建議避開價差過小的股票 3、申購股票應思考持有時間 4、多留意股價波動較大的標的

本文授權自今周刊，原文見此。

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