130萬股民笑了！00878衝破24元該賣？達人揭最佳出場時機...存股族最愛「比大盤會漲、空頭抗跌」

【黃明惠整理】

台股近日走紅，加權指數一舉衝破24000點，11日台積電早盤更登上1070元，同時多檔ETF績效水漲船高。其中，逾130萬受益人的00878在這波大漲行情帶動下，股價一度觸及24.66元，改寫基金成立以來新高，逾130萬受益人通通賺錢。 (原文刊載於2024/7/5，更新時間為2024/7/11)

00878自2020年7月成立，這個月20日將滿4週年，在現今高股息ETF大混戰的時刻，130萬投資人仍對00878充滿信心，看好它一貫穩健的特性，持續買進、長抱至今。

00878目前受益人達130萬4451人，不僅是全台最夯的 ETF，今年5月更擊敗中鋼和台積電，成為最多人持有的投資標的，也持續穩坐定期定額 ETF 排行榜冠軍。法人表示，00878 在股民心中無法撼動的地位，更是許多人初次投資 ETF 的首選。

法人分析00878能刷新多項ETF紀錄的原因，主因在於00878成立近4年，歷經股市多空驗證，多頭時比大盤會漲，空頭時更抗跌。且配息穩定、逐季向上，更有100%填息的完美紀錄，穩健的報酬率和配息率，都讓00878成為ETF市場中最耀眼的存在。

00878投資標的組成分別為半導體業25.72%、電腦及週邊設備業23.19%、金融保險22.22%。

00878前十大成分股分別為：聯發科(2454)5.31%、聯詠(3034)5.24%、可成(2474)3.96%、日月光投控(3711)3.83%、大聯大(3702)3.78%、世界先進(5347)3.74%、聯電(2303)3.73%、廣達(2382)3.70%、光寶科(2301)3.53%、瑞昱(2379)3.49%。

台股頻創高 ETF出場時機點？

俗話說：股市投資裡「會買的是徒弟，會賣的才是師父」，但是什麼時候該賣股票？

存股達人「阿福的投資馬拉松」從指數投資評估指標數據分析，彙整現階段的投資策略，看目前各ETF和價值投資股票，是否已達賣出的時間點。以ETF種類來說：

1.台灣市值型ETF

景氣燈號出現黃紅燈或紅燈，以及K值＞80時，兩個條件同時滿足時分批賣出。目前景氣燈號呈現黃紅燈，當台股大盤日K值＞80時，執行分批賣出台灣50 ETF（0050，006208）。

2.高股息ETF

高股息ETF的殖利率＜5%，以及K值＞80時，兩個條件同時滿足時分批賣出。目前三檔高股息ETF（0056，00878，00713）均未符合賣出條件。

3.債券型ETF

當美國聯準會降息尾聲，降息趨緩，殖利率下降，此時是債券價格相對高點，應賣出長天期公債和投資級公司債。目前升息循環結束，已連續7次會議維持利率，三檔債券型ETF（00679B，00751B，00720B）均未符合賣出條件。

本文授權自今周刊，原文見此。

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