台股攻2萬4千點再拉回！外資分析師算給你看 為何台股不算貴？喊話現在賣出太早 拉回應再買進

【文．林韋伶】

台股週二（9日）一度在護國神山台積電（2330）股價上漲的帶動下，站上2萬4千點，但未能站穩2萬4千點大關，許多投資人都在問：台股看回不回，到底還能不能買？ 瑞銀台灣策略師陳玟瑾用數據拆解，直指台股其實不算貴。

UBS：明年台股上市櫃公司 不計市值前四大 獲利仍可能成長26%

「到底台股貴不貴，我們做了一些分析，如果把台股前4大市值的股票拿開，台股其它公司其實是trade在26年的平均到正一個標準差之間的位階。」

「此外，若以2025年來講，這些公司還有26%的盈餘增長，但是在過去26年來，平均數據只有18%，所以我覺得目前的評價其實並不是太貴。」陳玟瑾這樣說明。

至於後續有哪些利多可以再把台股指數往上推？陳玟瑾分析：「還是要回到基本面。」

她進一步解釋，從獲利的部分來看，大概在3月到5月的時候，當2023年全年財報出爐之時，市場預估已經上修2%~3%。甚至，在國際電腦展之後，預估又再上修，對台股後市是一大動能。

台股企業Q2營收可能超乎市場預期

此外，根據她的觀察，累加台股企業4月加5月的營收表現，比整個季度營收達成率還要高，「基本上目前4月加5月營收的達成率已經到71%，歷史上達成率數據應該只有大概67%左右」。

因此她分析，以目前數據來說，第二季表現很可能比市場預期還要高出約5%左右，「所以我們覺得，第二季的火力還有上修的可能，這就是成長動能」。

同樣值得注意的是，第三季還會有Blackwell、iPhone，以及AI PC等新品會推出，若是這些新品導入後，需求又比預期的更高，也將持續驅動獲利再繼續上修。

台股今年類股輪動快速

另一個陳紋瑾關注到今年比較特別的點是，今年類股輪動非常快，以半導體產業來說，可能前兩個月外資都還在淨賣出，但這個月又馬上趕回來淨買進，且類股輪動快。

因此，她留意到有許多投資人開始在留意傳產的投資機會，「我們發現投資人大部份偏好運輸或金融類股，以我們有正式研究的產業來看，比較喜歡的是電信類股，因為看好電信類股在下半年將顯現合併的綜效。」

因為AI狂潮的因素，目前台股本益比已超過20倍，以此數據來跟過去台股幾個高低點來比，其實是偏高的。但合庫投信代投資長陳信嘉分析：「我們認為這次台股有機會可以維持一個相對高的位置較久，為什麼呢？因為以前台灣叫『代工島』，都在做勞力密集的工作，像是電子代工、鞋業代工、成衣代工…等。但這一次，台灣有切到AI供應鏈的核心位置，所以我們認為台股這次本益比，是有機會在高點維持相對長的時間。」

下半年市場變數多 合庫投信：建議股債均衡配置

對於接下來的投資佈局，陳信嘉預估：「下半年不會像上半年那麼好做，市場會比較震盪。儘管美國聯準會在下半年可望降息，但下半年有很多變數，包括：通膨、地緣政治、美國大選。因此，在這個時間點我們建議大家可以考慮比較均衡的股債配置，以因應接下來可能較震盪的市場環境。」

為因應此大環境，合庫投信將於7月22日至7月26日募集「合庫入息優化多重資產基金」，該基金為合庫投信與歐洲最大主動型資產管理公司之一的M&G攜手合作，希望在股市漲高的同時，當面對波動風險升高，以及聯準會下半年有望降息之際，投資人可增持多重資產基金部位，掌握不同市況下多元資產輪動表現機會。

本文授權自今周刊，原文見此。

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