台股估值真的高！三大因素加持讓它看回不回 投資人最大風險竟是沒持股？

【撰文/林韋伶】

「如果從過去10年的數據來看，台股大盤目前的PE值跟PB值是很高沒錯。」野村投信國內股票投資部主管姚郁如這樣點出台股所面對的處境；但因為有三大因素加持，讓野村投信投資策略部副總經理張繼文指出：「股市投資人目前最大的風險是『沒有持股』，且過去大家都說『天空才是極限，但AI題材沒有極限』」。

「過去台股PE到15倍，可能很多人就賣股；現在到24倍，還是有人覺得台股便宜」

從2023年至今，台股在AI、半導體族群助攻下一路走升，大盤指數表現在全球主要指數中排行都在前段班，今年以來漲勢更是僅小輸美國費城半導體指數。

台股一路上攻，讓目前大盤的PE與PB值分別來到24倍與2.4倍左右的水位，姚郁如說：「過去當台股PE到了15倍，可能很多人就在賣股了；但現在已經來到24倍，還是有些人覺得台股便宜，這就反應市場對台股重新評價（rerating）。」

過往在第二季總會拉回的台股，今年可謂看回不回，且不僅沒有回檔，甚至在6月寫下歷史新高點。

對於台股繳出如此優異的表現，姚郁如分析，主要受惠於3大因素，包括：政治面、資金面與基本面（經濟面）。

三大面向都呈正面貢獻 台股看回不回

首先，在政治面的部分，台灣可說是相對穩定，在排除市場最討厭的「不確定性」後，有助台股表現。第二，在資金面的部分，從內資的角度來看，近來因為ETF投資成顯學，出現許多人解約保險、投入台股ETF的趨勢，成為台股很大的支撐力道。

而在外資的部分，因為目前科技、AI題材仍是全球矚目的焦點，「台灣幾十年來建立了一個供應鏈，全球晶圓代工龍頭也是台灣企業，資金本來就是往最有效率的地方跑，台股自然成為特別吸引投資人的市場。」吸引許多外資錢進台灣。

從基本面來看，台灣企業今年盈餘成長可望達20.98%，2025年的數字也可望落在15%到20%之間，且呈現「雨露均霑」的態勢，因此讓台股有底氣一路驚驚漲。

姚郁如也分析：「其實從台股站上1萬7千點之後，我就常常聽到投資人在問，台股是不是漲多了？但台股指數就這樣一路漲上2萬3千點。」她建議，台股如果接下來出現回檔，其實是很正常的現象，屆時投資人應該去檢視的是支持台股上漲的因素消失了沒有。

台股若回檔怎麼辦？野村投信：買進時機浮現

「簡單來說，就是AI這個趨勢你到底相不相信？」姚郁如判斷，儘管AI趨勢不會是個從1到100、一路一帆風順的行情，過程中一定會有起有落，但趨勢向上的格局相當明確。

因此，當時序進入2024第三季，她預估在電子旺季來臨、AI長線需求強勁、美國聯準會（Fed）可能於第三季底或第四季啟動降息…等利多支撐下，台股可望持續受惠於基本面、產業面及資金面強力支撐，多頭格局得以延續。

從選股的邏輯來看，由於AI正加速奔馳前行，台灣扮演供應鏈要角，AI需求驅動其他AI供應鏈大廠大躍進，AI股營收看好、手機及PC換機潮、重電政策概念股也將持續走強。

展望台股2024下半年行情，野村投信表示，全球央行貨幣政策開始轉向、經濟基本面優於預期，台企盈餘成長持續上修，支撐多頭行情不墜，看好族群包括，半導體、高速運算、伺服器、AI及邊緣AI應用、重電及綠能等。

本文授權自今周刊，原文見此。

延伸閱讀》

台股史詩級泡沫將來臨的7個徵兆！你手上0050和0056、00878、00919等高股息ETF該賣嗎？最安全ETF只剩它

曾存股100多張0056，眼見股價25→41元...達人錯失16％殖利率的啟示：「1關鍵」手上520張00878抱更緊

新制勞退分紅來了！勞退基金前5月大賺4119.3億，每位勞工平均領逾3.2萬...帳戶怎麼查？何時能領？

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】