快訊

午後雷雨狂轟新北！三峽達淹水一級警戒 山區土石流灌入民宅

雨彈炸新北！中和華新街、土城永豐路慘積水 民眾驚呼：怎麼變黃河了

身材苗條、睡太少也可能罹患脂肪肝！醫點名「2常見食物」天天吃可改善

00940首次配息0.05元「爆21萬張大量」！達人說年化配息率6%不差 領高息時間點在哪？

聯合新聞網／ 今周刊
圖／Ingimage
圖／Ingimage

【文．胡肇芳 整理】

擁有高達96萬名受益人的元大台灣價值高息ETF (00940)，首次公告配息，每單位預計配息金額新台幣0.05元，以周三(6/26)收盤價10.2元來算，年化配息率約為5.88%。

周四(6/27)開盤半小時就衝逾10萬張成交量，截至近中午已突破17萬張大量，期間最高一度來到10.15元，最低仍有10.06元，是否能守住10元發行價，大家都在看。終場下跌0.09元，收在10.11元，成交量為21.2萬張。

理財專家盧燕俐在臉書表示，00940配息開獎，其實年化配息6%不算太差，歷經了00940之亂，相信大家對存股和挑選高股息ETF更有概念，既然是存股就該更有耐心，不會拿捏單筆進場時點，「定期定額依舊是最佳策略」。

元大台灣價值高息ETF (00940)成立後首次配息公告，每受益權單位預估配發0.05元，將在7月11日除息，7月10日前買進並持有可參與除息，配息發放日則為8月1日。

00940主打10元發行價超低入手門檻，以及月配息等訴求，在3月募集期間，引發搶購熱潮，還沒上市基金規模就達到驚人的1752億元，自上市掛牌當周至6月21日，投資人數自70.8萬成長至96.3萬人，最新規模來到1883億。

對此，理財專家盧燕俐在臉書表示，00940配息開獎，其實年化配息6%不算太差，歷經了00940之亂，相信大家對存股和挑選高股息ETF更有概念，既然是存股就該更有耐心，不會拿捏單筆進場時點，「定期定額依舊是最佳策略。

千億巨嬰00940配息會好嗎？

財經部落客「碎念女子」先前則認為，00940從4月掛牌以來，到5月換股，8月1日配息入袋的中間，能夠獲得是4月到5月換股期間的資本利得，以及6月底評價之前的股利所得。

因爲4月就掛牌，5月換股，依照女子整理的表格，50檔成分股00940這次只能拿到大概10檔成分股的股息來配，在資本利得可能不高的情況下，女子覺得00940會跟00878第一年狀況類似，一直到除權息旺季結束、進入10月以及下次換股後，00940的配息才有可能有除了股息之外，更多的資本利得。

而也因為00940的設計在8月初（以及之後的每個月初）就讓投資人領到股息，因此前幾次女子估計配息率不會太好，但是配息組成「股利所得」應該會是所有高股息產品裡面比重最高的。直到之後能夠使用資本利得、拉高配息率之前，也不大可能突然湧入大量投資人，因此使用收益平準金的機率應該也不高。

針對00940首次預估配息公告，元大投信說明，00940可能配息來源主要為成分股所發放的股利所得，以及成分股調整時可能產生的資本利得，其中股利所得為領到企業發放之股息後持續累積入帳，資本利得為成分股若上漲後透過定期調整獲得。

以00940目前的淨值組成，現階段配息將以股利所得為主，而00940至6月26日收盤淨值為10.23元，若未來持續高於發行價，每月均可評估配發已實現資本利得，配息能力將更趨穩定，投資人可持續留意。

本文授權自今周刊，原文見此

延伸閱讀》

回看00878的黑歷史，00940配0.05元也沒那麼慘！趁低檔繼續卡位？存股哥2點評估：●●是買點

3位台日重量級大老，只有施振榮全程用英文，台灣PC教父給日本的5個經驗談

高股息比較香？他砸6千萬買ETF，大賺近2千萬出場：高通膨時代投資3心法「一定要買0050」

【尊重智慧財產權，如需轉載請註明資料來源《今周刊》，謝謝】

相關新聞

00940首次配息0.05元「爆21萬張大量」！達人說年化配息率6%不差 領高息時間點在哪？

擁有高達96萬名受益人的元大台灣價值高息ETF (00940)，首次公告配息，每單位預計配息金額新台幣0.05元，以周三(6/26)收盤價10.2元來算，年化配息率約為5.88%。

若那時做下去 可能今天就看不到鈺寶了…竹科IC設計業者為何放棄1億技術投資？

老牌音訊傳輸IC老廠鈺寶，目前在全球聲霸傳輸IC市占率高達三成，它究竟是如何做到的？

22天拚全台最速都更案！屋主養幾隻貓、看哪台都調查...小建商11年累積8件推案秘訣

建商整合都市更新有如一門心理學，要成功說服地主沒有公式可套，如何打中人心，各家本事不盡相同，這家小建商11年整完8件案子，有何獨到之處？

遲遲等不到降息 債券投資人心好累？30年債券投資專家教戰：想賺價差可買「這種債」

在全球股市屢創新高的同時，由於市場預期的降息週期遲遲未啟動，許多債券投資人賺價差的美夢無法實現；對此，擁有30年債券投資的專家教戰，想賺價差的債券投資人，可多留意墮落天使債（fallen angels）。 觀察近期的債券型資金流向，整體債市創下連26週買超、單週買超63.5億美元的成績；在美國債券的部分，則是連26週買超、單週買超37.8億美元，歐洲債券則為連33週買超、單週買超18.2億美元。 債券投資人因為懷抱「即將迎來降息」的夢想，將資金配置在債券，但至今卻遲遲等不到降息循環啟動。

牛肉麵霸主「三商巧福」賣到要上市！母公司三商餐飲連拿坡里都是他們的…「股東會紀念品送湯匙嗎」

成立於1983年的三商餐飲，以三商巧福牛肉麵專賣店起家，在台灣可說是無人不曉，現在要上市了！三商餐飲周二(6/25)向證交所申請股票上市，賣牛肉麵賣到股票上市，也引起熱議。 根據證交所公告，三商餐飲(7705)以及富威電力(6994)2家公司向證交所送件，申請股票上市，累計今(2024)年申請股票上市的國內公司(不含創新板)達6家。 三商餐飲是國內的餐飲集團，根據官網，以三商巧福牛肉麵專賣店起家，不僅是台灣第1家速食連鎖店，多年來更以「全國最大的牛肉麵連鎖店」著稱於餐飲業。 三商餐飲旗下擁有三商巧福、拿坡里、福勝亭、三商鮮五丼、品川蘭、BANCO、拿坡里炸雞、巧福PLUS、三商餐飲雲端廚房、虎記餃子等十大餐飲品牌總店數超過 412家。公司於2023年12月22日以91元認購價登錄興櫃，股價最高來到138元。

大陸《原神》夯到翻！智冠新作賣不動、大宇資逼到棄「雙劍」…遊戲IP再造困境

當中國遊戲產業靠著《原神》大放異彩，台灣遊戲廠商近年卻少有佳作，難以取得市場上的銷售佳績。曾經推出多款經典遊戲，取得大中華市場眾多玩家的台灣遊戲IP，如今面臨什麼樣的挑戰？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。