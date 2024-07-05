快訊

這棵大樹要判多久？北京圓明園柳樹倒塌砸穿玻璃罩 文物遭殃

房市熱到供不應求？專家：買房族漏夜排隊都FOMO了

揹房貸被減薪…中金女員工、證券分析師走上絕路 謝金河：中國內捲正襲向金融業

聯合新聞網／ 今周刊
財信傳媒董事長謝金河。聯合報系資料照
財信傳媒董事長謝金河。聯合報系資料照

【撰文/謝金河】

一個中金美女員工之死：內捲襲向金融業

這幾天，一位中金公司卅歲的美女員工，因為擋不住減薪，加上房市，股市慘跌的壓力，選擇結束自己的生命。這個消息震驚兩岸三地的金融圈。

這位中金公司的美女員工在景氣好的時候，貸款1177萬人民幣，在上海外灘買下新房，不料在繳交頭期款後，卻面臨減薪壓力，加上房地產暴跌，沒有接手，在萬念俱灰中，結束自己的生命。網路上瘋傳「揹房貸被減薪」，加上股市下跌的三殺，除了這位中金公司美女員工，還有一位銀河證券的研究化工首席分析師也跳樓輕生。

在中國，除了電動汽車的內捲，最近內捲襲向金融機構，一開始是房地產大亨向銀行業搬錢留下後遺症，像中國銀行，招商銀行等最高領導人紛紛被調查，有的雙規。接著各大銀行紛紛自設內規，像民生銀行高層減薪50%，中級主管減35到45%，這當中最可怕的是，為了響應共同富裕，銀行高管最高薪不得超過300萬人民幣，這條規定再加上往前追溯廿年，簡直會要了人的命。

過去在中國經濟奔馳的時代，金融從業人員在股市，房市大漲中，領到千萬人民幣獎金的人不少，很多人賺大錢後，有的買樓，有的在海外置產，有的拿去消費，或是再投資，如今多領超過300萬人民幣的錢必須回繳。這個時候，這些昔日領高薪的金融從業人員只能斷手斷腳。

最近新一波的股價下跌，房地產面臨腰斬般的重挫，原因從這裡而來。最近天津有一樓盤從160萬人民幣殺到39萬人民幣才成交。最近還有一些金融機構宣布對高管查稅卅年，這個肅殺，看起來會不斷加大中國金融業的內捲壓力，內捲也會襲擊全民。

★珍惜生命，若您或身邊的人有心理困擾，可撥打
安心專線：1925｜生命線協談專線：1995｜張老師專線：1980

本文授權自今周刊，原文見此

延伸閱讀》

每天上班無比厭世？他45歲提早退休、搭郵輪環遊世界，18年後吐真心話：錢夠用就好「財富自由6個必要條件」

蔡阿嘎為何開除蘿拉？「AB合約」海撈8位數、多家廠商受害…他自認善待員工：要加薪都可討論

大老闆一句話點醒「錢都拿去買台積電」！從150塊抱到現在，幫女兒存到好嫁妝！計程車界巴菲特財富翻倍真心話

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

相關新聞

爭取通路商信心、進軍東南亞 機車大廠光陽第三代柯勝峯贏家策略曝光

國內機車大廠光陽工業，意外丟失蟬聯22年的油車冠軍寶座，加上電車仍舊排名老二，未來的每一步都備受市場關注，更考驗著董事長柯勝峯的智慧...

台灣多益說、寫能力排亞洲第2 聽讀也狂進步30分...台灣人為何突然「敢說英文」？

隨著台灣國際能見度提高，台人英語力也有顯著進步，在聽、讀上較10年前共進步30分。這些年，台灣付出哪些努力？

好熱！手持電扇超降溫…小心這樣做電池恐爆炸 台電提醒「3不1要」

天氣熱到爆！氣象署周一(7/1)表示，截至下午2時，高溫前3名都在台東太麻里，平均達到攝氏38度以上，最高39.2度。悶熱的天氣讓不少民眾都覺得受不了，不少人會拿著手持式電風扇吹風降溫。

啤酒賣不掉才開餐廳...金色三麥3年獲利成長逾5倍 如何登股價200元俱樂部？

本土精釀啤酒品牌金色三麥在6月底登錄興櫃就躋身2百元俱樂部行列，看金色三麥如何從老牌啤酒廠如何3年獲利成長逾5倍？

揹房貸被減薪…中金女員工、證券分析師走上絕路 謝金河：中國內捲正襲向金融業

一個中金美女員工之死：內捲襲向金融業...

台積電衝1千元、台股再寫新高點還能買？富邦投顧蕭乾祥示警4大風險 點名看好16檔精兵

在ADR周三上漲3.86%、個股期貨夜盤衝破千元的激勵下，護國神山台積電（2330）週四（4日）再度寫下歷史，股價一開盤即站上千元關卡，帶領台股盤中衝上23541.14點，同步改寫新高。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。