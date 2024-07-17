設計到暈倒、被說「走火入魔」！來自台灣的她 在澳洲成豪宅設計師

【文．彭蕙珍】

「我是個有行動力的人，決定要做一件事就會全力以赴，同時我也是個很有危機感的人，之前都在大公司，頂著頭銜接大案子，就算有近20年的國際設計經驗，完成過無數個案子，都不能放在個人品牌裡。」 張雅琪10歲就跟著家人移民澳洲，喜歡設計的她，曾幫紐西蘭銀行、澳洲聯邦銀行等設計辦公空間。5年前生下第2個兒子，家庭事業兩頭燒，索性趁著疫情經濟不景氣，和公司談到很好的條件後，離職去創業。 她的決定看似極為挑戰，沒想到疫情帶來絕佳機會，室內設計案件源源不絕，尤其是和開發商合作的豪宅案，讓她踏入澳洲豪宅設計，在當地媒體曝光，在室內設計圈是個名人。

「你一定要熱愛你所做的事，這樣你就從來不會覺得，你工作過任何一天。」

張雅琪是個精力充沛且滿滿正能量的人。10歲完全不會英文就直接進入小學，上課時鴨子聽雷。

她回憶初到澳洲時，一位同學帶她回家時說了一句：「You just wait here」，「我連這麼簡單的英文都聽不懂。」

寫信給校長 爭取要上製圖課

聰明的她，很快就融入，而且很早就知道自己的興趣在繪圖，包括：室內設計、建築、工業設計等，「高中時，我寫信請校長開製圖課程，畢業時得到製圖科獎。」

大學順利考上第一志願室內設計系，因具備製圖和室內設計能力，獵人頭公司推薦她去墨爾本「維多利亞國家美術館」（National Gallery of Victoria）應徵展覽設計師，「300多人面試，2人入選」，她就是其中之一。

「當時國家美術館正在改建，由義大利知名建築師『瑪利歐貝利尼』（Mario Bellini）操刀設計，因而有機會前往米蘭，在瑪利歐貝利尼事務所交流3個月。」她的貴人運向來很不錯。

拚命設計 接到萊雅、星展案

25歲那年回台探親，順便找工作，進入一家室內設計公司，「這位老闆是我的貴人，他告訴我，英文是我最強的能力，在本土公司無法脫穎而出。」同時，推薦她到全球知名的「穆氏設計」台北分公司應徵。

「英文好的同事很多，可是大家都不太敢和國外大老闆簡報，我有點初生之犢不畏虎，所以老闆就創造一個新的職位給我—概念設計師。」開啟了她的商業空間與辦公室設計之路。

對工作，她很拚命，幫公司接到許多大案子，例如：星展銀行、萊雅集團、賓士、荷蘭銀行等。

「在台灣的工作就是熬夜、加班，有一次標到一個大案子，當場暈倒、送到三軍總醫院，那個案子結束後，我就決定回澳洲。」

到紐西蘭工作 參與紐西蘭銀行翻修工程

在台灣時，她和從小認識、移民紐西蘭的先生重逢，兩人交往後，先到紐西蘭定居。靠著豐富的履歷，她順利進入當地的室內設計公司。

張雅琪很幸運，遇到紐西蘭銀行30年一次的辦公室翻修工程。同時，以她的主設計，幫公司拿到這個大案子。此案，也成為她履歷中的亮點。

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在紐國生活兩年，兩人都有感於當地市場太小。2010年底搬到澳洲雪梨，重頭開始。

她再度順利的找到一家室內設計公司，做過很多辦公室設計案，包括：澳洲聯邦銀行等。

買下百年老宅 將鬼屋變成歡樂宅

34歲那年，夫妻倆在雪梨市中心旁買下第一間百年維多利亞老宅，由她操刀設計與翻修老房。她最自豪的是能將這間原本看起來很像鬼屋的房子，變成很歡樂的溫馨宅。

這也是她第一次設計百年住宅，贏得許多口碑。

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「剛生完老2，休完產假準備要回工作崗位時，我不斷思考，職場這條路接下來要怎麼走？我還想要回去嗎？」

才到工作1個多月，就遇到了新冠疫情，「當時我在家一邊哺乳、帶2個小小孩、還得遠端上班，每天蠟燭兩頭燒。」

當時澳洲政府為幫助企業撐過非常時期，提供每家公司基本薪資補助，不鼓勵裁員，她因而留職。

▲張雅琪和兩個寶貝兒子。 今周刊提供

疫情決定創業 踏入室內設計

雪梨封城，一位朋友的老房子需要增建與大翻修，知道她有時間，便邀她幫忙設計、協助工程管理。「完工後他非常滿意，介紹不少朋友來找我設計住宅案。」開啟了她從沒想過的住宅設計。

這些案子讓她有了信心。隔年離開工作滿10年的老東家去創業，並當作是給自己的40歲生日禮物。

「第一年很辛苦。」她寫下清單，有那些人可以去敲門，「我可能敲了100扇門，最後只有1扇門為我開啟，但那一扇門就是我的機會，我會好好把握」。

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「有一次我想到多年前曾幫一位營造商設計他的房子，他們正想轉型，我主動給予設計建議，幫他們檢視建築師的原圖，修改動線並增加室內設計元素。」

這個合作案成功的讓開發商以超乎預期的高價賣出，從此成為最好的合作夥伴，一年給她10多間豪宅，而且可以讓我發揮創意設計。

「他們說我是『御用設計師』，連他們自己的家、有無敵海景的超級豪宅，都交給我設計。」

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雪梨古蹟展示空間 成澳洲設計名人

張雅琪也協助翻新澳洲知名系統辦公家俱公司 Schiavello，在雪梨百年古蹟建築內的展示空間，「我是以原本的建築物和歷史來設計，第一個重點是將黑暗元素打通，掛很大的燈具吸引外面的人。」

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明亮的空間，讓Schiavello成為街道上的亮點，此案也讓她在澳洲聲名大噪，「去年完工後，設計業的媒體都來，我上了全球發行的知名雜誌。」

她開心道：「我從來沒想過我的名字會出現在這上面。」

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被同業笑常常設計到「走火入魔」的她，在澳洲創業短短幾年已打響名氣。

「很多人覺得我有好多貴人，其實不是，好多機會是我去爭取到的。」 「機會不會主動來找你，你要自己去發掘他，同時，機會也是給準備好的人。」

本文授權自今周刊，原文見此。

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