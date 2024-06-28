00940首次配息0.05元「爆21萬張大量」！達人說年化配息率6%不差 領高息時間點在哪？

【文．胡肇芳 整理】

擁有高達96萬名受益人的元大台灣價值高息ETF (00940)，首次公告配息，每單位預計配息金額新台幣0.05元，以周三(6/26)收盤價10.2元來算，年化配息率約為5.88%。 周四(6/27)開盤半小時就衝逾10萬張成交量，截至近中午已突破17萬張大量，期間最高一度來到10.15元，最低仍有10.06元，是否能守住10元發行價，大家都在看。終場下跌0.09元，收在10.11元，成交量為21.2萬張。 理財專家盧燕俐在臉書表示，00940配息開獎，其實年化配息6%不算太差，歷經了00940之亂，相信大家對存股和挑選高股息ETF更有概念，既然是存股就該更有耐心，不會拿捏單筆進場時點，「定期定額依舊是最佳策略」。

元大台灣價值高息ETF (00940)成立後首次配息公告，每受益權單位預估配發0.05元，將在7月11日除息，7月10日前買進並持有可參與除息，配息發放日則為8月1日。

00940主打10元發行價超低入手門檻，以及月配息等訴求，在3月募集期間，引發搶購熱潮，還沒上市基金規模就達到驚人的1752億元，自上市掛牌當周至6月21日，投資人數自70.8萬成長至96.3萬人，最新規模來到1883億。

對此，理財專家盧燕俐在臉書表示，00940配息開獎，其實年化配息6%不算太差，歷經了00940之亂，相信大家對存股和挑選高股息ETF更有概念，既然是存股就該更有耐心，不會拿捏單筆進場時點，「定期定額依舊是最佳策略。

千億巨嬰00940配息會好嗎？

財經部落客「碎念女子」先前則認為，00940從4月掛牌以來，到5月換股，8月1日配息入袋的中間，能夠獲得是4月到5月換股期間的資本利得，以及6月底評價之前的股利所得。

因爲4月就掛牌，5月換股，依照女子整理的表格，50檔成分股00940這次只能拿到大概10檔成分股的股息來配，在資本利得可能不高的情況下，女子覺得00940會跟00878第一年狀況類似，一直到除權息旺季結束、進入10月以及下次換股後，00940的配息才有可能有除了股息之外，更多的資本利得。

而也因為00940的設計在8月初（以及之後的每個月初）就讓投資人領到股息，因此前幾次女子估計配息率不會太好，但是配息組成「股利所得」應該會是所有高股息產品裡面比重最高的。直到之後能夠使用資本利得、拉高配息率之前，也不大可能突然湧入大量投資人，因此使用收益平準金的機率應該也不高。

針對00940首次預估配息公告，元大投信說明，00940可能配息來源主要為成分股所發放的股利所得，以及成分股調整時可能產生的資本利得，其中股利所得為領到企業發放之股息後持續累積入帳，資本利得為成分股若上漲後透過定期調整獲得。

以00940目前的淨值組成，現階段配息將以股利所得為主，而00940至6月26日收盤淨值為10.23元，若未來持續高於發行價，每月均可評估配發已實現資本利得，配息能力將更趨穩定，投資人可持續留意。

本文授權自今周刊，原文見此。

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