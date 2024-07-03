啤酒賣不掉才開餐廳...金色三麥3年獲利成長逾5倍 如何登股價200元俱樂部？

【撰文‧ 陳葦庭】

本土精釀啤酒品牌金色三麥在6月底登錄興櫃就躋身2百元俱樂部行列，看金色三麥如何從老牌啤酒廠如何3年獲利成長逾5倍？

身穿棒球衣，手裡拿著啤酒杯，眼前理著光頭、笑得爽朗的大男孩，是本土精釀啤酒龍頭金色三麥二代掌門人、現年四十歲的董事長葉冠廷。

採訪這天，來到金色三麥旗下，位在大巨蛋遠東Garden City商場的新品牌SPORTS NATION主題餐廳，他自豪地介紹店內寬達8.3米的環狀螢幕，以及全球首座電子酒精交易所，裡頭的20種酒款採以量計價方式販售，就像股票一樣會隨成交量漲跌，充滿互動和娛樂性。

「我的目標，是打造『夜間星巴克』，一個讓人安心放鬆的連鎖夜生活場域。」葉冠廷野心勃勃地說著，語氣裡盡是自信。

目前，該集團在全台共有10個品牌、39個據點，包含連鎖精釀啤酒餐廳金色三麥 Lebledor、漢堡餐廳三麥Burger和自助調酒吧BLAH BLAH等，是目前台灣規模最大的連鎖餐、酒集團。

攤開財報，2023年，該公司營收19.46億元，年增30％，每股稅後純益更高達10.54元，賺逾一個股本。亮眼成績也帶動股價走揚，6月26日，金色三麥以每股168元參考價登錄興櫃，首日漲幅高達8成，突破300元，儘管後續股價拉回，仍名列兩百元俱樂部。

獲利成長關鍵 產品多元化

表面上，金色三麥的營收和股價表現，是受惠疫情後餐飲需求爆發，加速展店帶動業績所致。但其實，讓公司獲利突飛猛進的關鍵，來自葉冠廷打破框架的決心。

「你不要看這裡是金色三麥的新餐廳，但牆上20款飲料，啤酒只有3款！」站在花費上百萬打造的自助取酒牆前，葉冠廷直言，啤酒雖然仍是市占最大的品項，但近年他發現，年輕世代消費者有愈喝愈少的趨勢，旗下有兩座啤酒廠的金色三麥，自然也面臨產品去化壓力。

「畢竟最初就是因為啤酒賣不掉，我們才開餐廳的。」回憶起與父親葉榮發的共同創業之路，葉冠廷不諱言，一開始是為了增加與客人交流頻率，推廣自家產品，才在2004年，成立金色三麥餐廳品牌。

好不容易熬過前7年虧損，開始獲利之際，2019年新投產的二廠，卻又遇上產能過剩，「我必須找出更多機會。」回憶當時，葉冠廷忍不住苦笑。

他沒有沮喪太久，釀酒師出身的葉冠廷觀察，疫情後，年輕人攝取酒精的濃度雖然降低，但仍願意嘗試新事物，若能增加產品多元性，就有機會吸引消費者。

葉冠廷的第一步是帶領團隊，開發時下最受歡迎的即飲型低酒精飲料（Ready To Drink，RTD）和罐裝啤酒，將台灣水果、茶葉等元素加入啤酒當中，也找來亞洲50大酒吧Bar Mood創辦人吳盈憲合作，聯名推出調酒。根據金色三麥統計，光是去年推出的首支罐裝風味啤酒「晃晃白啤」，半年銷量就突破20萬。是全年銷售第二名，僅次經典的蜂蜜啤酒。

最關鍵的，是打造價格透明、輕鬆的飲酒空間。

引進自助取酒系統 輕鬆購買

「一般人第一次造訪不熟的酒吧，是會害怕的，畢竟多數人還是認為，酒吧就是要酷、要帥、漂亮的人才能上門。」葉冠廷點出全球普遍夜生活的痛點，直言酒吧長期以來給人的印象都是難以親近，加上價格不透明，難以擴大新客群。

為此，他調整酒水販售方式，從海外引進自助取酒系統，這項服務不只可減少現場人力配置，也讓消費者能依據自己想喝的分量，決定購買多寡，同時免除因為跟店家、服務人員不熟，在溝通上的尷尬。

葉冠廷指出，當客人產生信賴感，願意嘗試不同品項、續杯的同時，公司也能因為毛利較高的酒水占比提升，增加獲利。2023年金色三麥酒廠的業績，已經占集團整體營收的20％，比前年同期成長2成，證明消費者的習慣已經產生轉變。而他也透露，若這套商業模式能夠持續穩定營運，也不排除開放內部員工加盟展店。

靠著酒款多元性，和創新的自助式體驗，金色三麥確實在台灣餐飲、啤酒走出一條不一樣的路。只是，不具名餐飲業者認為，時下年輕人愛嘗鮮，但黏著度不高，如何長久經營，恐怕是金色三麥想要大舉展店得面臨的挑戰。

「重點不是我們賣什麼東西，而是我們提供什麼空間給消費者。」對此，葉冠廷回應，他希望將金色三麥打造成一個多元飲品的服務平台，未來就算是海尼根、台啤也有機會在店內供應。他更發下豪語，最快二年後，金色三麥就有機會到海外展店，代表台灣品牌到海外打國際盃。

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