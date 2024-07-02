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香蕉穩血糖、助排便 她天天吃竟昏迷送醫！醫示警：「這種人」吃多恐致心室顫動

聯合新聞網／ 今周刊
一年四季皆有生產的香蕉，含有大量纖維及抗氧化物，除了助眠、穩血糖，還具有軟化糞便、降低壞膽固醇等功效。圖／Ingimage
一年四季皆有生產的香蕉，含有大量纖維及抗氧化物，除了助眠、穩血糖，還具有軟化糞便、降低壞膽固醇等功效。圖／Ingimage

【文．郭美懿整理】

一年四季皆有生產的香蕉，含有大量纖維及抗氧化物，除了助眠、穩血糖，還具有軟化糞便、降低壞膽固醇等功效。不過香蕉屬於高鉀食物，腎臟功能不全者必須控制攝取量，腎臟科醫師林軒任便表示，有位60歲女病患天天吃香蕉幫助排便，某天竟因高血鉀昏迷不醒送醫。據國健署建議，每人每日的鉀離子攝取量為2000～3500毫克，換句話說，「一天吃5根香蕉就超標了！」

腎臟科醫師林軒任在粉專發文表示，香蕉可說是CP值很高的水果，不僅膳食纖維豐富，也有良好的通便效果，有時出門趕著上班，香蕉就是方便又能填飽肚子的最佳食物而香蕉具有「高鉀低鈉」的特性，因此一些長跑選手在賽程中鉀離子會下降，此時來一根香蕉，不僅能補充體力，也能預防抽筋，更有助於運動表現。

不過擁有眾多好處的香蕉，卻有一群人只要每天吃一根，就可能導致高血鉀而必須送醫急救！

據國健署資料，每人每日建議的鉀離子攝取量為2000～3500毫克，而每份香蕉（大的1/2根，小的一根）約含200～399毫克的鉀，吃香蕉有潤腸通便、解鬱、抗氧化、降血壓等好處，但對於腎臟功能不全（被診斷為腎衰竭者），因無法將體內鉀離子排除，就會對人體造成傷害。

林軒任說，曾經有位60歲左右的病人，長期在他的門診追蹤三高和腎臟病，因為有排便不順的問題，這位女性病患每天一定會吃一根香蕉幫助排便，但由於病人的鉀離子平時都已達5.3，因此每次回診，林軒任都會提醒她千萬別吃這麼多香蕉，一週吃一根已是極限了！

但這位阿姨充耳不聞，某天被送來急診室已呈現昏迷不醒狀態，心跳一分鐘只有42下，抽血發現她的鉀離子高達7.2，也就是所謂的高血鉀症。林軒任說，體內鉀離子高到這個程度，就會引發心律不整，嚴重時更會造成心室顫動，「電擊是救不回來的！」

他提醒，香蕉雖然有眾多優點，對牙口不好的長輩來說是友善的食物，但千萬不要因為貪食而賠上性命。

台北醫學大學附設醫院營養室主任蘇秀悅則指出，香蕉含鉀量高，慢性腎臟病合併高血鉀的病人應少吃。從中醫觀點來說，香蕉屬於偏「寒」的食物，體質偏虛寒的民眾也不宜多吃。

尤其，一根200公克的香蕉，熱量約為182大卡，含醣類達46公克，相當於3/4碗飯，減重民眾宜適量攝取。至於坊間流傳「空腹不能吃香蕉」的說法，其實空腹吃水果，營養素的消化吸收比較快速、直接，但仍需考量個人體質與腸胃功能，若真的介意，可以搭配溫熱的麥片粥一起食用。

本文授權自今周刊，原文見此

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