靠輝達發大財…30歲身價數億「別小看台灣年輕人」 謝金河：背後還有戲

不要小看台灣的年輕人！輝達背後還有戲！ 今年5月，黃仁勳來台刮起的旋風，大家記憶猶新的是，他言必稱台灣，說台灣是一個偉大的國家，是AI的核心外，他熱愛台灣的小吃，美食，從鄒記到磚窯古早味小吃，還有他帶著張忠謀去逛寧夏夜市⋯

其實最值得一提的是，黃仁勳在台大的兩個小時演講，國內多家電視台全程轉播，很多阿公，阿嬤根本聽不懂什麼是AI,但大家仍坐在電視機前努力聽黃仁勳在說什麼？這是一堂很珍貴的AI課。

還有一次，我在高鐵車廂上看到一位有年紀的先生，他正拿著放大鏡，仔細看黃仁勳背板後面公司名稱，他告訴鄰座的朋友，說仔細看，這些看板上的公司股價都飆漲。

最近，我聽到很多Nvidia的故事。一個是一位很熟悉的老朋友，他告訴我說，他的兒子手上有Nvidia的股票，他要我猜他兒子多少錢買輝達的股票？我猜一百多美元，他說他的成本是5美元，他說他兒子買輝達的時候，還在讀書，今年他只卅歲，但經過多年分拆，加上股價大漲，他現在身價數億台幣。他的兒子在美國大科技公司上班，還沒有結婚⋯⋯

另外一個故事是，一個朋友的兒子也是卅歲出頭，這次從美國回台灣參加Computex展，他賣掉輝達股票，獲利兩億多，他用現金在信義區買了一套豪宅。

這次輝達市值逾3兆美元，其實台灣的年輕人投資美股很多，很多人手上都有輝達的股票。一位資深電子業界朋友告訴我，台灣那些PC或NB的老闆，他們長期和黃仁勳打交道，私人投資公司或是本人手上都握有很多輝達的股票，這次輝達市值膨脹10倍，除了黃仁勳家族，台灣的電子業界老闆，還有在國外留學，或是在科技公司上班的年輕人，都是輝達的贏家！

本文授權自今周刊，原文見此。

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