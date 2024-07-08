黃仁勳獲年度「美國傑出移民」！官網標註：出生於台灣…還有哪些亞洲臉孔？

【文．黃明惠 整理】

美國紐約卡內基基金會（Carnegie Corporation of New York）在每年7月4日、美國獨立紀念日前後，都會公布傑出移民（Great Immigrants）名單，今年於當地時間6月27日公布，今年共有24人入選，分別來自16個國家。其中，輝達（NVIDIA）創辦人黃仁勳也名列榜上，卡內基網站更直接介紹他「出生於台灣」。

紐約卡內基基金會自2006年起，每年都會公布年度傑出移民名單，以鼓勵歸化美籍、擁有傑出貢獻的優秀移民。今年公布的傑出美國移民共24人，分別來自16個國家，包括3名諾貝爾獎得主，還有輝達創辦人暨執行長黃仁勳。

該介紹文寫道，黃仁勳出生於台灣，9歲時被父母送到美國生活，並在1993年與2位朋友創辦了輝達，雖然初期遭逢許多困難，但近來輝達的技術蓬勃發展，更成為人工智慧（AI）背後的引擎，公司在2024年也成為全球最有價值的上市公司。

此外，文章也寫到黃仁勳曾被《財星》（Fortune）雜誌評選為年度商業人物，在《哈佛商業評論》百大優秀執行長排名第一，更兩度入榜《時代》雜誌全球百大具影響力人物。

除了黃仁勳上榜之外，其他24名傑出人士當中，還有3名諾貝爾獎得主，以及韓國出生的DC漫畫總裁兼創意官李鏞哲（Jim Lee）、菲律賓出生的調查記者瑞薩（Maria Ressa），以及韓國出生、艾美獎得獎男星史蒂芬．元（Steven Yeun）。

卡內基基金會主席李察森(Dame Louise Richardson）表示，「今年受到表彰的這24位美國人，提醒了我們，每個新世代移民為美國經濟和社會帶來的益處，以及他們對我們民主所提供的豐富才華、技術和成就。」

本文授權自今周刊，原文見此。

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