他自寫程式操盤 把500萬滾成5100萬…和台積電、聯發科搶工程師「每年賺6成」

【撰文/彭蕙珍】

「我們公司的LOGO是鯨鯊，牠是海裡最大的魚，吃的卻是海中最小的浮游生物，就像是我們的精神，立志成為最大的高頻交易公司，是透過一筆一筆的小單、賺一點一點的錢累積而成。」」 曾永泉於2010年離開券商，以自動化交易賺到一桶金後，他發現「速度」才是重點。5年後成立威旭資訊，並從竹科挖來技術長，廣邀台清交畢業優秀人才「打群架」。 為證明實力，2012年起參加群益證券、工商時報、經濟日報等舉辦的期貨、股期、權王等競賽，得到冠軍。自2010年以來，每一年的操作績效都維持在6成，等於每2年資金翻逾1倍。 「據往來券商反應，威旭應該是全台最大的高頻交易公司。」他笑道。除了台灣，近年更赴韓國、香港、泰國、越南等國交易，立志做到亞洲第一。

「我曾經認為交易對社會沒有貢獻。」很難想像6年5班、念財管的曾永泉其實是個左派，「我是會上街頭抗議社會不公的人。」

踏入職場後，他到券商負責發行權證，績效很不錯，卻因理念轉戰紡織業。成為儲備廠長，被派到東南亞實習時，他反思：「附加價值不夠的工作，只能透過壓榨人力或破壞自然來獲利。這些不是我當初想加入傳產的本意。」

於是，再回到券商做自己熟悉的本業，發行權證和ETF。

2008年推自動化交易 決定自己做

「有一段時間我操作0050做到市場最大。」他解釋，ETF和個股之間會有價差，以此來買進、賣出，又因ETF的申贖和法規複雜，為讓後台願意協助，他想透過程式簡化買賣流程。

「當ETF折價時，買進ETF，轉換成股票賣掉；ETF溢價時，買進股票轉換成ETF賣掉，操作很簡單也可以全自動。」當時市場上沒有人思考過這件事，他卻突發奇想，並認真研究資訊、會計、法務各部門需求，一一解決，終於寫出程式。

「在2008年要將資訊和交易結合，寫出程式是很潮的事，但問題在於，賠錢算誰的？」他表示，在券商內部想要推動自動化交易困難重重，決定離職自己做。

「我覺得自動化交易是一個商機，自己出去做有100%的獲利。」2010年到光華商場買桌機、一條ADSL，和自己寫的程式，以500萬存款開始操作。

「第1年賺300萬元，好開心、第2年翻倍變600萬、第3年賺900萬、第4年賺600萬、第5年賺2700萬。」獲利成長來自於他原本只做期貨，第5年加入權證，後來再買個股。

要比別人更快 用硬體加速

「低於合理價格買進、高於合理價格賣出，市場上不只我會算，別人也會算。」隨著越來越多人加入自動化交易，曾永泉發覺他必須要比別人更快。

處女座A型的他，很會未雨綢繆，「我無法忍受和對手在同一個立基點競爭​，我想超越別人，就要比別人快；假設比賽誰最快抵達終點，你走路，我就要騎腳踏車；你騎腳踏車，我就騎機車。」

「大家都寫軟體，我就透過硬體來加速。」

開發FPGA破局 找到團隊

曾永泉在竹科找到一間半導體公司，合作開發FPGA（現場可程式化邏輯閘陣列），簡單說就是在晶片上撰寫程式。儘管最後破局，但他找到了CTO（技術長），說服他加入仍然很小的威旭。

那是2015年，也是公司成立以來最辛苦的一年，「那一年政府課證所稅，導致整個市場沒有交易量和波動率，我們從僅剩的交易機會中，求得一線生機。」

「當時很多別的公司都在裁員求生存，我反而覺得趁此時逆勢擴張，吸收別家公司的人才，才有機會追求亞洲第一。」

「我的做法是要不停的成長，讓對手感到害怕。」他認為自己沒有任何「躺平」的條件。

找有利可圖的交易 一天幾十萬筆

所謂高頻交易，理論很簡單，他舉例：像期貨和選擇權都有理論價格，這個大家都會算，一旦有偏差時，唯有最快的人才能搶到這些有利潤的交易。

「我們會不停的去市場上找有利可圖的交易，每一次的利潤都只有抓千分之幾甚至是萬分之幾，但一天交易幾十萬筆就很可觀。」

威旭不只是高頻交易，也會留倉，曾永泉強調：「這麼多年的經驗和人工智慧的幫助，我們對停損和留倉都有獨特的演算法。」

薪資較台積電、聯發科高 吸引及留住人才

曾永泉是一個很有使命感的人。創業之初已設定目標：威旭要成為亞洲第一大高頻交易公司，持續擴大公司規模。

短短幾年，已有近百位捨棄台積電、聯發科等上市公司工作的工程師加入。他坦言：「想留住優秀人才並不容易。」

他提供比台積電、聯發科更優沃的薪資，「每年購買薪酬報告書，並主動加薪，讓所有員工的薪水優於市場，假設聯發科加薪4%，我們就加薪6%。」

為讓員工有更好的工作生活平衡，減少通勤時間，選擇將辦公室設立在台北火車站附近。並提供極佳的福利，包括：社團活動、健康講座、運動課程、各式人才發展課程等，創造活力與樂趣的工作環境。

他更堅持，公司不代操，全用自有資金，員工只要專注自身的專業。

隨著台灣成為AI之島，輝達等知名企業來台成立研發中心，威旭反而跨出亞洲，讓威旭的交易時區和市場不再受到亞洲的限制，大幅增加團隊的發揮空間。

今年計劃赴歐洲成立海外分公司，初期將招募20名工程師，「我要將那裡變成獨立的『小威旭』，未來可以做亞洲夜盤、歐洲盤等。」曾永泉的夢想正一步一步實現。

本文授權自今周刊，原文見此。

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