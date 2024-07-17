金融股撐起高息ETF配息力！00713、00915、00919…10檔「發錢」續航力誰最強

【撰文‧李瑞瑾】

台股除權息旺季到來，高股息ETF競爭也白熱化，但今年整體台股配息殖利率不如去年，究竟接下來該如何汰弱留強，挑到配息續航力穩定的高股息ETF？

2023年上市櫃公司獲利跌破3兆元，較2022年衰退26％，可預見今年股利配發較去年下滑，加上截至7月12日，台股位階比一年前高近7千點，加權指數平均殖利率已下滑至3％，在此環境下，對較少時間與心力研究個股的投資人而言，「要參與除權息行情，直接投資高息ETF或許更有優勢！」統一投顧董事長黎方國如此表示。

尤其，在去年各族群獲利普遍衰退之際，仍有特定類股逆勢繳出亮眼成績，黎方國說，「金融股是去年獲利成長最明顯的產業，鎖定持有金融股的高息ETF，是下半年穩健領息好選擇。」

指標一

金融股獲利佳 「含金量」高

事實上，觀察今年6、7月高息ETF進行例行性換股的結果，不難發現「去科技、加金融」趨勢。例如，元大台灣高息低波6月換股時就剔除鴻海、仁寶、京元電等，新增京城銀、統一證、華南金、中信金；7月初換股的凱基優選高股息30、大華優利高填息30，也都有增加開發金等金融股、剔除鴻海等科技股的情形。

元大投信ETF團隊表示，將「高股息」作為篩選指標的ETF，自然會在例行調整成分股時，汰換高評價股，並且轉進評價穩健、便宜個股。

市面上21檔高息ETF持股配置，金融股部位最高的是國泰股利精選30，比率超過6成，永豐優息存股也逾4成。其後的凱基優選高股息30、永豐ESG低碳高息、國泰永續高股息、大華優利高填息30、元大台灣價值高息等，金融股比率則在15％至30％間。

不過，大華優利高填息30經理人郭修誠也提醒，雖然金融股成為高息ETF的重要換股方向，但科技股在AI題材帶動下，下半年仍有延續上漲動能機會，因此ETF的金融股占比也不宜過高，以免錯過獲取資本利得機會。

除了從金融股占比推估高息ETF後市配息力，亦可從淨值組成看哪一檔ETF「口袋深」。

只要是含收益平準金機制的ETF，投資人都能查到該檔ETF之淨值組成，項目包括最基本的「面額」、「收益平準金」及「資本損益平準金」三項。

其中，「收益平準金」的內涵，包括ETF成分股所配發的股息，以及防止配息遭稀釋所提撥的收益平準金；「資本損益平準金」則包含已實現與未實現的資本損益。「收益平準金」與「資本損益平準金」皆可用於配息；換言之，此兩者占基金淨值的比率愈高，該檔ETF的配息「底氣」也就愈強。

指標二

可供配息項目占淨值的比率

若計算各檔高息ETF的「收益平準金」與「資本損益平準金」占淨值比率，有五檔超過四成，包含元大台灣高息低波、凱基優選高股息三十、群益台灣精選高息、大華優利高填息30、元大高股息。上述ETF有兩特性，一是成立久，有更多存糧可配息，二是經歷去年至今的大多頭行情，也藉換股實現資本利得，使「資本損益平準金」的金額不少。

部分看法認為，由於上市櫃企業配息能力較去年有所下滑，因此「資本損益平準金」似乎將是下半年ETF能否衝出高配息的關鍵。然而，凱基投信投資策略部協理翁毓傑提醒，由於這個項目中的「未實現資本利得」無法用於配息，「已實現資本利得的部分，在ETF跌破面額時，也無法拿出來配息。」因此他認為，想藉基金淨值組成判斷配息續航力，仍應綜合兩大可供配息項目占淨值的比率。

挑選高息ETF除了看配息能力，另一重點仍在於填息的能耐。對此，有「台灣ETF教父」之稱、現任投信投顧公會理事長的元大投信董事長劉宗聖直言「不擔心！」從元大高股息經驗來看，十餘年來，股利平均配發率穩定維持6至7成，填息能力亦佳，僅有兩次花了兩百天以上時間完成填息，其他都在半年內順利填息。

但在領息之後，又該如何重新投資？對此，劉宗聖倒是提醒投資人「不須過度集中」。元大投信ETF團隊建議，若台股部位已多，不妨拓展美股、日股等不同市場；此外，團隊亦建議，當前仍為債券ETF布局時機，不只可獲更穩定的現金流，還能平衡股票風險，風險承受度低者，首選1至3年短天期美債。

而若投資屬性相對積極，仍希望在下半年透過ETF獲得更多資本利得空間的投資人，郭修誠則建議，可將關注焦點重新回到市值型ETF，或與AI題材相關的科技ETF部分，嘗試對科技股多頭延燒的可能性進行布局。

更多內容，請參閱最新一期《今周刊》(第1439期)

延伸閱讀》

財經主播3年滾出100萬！每月3千塊定期定額00878「1個買法降成本」，快速累積張數、3年獲利100％

租屋告別一度電5元，房東超收電費最高可罰50萬！租屋電費新制7/15上路

孩子愈大愈不懂事？放過自己吧！化解親子關係衝突，父母應該做的3件事