川普槍擊案不影響美股？歷史經驗：大選後上漲機率達9成 但要擔心「2情境」

美國總統候選人川普週末在選舉活動時遭槍擊，投資人原來擔心將讓漲多的金融市場找到拉回的理由；然而，不管是在美股或台股的表現上，都較市場預期的穩健。對於槍擊事件發生後，川普贏面提升，是否可能對美股產生影響？ 星展銀行（台灣）財富管理投資顧問部副總裁陳昱嘉以過去經驗分析：「不管是哪一位老先生當選，美股選後10次有9次上漲。」

對於美國總統大選對美股可能產生的影響，陳昱嘉整理了過去10次大選前後的美股表現後分析：「不管是選前還是選後，無論是哪一位老先生當選，如果用歷史經驗來看，美股上漲的機會是比較高。」

美大選將不影響美股漲勢 星展：大選前後股市上漲機率皆破6成

以歷史數據來看，美股在選前90天上漲機率約60%，選後90天上漲機率更高達90%。此外，陳昱嘉分析，如果回到基本面來判斷，第三季、第四季對科技業來說是旺季，因此有機會繼續支撐美股，尤其是科技股的表現。

然而，星展集團資深經濟學家馬鐵英示警，若川普真當選、上演川普2.0，台灣投資人有兩大需要留意的風險。

首先，因為川普部分政策的要點包括實施關稅，馬鐵英分析：「不管是調降國內的所得稅或是調升美國的進口關稅，其實兩者有個共同點就是都會帶來通貨膨漲。」

目前市場預期聯準會下半年將降息，但若川普上台，其財稅政策可能帶動通膨升溫，以至於讓美國在2025年或是2025年之後的貨幣政策變得更具挑戰。

地緣政治風險要留意 全面關稅恐造成供應鏈衝擊

另一方面則是地緣政治風險。馬鐵英首先分析，回顧川普1.0的階段，也就是在2016年到2019年之間，當時的中美貿易戰對台灣的影響可說是中性偏多，一來是造成在中國大陸的台商把投資匯回台灣，讓台灣本地投資增加；二來則是美國一些進口商把他的進口訂單從中國大陸轉到台灣，對台灣本地的出口來講，也有產生正面效果。

不過，這是奠基在關稅措施主要是針對中國的情況下。馬鐵英指出，在川普2.0的時代，若祭出的是「普遍性關稅」或「全面關稅」的話，不排除可能涉及台灣。對亞洲來講，就可能出現供應鏈挑戰，對亞洲出口前景可能在2025年開始出現壓力。

不過，馬鐵英話鋒一轉指出，若上述的情況沒有發生，回歸基本面來看，台灣科技週期正在復甦中，且復甦的時間可望延續到2024年年底，甚至是2025年，對市場來說是一大利多。

在此環境下，台灣投資人應該如何調整投資佈局？陳昱嘉表示，展望第三季金融市場表現，星展銀行相對看淡股市，相對看好固定收益與另類投資，同時也看好具備長期成長題材的優質股。

第三季投資如何佈局？星展：股票、債券、另類資產均衡配置

其中，在股票市場的部分，相對看好美股、亞洲不含日本股市與中國股市；看淡歐股且對日股持中立觀點，背後的驅動因素包括：中國股市評價面仍呈現深度折價、可望出現支持性政策措施、有利的投資組合部位，以及企業獲利前景強勁。

因此，星展建議投資人可將資金配置於股票、債券和另類資產的均衡投資組合。

以股票市場來說，除了聯準會即將降息的正面影響外，星展也看好美國股市將在「貪婪通膨」效應和強勁企業獲利前景下支持下維持韌性；中國股市則可望受惠於股市評價面、政府支持性政策和企業獲利前景強勁，展現成長動能，並帶動亞洲不含日本（AxJ）的股市表現。

在類股選擇的部分，星展持續看好科技類股，且預期漲勢可望擴大至金融、能源、醫療保健類股，新興市場也將受惠。

在債市的部分，隨著緊縮政策和經濟動能趨緩，星展認為佈局債市可望為投資人降低風險及帶來固定收益。星展認為，存續期間介於1至3年、評級為A/BBB的投資等級公司債，將可望直接受惠於降息啟動的收益。

此外，在高收益率支持，以及過去數季收益率曲線倒掛的反轉下，長天期債券更具吸引力。因此，投資人也可鎖定目前擁有較高利差優勢以及較大利率敏感度、存續期間介於7至10年、評級為A/BBB的投資等級公司債。

最後，由於央行政策與地緣政治局勢所帶來的不確定性，星展建議可藉由佈局黃金、避險基金和私募資產等另類資產，提高投資組合彈性。在地緣政治衝突升級、去美元化擔憂上升的情況下，星展看好黃金前景，且受惠於多國央行強勁買盤的支撐，未來12個月黃金的滾動目標價為每盎司2500美元。

本文授權自今周刊，原文見此。

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