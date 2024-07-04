紅包又來了！2檔增資股抽籤「限時3天」 黃仁勳概念股抽到2萬進帳…還有這檔報酬率也有2成

【文/胡肇芳整理】

股票抽籤快來試手氣！本周有兩檔股票抽籤，分別是廣運(6125)以及柏騰(3518)，其中廣運承銷價為90元，以7/1收盤價108.5元來算，抽中1張有望賺1.85萬元，報酬率有20.5%。 而柏騰承銷價為25元，以7/1收盤價30.45元計算，若是抽中預估也能小賺5450元，報酬率也有21%。

台股紅包又來了，股民還不快來試試手氣，根據證交所資訊，率先開跑的是進行上市增資的柏騰(3518)，申購期間自7月1日到3日，承銷價為25元，以7/1收盤價30.45元計算，抽中1張估可獲利5450元。

另外一檔就是「黃仁勳概念股」廣運(6125)，這次為上櫃增資，申購期間7月2日至7月4日，承銷價為90元，以7/1收盤價108.5元來算，抽中1張估可賺進1萬8500萬元，報酬率約20.5%。

輝達(Nvidia)執行長黃仁勳6月來台進行Computex(台北國際電腦展)專題演講，分享AI科技技術進程，黃仁勳演講時，點名眾多台廠，其背板上台廠合作夥伴名單，就有廣運公司LOGO，也因此成為「黃仁勳概念股」一員。

根據廣運官網，公司深入關注自動化發展趨勢，致力於專業技術的研發和服務，積極開拓國際市場，推廣創新產品，為客戶提供全方位的解決方案，包括從規劃、設計、製造、安裝到售後服務。

廣運的生產基地分布在中國、台灣和越南，集團全球員工超過3000人，行銷通路遍及亞洲、歐洲和美洲，提供的產品和解決方案包括自動化倉儲、包裝系統、高科技和傳統產業的物料搬運系統、物流中心系統、生產自動化設備、科技養殖系統、5G散熱系統等產品。

儘管股票抽籤風險不是太高，但絕不代表不會賠錢，由於中籤到撥券這段期間中間有時間差，仍有可能出現股價下跌，導致賠錢的情況。根據凱基證券網站，股票抽籤有哪些條件以及技巧？

股票抽籤條件

基本的條件就是得有1個證券戶，不過想要順利申購股票，還有3檔股票抽籤的注意事項：

1. 每個身分證字號只能抽籤一次

2. 股票抽籤交割帳戶錢不足

3. 股票申購張數須依公告規定

股票抽籤4技巧

1、股票抽籤要隨時觀察股價

2、建議避開價差過小的股票

3、申購股票應思考持有時間

4、多留意股價波動較大的標的

股票抽籤有2風險

至於股票抽籤都是穩賺不賠嗎？法人操盤手「藍白拖主力」認為，雖然參加抽籤的成本只要20元，但這不代表抽到就穩賺不賠，新股投資還是有風險的。

他指出，第1個風險是在抽籤的過程中價差不見了。新股從開始申購登記、抽籤、實際撥券，這中間約需6 ∼ 9個交易日，萬一市場突然有不利因素出現，市價和申購價的價差又不夠大的話，很可能拿到股票時，市價早已跌破承銷價，造成不賺反賠的情況。

其次就是沒有蜜月期（指剛上市的前5天）。通常在股市大多頭，交易熱絡時，新股上市櫃後較容易出現一波蜜月行情價。但這也沒人能保證，也有可能一掛牌就跳空。

本文授權自今周刊，原文見此。

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