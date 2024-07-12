印度台灣形象展創1億美元商機 為何他說台灣所有產業都應注意印市場？

【撰文/鄭鴻達】

在地緣政治帶動的供應鏈移轉浪潮下，印度市場備受關注。 在印度首都新德里舉辦的「2024印度台灣形象展」於本周三（10日）圓滿落幕，三天共吸引1.5萬人次參觀、創造高達1億美元商機，較2023年孟買登場的台灣形象展商機7000萬美元成長近43%，顯示台商對印度市場投資興趣大增。 我國駐印度大使葛葆萱強調「台灣所有產業都應注意印度」。他說，台灣、印度在各方面都有很大的合作空間，且印度是個很年輕的國家、人口紅利龐大，目前印度人均GDP約2500美元，未來成長空間巨大。 貿協董事長黃志芳指出，印度不但已取代英國成為世界第五大經濟體，且持續高速成長中，其每年增加的中產階級人數，比全台灣人口還多。印度市場潛力絕值得大家重視，現在更是台灣與印度合作「最好的時機」。

「印度台灣形象展」重返新德里 規模創歷年最大

經濟部國際貿易署與貿協在7/8至7/10三天，於印度首都新德里舉辦「2024台灣形象展」，此次形象展不但睽違五年重返新德里，規模也是過去七年來最大者。此次展場使用面積多達5100平方公尺，參展台灣企業更多達120家。

今年展覽以「舞動台印度合作新高點」為主題，緊扣印度躍升全球區域製造中心商機，配合印度政府政策並對應台灣科技與製造實力，設有智慧城市、智慧製造、綠色永續、健康醫療、智慧生活五大主題展區，展現台灣的ICT、AI、電子及機械製造、環保永續、生技醫療及智慧生活解決方案等優勢與特色。

▲今年的印度台灣形象展在三天內吸引1.5萬人次參觀、共創1億美元商機。鄭鴻達攝影

貿協說明，今年形象展不但獲印度主流媒體採訪報導，也吸引TATA集團旗下的TATA POWER、TATA SONS，還有印度鴻海之稱的電子專業代工廠Dixon Technologies、紡織大廠H.P Singh Agencies、時尚服裝品牌Kuku Fashions、醫療專科集團Yashoda Super Specialty Hospitals及前五大醫療服務供應商Medihelp等企業，與多個印度政府部門到場與我商洽談。

參展台灣產業備受印商關注 無人機、新創、電子產業獲訂單

此展邀請台灣無人機國家隊參展，獲豐碩成果。貿協表示，連兩年參展的「其昜科技」，與多家買主及政府單位洽談農用、消防用無人機需求，有望拿下高達1.5萬台的大單。

「智飛科技」則在開展首日就與年營收破百億美元、工廠多達400間的上市公司洽談，且有機會成為其在印度商業夥伴。

除無人機產業，新創產業也大有斬獲。

貿協透露，主力為多國語音即時翻譯產品的AI新創公司「環球睿視」，在開展當天就吸引10多家買主洽談，若成功將同步運用於印度、美國市場，預估商機規模可達台灣市場350倍。

此外，致力發展NFC（近場通信）以及RFID（射頻識別）技術開發和生產的瑞新電子，在活動中展示機動車電子鎖及家用交流電動車充電樁，吸引印度知名「T集團」的政府事務部副總親親臨現場關注，也獲多家印商詢價，如有新德里物流業者，特別關注物流冷鏈所需的客製化監控溫度RFID標籤。

印度企業「非紅」創商機 台灣製造業進軍印度商機可期

台灣的智慧機械產業實力，也獲印商關注。

貿協說，貿易署「智慧機械海外推廣計畫」這次集結台灣製鞋機械、紡織機械及石化原料共17家企業，在展中設置智慧製造館，展示完整供應鏈及解決方案，也獲七大印度製鞋及紡織公協會組團逾百家企業到訪。

不僅如此，貿協表示，這次台灣形象展中，紡拓會組成的「永續創新紡織專區」，由機能布料供應商立肯國際與數十家買主接觸，並有約半數買主可望達成合作，以及紡織纖維循環再生技術大廠午洋企業，與南印度紡織、化學及機械大廠洽談，並相約赴台訪廠，且有望成為合作夥伴。

貿協透露，在此次展中，多家參展企業提及，現階段不少印度買主對使用中國製產品存有顧慮，因此這會是台灣企業進入印度市場的大好時機，雖然目前進入印度市場對台商仍具挑戰，但印度市場商機高度可期。

印度經濟高速成長 年增中產階級人數比台灣人口多

黃志芳表示，在近年地緣政治的重大轉變下，新南向政策將崛起中的經濟強權印度，也納入政策方向。

他強調，印度人口多達14億，如今更已取代英國，成為世界第五大經濟體，且持續高速成長中。

黃志芳接著說明，印度每年新增的中產階級人數，就比全台灣的人口還多，加上近年印度積極要建立自主供應鏈，以減少對中國的依賴，因此無論是內需或外貿，印度市場的潛力，是值得台灣應高度重視且必須重視的一塊市場。

▲今年的印度台灣形象展吸引印度、台灣政要及企業要角參觀。今周刊提供

人口紅利大、去紅供應鏈趨勢 台灣產業需高度注意印度市場

葛葆萱則直言，印度各方面都在蓬勃發展，包括基礎建設比以往更完善、人民也勤奮，且印度政府很重視半導體產業、電子製造業的發展，希望與台灣有更多合作，因此他建議中小企業、半導體及電子相關產業，都可勇敢大舉前進印度。

葛葆萱也響應表示，現在是台灣企業到印度發展「最好時機」，他強調印度是很年輕的國家、人口紅利非常大，目前人均GDP約2500多美元，未來成長空間巨大，因此除把握「去除紅色供應鏈」的議題，台灣所有產業都應將注意力放在印度市場上。

本文授權自今周刊，原文見此。

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