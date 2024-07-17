7千元鍵盤賣到缺貨！1鍵感受128種力道...做電風扇起家小台廠 如何獲電競玩家青睞？

【文．張如嫻】

霍爾IC專家久昌科技在消費型電風扇市場打滾多年，5年前決心跨入電競鍵盤、搖桿應用，如今遊戲產品的營收貢獻逼近電風扇。他們是如何升級技術、開啟一門新生意？

你能想像鍵盤上的一顆鍵，在下壓不到一公分的空間裡，竟能感受到128種力度變化嗎？比如電競玩家輕按鍵盤，遊戲中的角色開始向前走，再下壓一點，他小跑了起來，按到底，角色就會全力衝刺。一顆鍵之所以能玩出多種花樣，關鍵在底下的磁感應元件，久昌科技就是這領域專家。

久昌2011年以研發霍爾IC起家，霍爾IC是一種非接觸式、能偵測磁場變化的半導體元件，可用在開關、消費性電風扇和筆電上，利用磁場變化，達到調整轉向、轉速、螢幕開關等效果。原本專注在消費型電風扇應用的久昌，5年前發現新藍海，將霍爾IC裝在電競鍵盤、搖桿上，吸引荷蘭、中國鍵盤品牌以及知名遊戲機廠上門，2023年營收較前一年成長近5成，毛利率更增加14.4個百分點，至近4成，預計今年第四季申請上櫃。這家小台廠究竟如何變身？

「你看，這就是我們做的鍵盤，每個鍵底下都有一顆IC。」久昌董事長葉錦祥介紹著自家產品，如數家珍。他曾在同樣是開發霍爾IC元件的公司工作，因為看好這產業的發展，決定自己創業，而改採互補式金屬氧化物半導體（CMOS）製程後，讓久昌的霍爾IC具備省電、低成本等優勢。

霍爾IC鍵盤 開創新藍海

久昌最大股東益鼎創投的投資二部總經理鄭培毓形容，葉錦祥是「老醫師開新診所」，益鼎投資時，久昌才成立兩年、只有8名員工，辦公室則在一棟小公寓中，但產品卻已賣到賺錢，讓他看好這家小公司的前景。

不過，消費性電風扇畢竟是低階產品，難免遇到來自中國對手的競爭，IC價格直接腰斬，加上公司要成長不能只靠單一產品，讓葉錦祥決定尋找新應用，2019年意外發現鍵盤這塊潛力市場。

傳統機械式鍵盤得按到底、觸碰到機械開關，才會有反應，缺點是用久會產生機械零件老化、磨損問題；高階一點的光軸鍵盤，利用光學感測技術偵測按鍵的按下和放開狀態，也會因LED老化而產生光衰，導致按鍵失效或靈敏度降低，產品壽命通常只比機械式鍵盤長幾個月，而搭配霍爾IC的磁感應鍵盤，則能解決這些問題。

「用霍爾IC的好處是，按下去不會接觸到下面的重要元件，可以做防塵、防水層，使用壽命就能延長。」葉錦祥解釋，磁感應鍵盤分成開關型與線性型兩種，前者使用起來與傳統鍵盤相似，但產品壽命較長；後者則能做到每顆按鍵都會根據下壓力道產生不同反應，用在電競鍵盤上，可提升遊戲體驗。

然而，鍵盤搭配磁性元件，最困難的就是維持一致性，也就是每個鍵下壓力道若相同，須產生同樣反應，如果輕壓A鍵就能輸入，B鍵卻要按到底才會作用，此時就得重新調整，後來荷蘭知名電競鍵盤品牌找上門，更是考驗的開始。「市面上沒有技術可參考，不是很順利。」葉錦祥說，該客戶想做的線性型鍵盤，一致性更難控制，一個鍵盤要用60到80顆IC，更高階的甚至有104顆，代表這上百顆IC與按鍵互相搭配產生出的效果，不能有毫釐之差。

「測試時你發現一百個地方要調整，當你覺得調好了出貨給客戶，結果客戶檢查發現有一點落差，就算消費者使用不會有感覺，還是要調整。」久昌經過兩年的修改，才讓客戶滿意，進入量產。

當久昌新品準備上市時，卻碰上疫情，會採購高階電競鍵盤的網咖幾乎停擺，生意也受影響，讓葉錦祥不禁嘆：「在第一時間就進去這個市場也滿辛苦的，剛開始都沒有什麼成績。」直到去年下半年，這款一台要價約7千元新台幣的鍵盤在全球賣到缺貨，久昌終於迎來春燕。葉錦祥認為，目前全球有相關技術的廠商僅兩、三家，久昌除了價格優勢，還有自己的測試廠，比同業更能確保品質。

第三季將推出車載IC

久昌的電競鍵盤、搖桿營收占比現在已達3成，葉錦祥透露，今年第三季還會推出車載IC，用來控制車門或車窗開關，而鍵盤新一代產品也將陸續出貨，整體營收有望超越去年，預計今年第四季申請由興櫃轉上櫃。

不過磁感應鍵盤市占率仍低，一名電競PC業者指出，磁感應鍵盤整體成本高達機械鍵盤的三倍，是讓品牌廠卻步的主因，因為一般玩家不見得願意買單，而且這類鍵盤得搭配軟體，軟體寫得好才會有人用，加上磁感應鍵盤靈敏度高，使用者容易誤觸，學習曲線較長，對電競產業來說，大量導入霍爾IC仍需要時間。

本文授權自今周刊，原文見此。

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