牛肉麵霸主「三商巧福」賣到要上市！母公司三商餐飲連拿坡里都是他們的…「股東會紀念品送湯匙嗎」

【文．胡肇芳 整理】

成立於1983年的三商餐飲，以三商巧福牛肉麵專賣店起家，在台灣可說是無人不曉，現在要上市了！三商餐飲周二(6/25)向證交所申請股票上市，賣牛肉麵賣到股票上市，也引起熱議。

根據證交所公告，三商餐飲(7705)以及富威電力(6994)2家公司向證交所送件，申請股票上市，累計今(2024)年申請股票上市的國內公司(不含創新板)達6家。

三商餐飲是國內的餐飲集團，根據官網，以三商巧福牛肉麵專賣店起家，不僅是台灣第1家速食連鎖店，多年來更以「全國最大的牛肉麵連鎖店」著稱於餐飲業。

三商餐飲旗下擁有三商巧福、拿坡里、福勝亭、三商鮮五丼、品川蘭、BANCO、拿坡里炸雞、巧福PLUS、三商餐飲雲端廚房、虎記餃子等十大餐飲品牌總店數超過 412家。公司於2023年12月22日以91元認購價登錄興櫃，股價最高來到138元。

三商餐飲日前舉行股東常會，通過2023年財報及盈餘分派案，決議配息3.2元，於6月13日除息交易，並完成1席獨董補選。

對於台灣最大牛肉麵連鎖店「三商巧福」要上市，網友表示，買一張來放，到時候就有免錢牛肉麵可以吃，「股東會紀念品送三商巧福湯匙 我就買一張」。也有人說，這家牛肉麵從小吃到大，是唯一會想一直吃的牛肉麵。「牛肉麵界的標準 沒比他好吃的都可以收一收」。

而和三商餐飲同一天申請股票上市的公司還有富威電力，負責人為胡惠森，實收資本額6億元。主要提供綠電交易、儲能、節能、儲能調頻備轉輔助服務及碳權等全面性能源永續解決方案服務。2023年稅前淨利約7100萬元，EPS 為0.94元。

本文授權自今周刊，原文見此。

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