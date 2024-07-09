37歲工程師血便以為痔瘡「半年過世」 醫嘆：整片腫瘤！7症狀恐大腸癌

【文．黃明惠整理】

2023年國人10大死因，癌症仍然是最主要的死亡原因。10大癌症死亡率依序為氣管、支氣管和肺癌、肝和肝內膽管癌、結腸、直腸和肛門癌、女性乳癌、前列腺(攝護腺)癌、口腔癌、胰臟癌、胃癌、食道癌以及卵巢癌。 大腸癌曾連續蟬聯15年為癌症發生人數之首，民眾常以為「糞便有血」都是痔瘡害的，但其實這可能是大腸癌的前兆警訊！腸胃科醫師蕭敦仁就指出，一名工程師時常血便擦藥沒好，半年後去醫院檢查，才發現大腸癌已擴散至腹腔，過了半年就離世。 究竟大腸癌症狀有哪些？誰要特別小心大腸癌？

腸胃科醫師蕭敦仁在《健康晚點名》節目分享，過去曾收治一名37歲的電子業工程師，他每次上完大號馬桶裡都留有血，詢問工廠護理人員，對方說「大部分是痔瘡」，建議他先以藥膏治療看看，但擦藥半年血便問題還是沒改善。

時間過半年，男子終於到醫院照大腸鏡，沒想到大腸鏡才進到肛門口沒幾公分，發現已經整片都是腫瘤，切片後果然確診大腸癌。事後雖然緊急將男子轉介至醫院做進一步治療，但癌細胞已擴散到整個腹腔，外科醫師也無能為力，最終男子半年後就離世。

對此，蕭敦仁語重心長，「雖然糞便潛血大部分都是痔瘡，萬一不是呢？」呼籲民眾不要都等到有症狀了才覺得要檢查，往往都已經來不及了。

若出現7症狀，恐要懷疑確診大腸癌：排便習慣改變、不規則腹痛、經常腹脹便秘、不明原因貧血、大便中有血和黏液、體重減輕、排便排不乾淨。

大腸癌是什麼？和直腸癌差在哪

根據北投健康管理醫院官網衛教資訊，其實大腸癌是總稱涵蓋結腸癌、直腸癌、肛門癌。

北投健康管理醫院副院長梁程超說，大腸癌在早期常常是沒有明顯不適症狀，隨著病情的進展，病灶不斷擴大成長，就可能會出現症狀，例如像貧血、體重莫名減輕、排便習慣或糞便形狀改變、血便等。

大腸總長度約120～140公分，呈現ㄇ字型，由盲腸、結腸（可分升、橫、降、乙狀結腸）、直腸、肛門4個部分所組成屬下消化系統，症狀會因腫瘤的生長位置會有不一樣的症狀表現。

梁程超表示，大腸癌發生位置及機率大約為40％發生於近端結腸，60％發生在遠端結腸及直腸。發生症狀時，遠端大腸癌會較明顯，尤其是當若腫瘤發生在直腸處，因靠近肛門，症狀最能明顯感受，可能會有「排便急迫感、排便時會帶血或粘液、排便不完全感」等。

「需當心的是直腸癌後續的治療較不易，在臨床治療上，因直腸位於比較狹窄的骨盆腔，旁邊還有骨頭包覆，所以手術可用的空間較有侷限，還需考量到是否保留肛門」。

若直腸腫瘤位置在距離肛門口七公分內，就可能需安排肛門切除手術，並做永久性人工肛門。並且，直腸癌即使經過完整治療，局部復發的機率也比結腸癌高。

梁程超提醒民眾，不論腫瘤發生在哪一側或是哪個位置，只要定期做糞便潛血、大腸鏡都有機會提早發現，因為大腸癌的發生，高達95％都是由瘜肉（主要為腺瘤性瘜肉）發展而來。

大腸癌0～4期怎麼分？

根據國健署資料顯示，50歲以上成人，終生約有7%機率罹患大腸癌，也就是每15人中就有1人會罹癌。

大腸癌分為零期、第一期至四期，雖然零期、一期的存活率非常高，可惜的是當下幾乎是沒有症狀的，一旦出現排便習慣改變，或是不規則腹痛、便秘、無緣無故貧血「通常都比較後期了」，再次呼籲不要等到有症狀才檢查。

大腸癌臨床分期

第0期：又稱原位癌，指病變局限在上皮細胞層或侵犯到固有層

第1期：惡性腫瘤在腸壁內（包括黏膜、黏膜下層、肌肉層）

第2期：惡性腫瘤已經侵犯到腸壁外層表面，但還沒有淋巴轉移

第3期：惡性腫瘤已經侵犯到局部淋巴結轉移

第4期：惡性腫瘤已經有遠端（如肝、肺）轉移

大腸癌原因有哪些？誰是大腸癌高風險族群？

導致大腸癌的原因有很多，主要和肥胖、遺傳、年齡增長、飲食、生活習慣等因素有關：

肥胖：體重過重者，尤其肥胖BMI在25以上者，要多加當心。

有家族病史者：包含癌症、遺傳性家族性大腸息肉症、遺傳性非息肉症。

其他疾病 : 如罹患潰瘍炎性大腸炎、克隆氏症，或曾患大腸癌並已治癒者。

50歲以上 : 高達90%的大腸癌患者年齡大於50歲，因此建議50歲以上的民眾，每兩年做一次糞便潛血檢查、每五年做一次大腸鏡檢查。

飲食習慣不正常：平常攝取過多紅肉、脂肪，纖維攝取量卻不足，會提高罹患大腸癌的風險。

飲酒、吸菸者：飲酒過量或有菸癮者，罹患大腸癌的機率比不菸不酒者來得高。

三高患者：患有糖尿病、高血脂、高血壓者，得到大腸癌的風險較高。

久坐不動、運動不足：不運動會使得腸道減緩蠕動，讓糞便中的致癌物質長時間滯留於腸道中，進而提高罹癌風險。

大腸癌篩檢有補助嗎？

衛福部指出，透過定期大腸癌篩檢，早期癌的治癒率和5年存活率都可超過8成5，大腸癌可說是最可預防的癌症類型之一。

根據國民健康署的篩檢資料顯示，糞便潛血檢查結果為陽性者，每2人就有1人有大腸息肉，每22人就有1人為大腸癌，而每2年接受1次糞便潛血篩檢，可降低23%大腸癌死亡率。

提醒民眾謹記護腸四重點，「健康飲食、規律運動、定期篩檢、確診後定期治療」。

國民健康署也補助50歲以上至未滿75歲民眾，每2年1次的定量免疫法糞便潛血檢查，糞便潛血檢查沒有侵入性也不會造成疼痛，且檢查前不必限制飲食，僅需在使用糞便採集棒刮取檢體並送回檢驗單位，安全又簡單的採便8步驟，便可等待篩檢結果。

本文授權自今周刊，原文見此。

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