5億高中生配偶「重判1年6個月」 法官批用婚姻藏龐大財產利益…還能拿遺產？

【文．胡肇芳、郭美懿整理】

5億高中生命案至今已1年多，同婚配偶夏男周五(6/28)一審被依「共同使公務員登載不實罪」判刑1年半，全案可上訴。法官根據夏男、賴姓高中生結婚前無親密關係、賴生是異性戀、臨時找證人等理由，認定2人為虛偽結婚。 台中地院發言人李進清表示，法官審酌犯罪情節濃厚，認為夏男利用婚姻制度背後隱藏龐大的財產利益，而犯後態度不佳，因而從重量刑。

這起全國矚目的5億賴姓高中生命案，由於賴生是由阿公與原為中國籍母親(阿公的媳婦)亂倫所生下，阿公也就是實際上的父親，去年4月在浴室跌倒過世。賴生繼承其30多筆不動產，初估價值逾5億，而賴生去年5月與夏男登記同婚後2小時墜樓身亡，賴母控告謀財害命。

不過，中檢認為無他殺證據，裁定夏男與夏父不起訴，但認定夏男與賴生假結婚，依使公務員登載不實罪起訴(偽造文書罪)。而賴母也委託律師，控告夏男婚姻無效之訴，此樁民事訴訟近期將宣判。

而夏男出庭時幾乎每次都穿一件水藍條紋的POLO衫，被網友戲稱為「戰袍」，還曾嗆法官「可笑」，台中地方法院宣判，遭判有期徒刑1年6個月，全案可上訴。

台中地院發言人李進清表示，法官根據賴生生前與夏姓被告的對話紀錄，認為2人並無親密關係，賴生直到登記同婚、墜樓身亡4個月前，才因父親委託夏男地政士父親處理房產，才知道有這個人，2人並未具體交往。

另外，法官參考賴生導師及同學的說法，認為賴生是異性戀，喜歡女同學，加上夏男帶賴生辦理結婚登記時，臨時在超商、戶政事務所找證人，與一般情況不同，不是兩情相悅的結婚。

法官因此認定夏男與賴生虛偽結婚，夏男利用婚姻制度背後隱藏龐大的財產利益，犯後態度不佳，因而從重量刑。

結婚時間僅2小時，恐不存在「請求夫妻剩餘財產分配」問題

知名律師賴瑩真曾在YouTube頻道《瑩真律師》指出，配偶在法律上稱為「當然繼承人」或「恆常繼承人」，無論是夫或妻任何一方過世，生存的配偶都有絕對的權利可以繼承對方的遺產。

除此之外，生存配偶還可以請求「夫妻剩餘財產分配」，分配從兩人結婚到婚姻關係消滅期間，兩個人婚後財產的一半。

不過有個但書，夫妻剩餘財產分配請求權，除了只能請求婚後所增加的財產之外，另外像是因為繼承或贈與來的財產或是慰撫金（包括彩券中獎金額等），都不能算入婚後財產之中。

換句話說，賴姓高中生和夏姓男子結婚之後，夏男就成為當然繼承人，可以跟賴母平分高中生的遺產，還可以進行夫妻剩餘財產分配。只是兩人結婚時間僅2小時，恐怕沒時間累積婚後財產，所以應該不存在「請求夫妻剩餘財產分配」的問題。

另外，法院已認定夏男是假結婚，依偽造文書罪判1年6月。目前賴母提起的民視婚姻無效之訴仍在臺中地院審理中，結果將攸關夏男能否繼承賴姓高中生5億房產；雖然民事、刑事各自獨立審理，但民事庭可能參考刑事判決結果，夏男可能最終還是分不到遺產。

本文授權自今周刊，原文見此。

延伸閱讀》

全台首檔日本半導體ETF來了！ 00951激安價10元 完備半導體投資拼圖

大違停時代來了？今起「開車講電話、併排臨停⋯8違規行為」不開放檢舉！只剩這4項可檢舉

曾誇口要「對標」輝達！這家中國晶片大廠股價「從千元暴跌97％」黯然下市⋯上萬人慘套在高檔

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】