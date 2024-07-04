台積電衝1千元、台股再寫新高點還能買？富邦投顧蕭乾祥示警4大風險 點名看好16檔精兵

【撰文/林韋伶】

在ADR周三上漲3.86%、個股期貨夜盤衝破千元的激勵下，護國神山台積電（2330）週四（4日）再度寫下歷史，股價一開盤即站上千元關卡，帶領台股盤中衝上23541.14點，同步改寫新高。

2024年全球股市熱絡，台股氣勢如虹持續走高，展望後市，富邦投顧董事長蕭乾祥表示，台灣在外貿復甦帶動經濟下，主計處上修今年經濟成長率至3.94%，來到近十年次高，預估台股指數區間在2萬點到2萬3800點，投資首選為AI供應鏈。

同時也可關注新政府政策，五大信賴產業中可留意半導體、AI、軍工，另外綠能儲能也可望受惠。

蕭乾祥分析，由於聯準會降息時程延後，利率仍位於20年來相對高位，將抑制投資、消費及企業獲利復甦，預期下半年經濟呈小幅增長格局。全球經濟復甦不均衡，美國相對穩健。

台股大盤有企業獲利增長撐腰 高點可望上看2萬3800點

而在台股走勢上，蕭乾祥進一步指出，今年台股上市櫃公司獲利估計約3.5兆元，年增率達20%。

考慮基本面、資金面及經濟面效益，預估今年台股指數區間為2萬點到2萬3800點。

在類股的選擇上，蕭乾祥預估AI供應鏈、軍工、綠能、儲能最吃香，點名看好包括：台積電、日月光、京元電、鴻海、廣達、奇鋐、台燿、華碩、聯發科、樺漢、華城、中興電、台達電、漢翔、華通、昇達科。

統一台灣高息優選基金經理人陳釧瑤也分析，由於今年輝達晶片進入世代轉換，加上AI需求保持強勁，使相關產業產值提升，有利供應鏈營運成長。預期市場資金仍將聚焦AI類股，故投資主軸還是AI產業。

此外，除了AI應用仍處發展初期、需求持續高速成長外，台股非AI產業隨著庫存調整結束，拉貨動能也逐漸提升，可望支撐今明年企業獲利持續成長。

電子股則看好高殖利率半導體（IC設計/設備）、AI PC/NB/手機、網通及AI供應鏈（組裝/散熱），傳產布局金融/營建/資產與生技等類股。

台股7月可能見高 蕭乾祥示警後續應留意四大風險

不過，台股後市並非晴空萬里，蕭乾祥提醒可能有四個潛在風險，包括：地緣政治、川普當選、異常氣候與商用不動產。

蕭乾祥進一步解釋，根據最新國外基金經理人的票選，市場最擔心的風險為通膨及地緣政治衝突。4月以色列與伊朗相互攻擊，推升地緣風險與國際油價，影響通膨降溫機會，未來若情勢危急，伊朗封鎖荷姆茲海峽，油價恐重返高位。

同時，美國今年將迎來總統大選，目前民調陷入膠著，英國經濟學人智庫把川普當選美國總統列為極高度的風險，主要考量為川普揚言要提高關稅，貿易戰風險恐回升。同時，移民政策若全面收緊，部份行業人員招募將轉趨困難，恐推升薪資。

此外，全球極端氣候也將干擾供應鏈，造成經濟的損害，像是去年夏天全球氣溫創下歷史新高，巴拿馬運河水位劇降，目前平均每日通行量是正常的三分之二。

美國德拉瓦大學發布報告指出，氣候變遷導致2022年全球經濟損失1.8%。

標普公司最新的研究也指出，若2050年之前未將氣溫上升控制在2.1°C之內，全球GDP每年將因此減少4.4%。

富邦投顧：預估台股全年高點 可能在第三季或7月

疫情後居家工作型態增加，衝擊商業不動產需求，美國辦公室空置率提高至2成，2023年商用不動產價格指數下跌1成。大型銀行對商業不動產放款金額控制在持平水準，但小型地區銀行去年初以來增加了1300億美元的放款，在空置率上揚、價格下跌的情況下，仍須留意中小銀行的流動性風險，以及是否擴大至銀行體系，造成股市動盪。

蕭乾祥也預估，台灣企業除息落在7月最多，不排除台股在7月創新高後將面臨修正，因此預估全年高點可能落在第三季或7月。

至於拉回後有沒有機會快速攻高，他認為其中一個最大變數是美國選舉，若美國選舉後出現衝突，可能讓物價居高不下，對市場將產生傷害。

本文授權自今周刊，原文見此。

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