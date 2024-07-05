揹房貸被減薪…中金女員工、證券分析師走上絕路 謝金河：中國內捲正襲向金融業

【撰文/謝金河】

一個中金美女員工之死：內捲襲向金融業 這幾天，一位中金公司卅歲的美女員工，因為擋不住減薪，加上房市，股市慘跌的壓力，選擇結束自己的生命。這個消息震驚兩岸三地的金融圈。

這位中金公司的美女員工在景氣好的時候，貸款1177萬人民幣，在上海外灘買下新房，不料在繳交頭期款後，卻面臨減薪壓力，加上房地產暴跌，沒有接手，在萬念俱灰中，結束自己的生命。網路上瘋傳「揹房貸被減薪」，加上股市下跌的三殺，除了這位中金公司美女員工，還有一位銀河證券的研究化工首席分析師也跳樓輕生。

在中國，除了電動汽車的內捲，最近內捲襲向金融機構，一開始是房地產大亨向銀行業搬錢留下後遺症，像中國銀行，招商銀行等最高領導人紛紛被調查，有的雙規。接著各大銀行紛紛自設內規，像民生銀行高層減薪50%，中級主管減35到45%，這當中最可怕的是，為了響應共同富裕，銀行高管最高薪不得超過300萬人民幣，這條規定再加上往前追溯廿年，簡直會要了人的命。

過去在中國經濟奔馳的時代，金融從業人員在股市，房市大漲中，領到千萬人民幣獎金的人不少，很多人賺大錢後，有的買樓，有的在海外置產，有的拿去消費，或是再投資，如今多領超過300萬人民幣的錢必須回繳。這個時候，這些昔日領高薪的金融從業人員只能斷手斷腳。

最近新一波的股價下跌，房地產面臨腰斬般的重挫，原因從這裡而來。最近天津有一樓盤從160萬人民幣殺到39萬人民幣才成交。最近還有一些金融機構宣布對高管查稅卅年，這個肅殺，看起來會不斷加大中國金融業的內捲壓力，內捲也會襲擊全民。

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本文授權自今周刊，原文見此。

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