曾被視為「最牛皮」如今成績優股？他無腦狂存60張 一查配息笑了：就等28萬入帳

【文．林依榕整理】

曾被視為牛皮股的中華電信（2412），一名網友從年少便開始陸續買進，沒想到一查配息竟有28萬元現金，讓他當場說不出話來，詢問「是否還值得繼續存股下去」？

這名網友在Dcard表示，年少無腦投資中華電信，從90多元買到120多元，目前股價已經來到約125元，而他在7/4除息日前已經累積了60張的股票。

以一張現金股利4.758元，預計在8/8父親節能進帳28萬5480元，他好奇「請問這邊也有中華電信存股的同好，是否值得繼續存股下去呢？」

網友們分享自身經驗，有的人5年前以112元的價格進場，現在正考慮要不要賣掉，不過有的人雖然懷念以前的殖利率，但表示還是會繼續留著「我只有2張，成本95元繼續放」。

其他人則是認為，「中華電這幾年比債券還穩，沒賣的理由，如果想換成長股，可以拿配發的股利再投入0050」、「現在沒買，等除息完一陣子才買，通常電信三雄除息完都會跌一陣子然後就慢慢爬上去，除非這次不一樣」。

本文授權自今周刊，原文見此。

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