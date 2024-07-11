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AI供應鏈在台發威！郭台銘曾看衰「民不聊生」 6月出口年增23.5%…謝金河揭2大推升力道

聯合新聞網／ 今周刊
台股。示意圖/聯合報系資料照
台股。示意圖/聯合報系資料照

【撰文/謝金河】

財政部公布台灣6月出口額399億美元，年增23.5%，創下28個月最大增幅，而且，今年第二季出口值1147.3億美元，加上第一季的1104.4億美元，上半年出口2250.3億美元，年增11.4%，這個成長可說是難能可貴。

以上半年的2250.3億美元來推估全年出口值，今年全年可能落在4500到4600億美元之間，應該介於2021及2022年之間，會是歷史第二高的好成績。

去年在總統大選期間，不同的政黨，媒體，學者幾乎全面看壞台灣的出口，最具代表性的是郭台銘，他用16個字形容台灣：經濟衰退，出口下滑，民生凋敝，民不聊生！天下說台灣出口，亞洲最差！商周也說五大產業都衰退，台灣出口14年最差，他們都卯足全力抹黑台灣。

我說台灣從去年11月起，對比去年的低基期，今年出口至少會有7個月的成長，真正的考驗是去年7月的376億美元，如今6月出現399億美元的好成績，這也預告7月出口超過376億美元的機會很大，台灣的出口很可能有十幾個月的成長。

今年對出口的貢獻最大的主力是資通訊產業，在半導體仍未明顯轉正之前，6月的資通訊產業出口值107.83億美元，比去年同期增長114.1%，今年上半年，資通訊產業出口值625.15億美元，年增108.9%，台灣的傳統產業，像石化，紡織，鋼鐵，機械，金屬等都被中國打趴在地上，今年上半年以半導體為主的電子零組件出口807.63億美元，仍然衰退5.6%，所幸資通訊產業出現倍數成長，這是台灣出口表現比預期好最主要原因。顯然黃仁勳帶來Ai供應鏈的效力開始發揮威力。

另一個是台灣移轉生產基地奏效！資通訊產業出口值大增，主要是對美國出口大幅增長，今年上半年，台灣對美國出口521.71億美元，年增60.6%，台灣出口到美國的占比上升至23.2%，再加上東恊市場，占比上升至42%，而台灣出口到中國的占比從43.9%，到去年底降為35.2%，上半年再降到31.2%，台灣對中港出口到6月才轉為正數。台灣出口市場的移動，顯然資通訊產業及半導體產業扮演重要角色！

本文授權自今周刊，原文見此

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