金融指數34年新高 還有甜甜價？股海老牛：操作金融股「3法則」穩賺不賠

美國聯邦準備理事會主席鮑爾7/10時指出，不會等到通膨率降到2%的目標後，才考慮降息。「放鴿」的說法讓美股主要指數受到激勵，當天標普500指數和那斯達克指數再創新高，連帶激勵台股表現上揚，但部分投資人具高思危，開始關注布局波動較小的債券、金融股市場。

降息預期發酵 債券市場提前布局

從去年底開始，各界對於美國聯準會(FED)的態度高度關注，分析主席鮑爾降息的時間點，從原本預期的2024年6月，逐漸推遲到9月或11月之後，降息幅度也從起初預測的3碼降到可能只有1碼，對此，理財作家股海老牛認為，不確定性主要受到3個因素影響，包括美國通膨指數還未降到2%、美國經濟狀況正好，降息可能導致資金過熱、激進的貨幣政策恐怕會重現疫情期間無限QE（量化寬鬆）造成的過度通膨。

股海老牛觀察，目前已經暫停升息五次，足以證明已經脫離升息循環，加上觀察鮑爾漸趨保守的態度，今年年底前應該會「預防性降息」一碼。依照過去歷史來看，有降息的預期心理情況下，債券價格必然上漲，加上債券市場的低波動特性，建議保守型投資人，可以布局一些債券型ETF。

「投資海外債券ETF，除了可以領股息，賺降息的價差外，還有節稅效果。」股海老牛補充，當投資領取的股利到達某個水平時必須被課徵所得稅，但若投資人選擇海外債ETF則可免徵，雖然投資KY股也有同樣效果，但個股波動與風險相對較高。

金融指數創34年新高 三種金融股操作心法

台股經過風光上半年，各項指數也紛紛創新高。金融指數更是創下34年來的新高點，股海老牛認為，經過這一波漲勢後，連以往穩健的金融股都已找不到便宜價可以進場，國泰金(2882)、富邦金(2881)更是來到昂貴價。

股海老牛建議，如果本身就持有金融股的投資人，現在適合進行「右側交易」，觀察市場行情過峰頂，準備進入下修階段時，可以順勢做分批賣出；若尚未持有金融股，則可等待7、8月除權息過後，再觀察有無便宜價可買進。

針對三種不同金融股的特性，股海老牛分析，國泰金(2882)、富邦金(2881)屬於壽險金融股，波動較大，適合用波段價差操作；銀行金融股的獲利來源相對穩定，如玉山金(2884)、合庫金(5880)適合存股族做長期投資；證券金融股則屬於莊家型概念股，如元大金(2885)主要透過賺取手續費收益獲利，股市成交量越多收益越高，可以跟隨景氣循環做操作。「歸納出這樣的投資方式，讓我投資金融股從未賠過錢。」

股海老牛分享自己的投資組合，以成長股、定存股以及ETF三種類型做搭配，金融股是長期定存的類型之一，不過他也提醒，相比美國公債投資美國政府，或是ETF一次投資幾十家公司，金融股仍舊有個股的風險存在。他建議保守型投資人，如果認為近期台股基期太高需要降低風險，透過投資ETF分散風險會是最適合的選擇。

本文授權自今周刊，原文見此。

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