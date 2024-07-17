職籃沒1隊賺錢 年燒8千萬起跳！大老闆們為何砸錢養球隊？解析財團權謀遊戲

【撰文‧今周刊編輯團隊】

台灣職業籃壇這個月發生劇烈的震盪，新北國王隊董事長王文祥登高一呼，原先兩聯盟P. League+（簡稱PLG）和T1球隊大洗牌，新聯盟「台灣職業籃球大聯盟」（簡稱TPBL）橫空出世。歷經合併到洗牌重組，期間充斥逆襲與策反的戲碼，至7月16日，形成新聯盟7隊、PLG聯盟4隊的新局面。

這局，已不只是球場上的廝殺拚搏，更是球團背後市值動輒數千億元、甚至破兆元的母公司老闆們，明槍暗箭、理念的對決。一直以來，兩聯盟的合併，是現有11隊都點頭贊成的方向，明明合則兩利、大家都贊成的聯盟合併，為何談不攏？

一位T1方股東代表說得含蓄卻切中要害，「背後都是企業大老闆。商場上殺伐決斷，向來都是自己說了算，如今誰要聽誰的？只要有人不願意退一步，統合就不容易成功。」

講白一點，這場合併賽外賽，真正的玩家不是球員、不是球迷，而是擁有球隊的財團老闆們的夢想理念衝撞、火力展示，更是面子之爭。

攤開兩聯盟11隊中，至少有3大金控進場投資。最有實力的玩家首推PLG富邦勇士母公司富邦集團，市值破兆元，去年稅後淨利破600億元，對職業運動企圖心極強，蔡家父子對PLG的影響力不言而喻。

T1中信特攻背後則是中信金控董事辜仲諒，辜家對運動產業的投入，比起富邦蔡家毫不遜色；中信金市值破7000億元，去年稅後盈餘破500億元，財力加上願意投入，中信被PLG陣營視為T1的大哥。

其餘球隊也不是省油的燈，國王隊王文祥身為台塑王永慶二子，財力不在話下，台新戰神雖成立較晚，但背後有台新金控董事長和少主吳昕豪當靠山支持，實力不容小覷。

儘管如此，台灣市場胃納有限，為了增加賽事可看性，球團不惜重金搶球員，加上對岸球隊也提供高薪，造成球員薪資成本愈墊愈高。剛請辭PLG會長的好市多亞太區總裁張嗣漢坦言，「沒有一隊賺錢，只有少賠。」

台新戰神領隊、台新銀行副董事長尚瑞強則直言，球隊投資成本不菲，「粗抓來看，豪華一點的球隊成本大概1年1億2、3千萬元，就是最陽春的球隊，也要花上8、9千萬元。」

球隊沒賺錢，為何讓老闆財團搶破頭？尚瑞強認為，球隊除了對母公司形象有加分，球迷粉絲本身就是一股經濟勢力，「雖未必收得到真金白銀，卻有許多隱形價值。」

以中信這次積極扮演職籃統一聯盟推手的情況來說，背後原因之一便是辜仲諒聽到重要幕僚、中信金前財務長張明田的分析，「棒球球迷有老化跡象，年輕人更明顯喜愛籃球的趨勢變化。」對中信而言，投入運動產業是長期投資，「未來的品牌印象，要從年輕世代開始投資扎根。」

據了解，辜仲諒回鍋董事會，就立刻針對中信金投資在籃球、棒球運動，向董事會爭取認同，「做大共好，就有機會降低虧損，甚至創造獲利。」

夢想家董事陳立宗坦言，經營球團獲利這麼困難，「是不是虛榮心？或許也有。」但他說，「背後更多的其實是熱愛。」不論富邦蔡承儒、蔡承道，國王陳信生，及辜家辜仲諒、璞園李忠恕，這些玩家都真心熱愛籃球。

張嗣漢遺憾說，總冠軍賽後球員都還沒好好享受，球團卻鬧成一團。他語重心長說：「在籃球，球迷就是我們的消費者，球員就是產品。我們一定要保護這兩塊。」

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