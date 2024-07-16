1張照媲美硫磺島戰役！誰能讓美再偉大？川普遭槍擊 謝金河：為競選帶來加分

誰能讓美國再偉大？ 川普在賓州Butler造勢遭到槍擊，震驚全球，這是1981年雷根總統遭到槍擊之後，43年的頭一遭，全球都在討論這個事件的衝擊，而川普大難不死，場面受控後，他勇敢爬起來，臉上還有血跡，仍振臂高呼，這一幕正好被2021年得到普立茲獎的攝影記者在第一時間拍下，成為傳世佳作。

記者從下往上拍，川普揮臂，頭上正好有一面美國國旗，這張照片正好可以彰顯川普念茲在茲的讓美國再偉大的精神。

拍下這張照片的攝影大師是2021年普立茲獎的得主Evan Vucci，在槍聲大作中，他跑到最前面，拍下川普振臂揮舞，及川普右耳流出鮮血的照片，有人立即聯想到1945年的硫磺島戰役，那張在摺鉢山上6個美國海軍陸戰隊士兵插國旗的畫面。

1945年2月，二戰已近尾聲，硫磺島距東京最近，成為最重要戰略地標，美軍動用3萬兵力要攻下這個島，但日軍由栗林忠道坐鎮，構築防禦工事，讓美軍吃足苦頭，美軍在攻下摺鉢山時，第一次插旗，國旗太小，第二次換大的國旗，美聯社記者Joe Rosenthal拍下這張珍貴照片，對於振奮人心帶來莫大助益。

現在威靈頓海軍陸戰隊戰爭紀念館就竪立這個雕像！這次Evan Vucci的佳作，立刻有人和摺鉢山的插旗畫面拿來比照，對川普的競選帶來更大的加分，川普大難不死，更增添勝算。

值得一提的是，在槍聲大作中，民眾趴下，並沒有慌亂逃竄，這也可以看出民眾的定力。接下來全世界要面對的是川普再執政的世界新秩序！

本文授權自今周刊，原文見此。

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