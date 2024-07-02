好熱！手持電扇超降溫…小心這樣做電池恐爆炸 台電提醒「3不1要」

【胡肇芳 整理】

天氣熱到爆！氣象署周一(7/1)表示，截至下午2時，高溫前3名都在台東太麻里，平均達到攝氏38度以上，最高39.2度。悶熱的天氣讓不少民眾都覺得受不了，不少人會拿著手持式電風扇吹風降溫。 台電也提醒，市面上的手持隨身風扇，較常見的是使用可充電式鋰電池，之前曾有一些鋰電池爆炸的案例，注意「3不1要」，也就是，不重摔、不過熱、不潮濕，以及「要有商品檢驗標識」。 此外，暑假是旅遊旺季，桃機也提醒，暑假天氣炎熱，民眾常攜帶手持式電風扇(含有鉛酸電池)禁止託運跟手提攜帶上機。

日頭赤炎炎，各地氣溫直線飆高，才出門一下子就爆汗，不少人會選擇手持式電風扇降溫，不過台電在臉書《台電電力粉絲團》發文指出，現在市面上的手持隨身風扇，較常見的是使用可充電式鋰電池，之前曾有一些鋰電池爆炸的案例，一定要注意用電安全，粉絲團也列出使用時須注意「3不1要」：

1、不重摔

台電指出，鋰電池超怕摔，如果手持風扇遭到重摔，可能導致鋰電池內部零件受損短路，鋰電池如果受到外力撞擊或擠壓等，也易讓電池變形，增加爆炸起火的風險。

2、不過熱

台電指出，使用手持風扇時應避免高溫環境，也避免過度充電，勿在無人看管或睡覺時充電，以免電池過熱膨脹釀災，如果發現電池有過熱或膨脹現象，也要立即停用。

3、不潮濕

台電表示，鋰電池也怕水怕潮，潮濕也易造成電池內部損壞故障，所以使用手持風扇時，也要注意防水防潮。

4、要有商品檢驗標識

台電提醒，手持移動充電式電風扇已列入經濟部標檢局「應施檢驗商品」，在選購隨身風扇時，記得要認明BSMI(經濟部標準檢驗局)認證合格的電池，經過標檢局檢驗合格的電池，會有「商品檢驗標識」，才是安全性經檢驗核可的商品。

此外，桃機也提醒，暑假是旅遊旺季，7月至8月總運量上看800萬人次，暑假天氣較炎熱，民眾常攜帶手持式電風扇(含有鉛酸電池)禁止託運跟手提攜帶上機。

翻攝台電粉專《台電電力粉絲團》。

本文授權自今周刊，原文見此。

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