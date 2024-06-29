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才終止Podcast…Google又要關閉1服務：9月23日起你的重要檔案就拜了

聯合新聞網／ 今周刊
Google又有服務要終止。 美聯社
Google又有服務要終止。 美聯社

【文．林依榕 整理】

Google Podcast的服務6月26日才終止，沒想到才隔一天，Google 6月27日又宣布文件掃描管理器功能也要關閉，時間訂於9月23日，提醒用戶們趕快將重要文件備份；至於備份到哪裡放比較好，Google也提供了參考。

Google指出，目前雲端硬碟已經有新版的文件掃描管理器，9月23日起就要暫停原有的舊版文件掃描管理器（Stack：PDF Scanner by Google）。

因此，用戶們如果想要使用掃描功能，可以改到雲端硬碟進行掃描、儲存或管理文件；那該如何將檔案轉移到雲端硬碟，Google說明，在舊版的「文件掃描管理器」已增加移轉功能，一鍵就能把所有的文件匯出到Google雲端硬碟「我的雲端硬碟」中，匯出的檔案會收入在「Stack」資料夾。

不過許多網友對於Google的更新似乎不領情，美國論壇《reddit》論壇充斥著對Google的抱怨，認為不斷取消實用的服務，又再和其他應用程式合併，變得非常難用。

本文授權自今周刊，原文見此

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【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

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