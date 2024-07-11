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00940除息「秒填息」！94萬股民不離棄享息利雙收 首次配0.05元要繼續卡位？

聯合新聞網／ 今周刊
台股。示意圖/聯合報系資料照
台股。示意圖/聯合報系資料照

【撰文/翁申霖 】

昔日人氣王ETF「元大台灣價值高息（00940）」在5月3日來到最高峰，受益人數攀上99萬8196人，隨後受益人數逐漸減少，最新人數下滑至94萬2517 人，短短5個交易日多達1萬8934人出走；而日前公告首度配息，每股配發0.05元，周四（7/11）首度除息，首日參考價10.27元，受惠盤中台股大漲，盤中最高觸及10.35元、成交量來到9.3萬張（數據至截稿前），首日填息達陣，94萬不離不棄的股民享受息利雙收。

萬眾矚目的00940於今年4月1日掛牌，首日開盤價9.93元即跌破10元發行價，引發市場熱議，在大戶不斷拋出下，最低下挫至9.75元，卻也吸引許多股民逢低搶進；不過，在正式掛牌近一個半月，00940於6月中旬股價重回發行價之上，近期也隨著台股衝高向上。

00940今（11）日除息交易，每股配發現金股利0.05元，除息首日參考價為10.27元，相較昨（10）日收盤價10.32元，單次殖利率0.48%，年息6%；根據元大公告，參與除息的投資人可於8月1日領到息收。

法人指出，00940在首次換股完成後，股價明顯上揚，這次每股配0.05元後順利填息，算是好的開始，由於這檔ETF屬月配型產品，未來幾個月的配息表現同樣值得留意。

針對00940秒填息，許多網友也在臉書上振奮分享，有一股民在「00940元大臺灣價值高息ETF ❤️ 低價買、輕鬆存、每月領」公開社團上開心地說「940 哇 秒填息」，不少人也紛紛留言，完全看不到除息的痕跡，這就是配少的好處，「細水長流」，瞬間賺錢就進口袋，「很棒，我看好你」；也有人網友在「00940自救會」公開社團上表示，秒填息還送0.05，積沙成塔也不錯。

00940首次配0.05元
「年化配息6%不算太差」

00940首次配息0.05元，眾多股民認為「差強人意」，對此，理財專家盧燕俐在6月26日於臉書PO文表示，00940配息開獎，其實年化配息6%不算太差，歷經了「00940之亂」，相信大家對存股和挑選高股息ETF更有概念，既然是存股就該更有耐心，不會拿捏單筆進場時點，「定期定額依舊是最佳策略」。

財經部落客「碎念女子」則表示，00940從4月掛牌以來，到5月換股，8月1日配息入袋的中間，能夠獲得是4月到5月換股期間的資本利得，以及6月底評價之前的股利所得。

原因在於，00940在資本利得可能不高的情況下，第一年會跟00878的狀況類似，一直到除權息旺季結束、進入10月以及下次換股後，00940的配息才有可能有除了股息之外，更多的資本利得。

本文授權自今周刊，原文見此

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