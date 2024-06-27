遲遲等不到降息 債券投資人心好累？30年債券投資專家教戰：想賺價差可買「這種債」

【文．林韋伶】

在全球股市屢創新高的同時，由於市場預期的降息週期遲遲未啟動，許多債券投資人賺價差的美夢無法實現；對此，擁有30年債券投資的專家教戰，想賺價差的債券投資人，可多留意墮落天使債（fallen angels）。

觀察近期的債券型資金流向，整體債市創下連26週買超、單週買超63.5億美元的成績；在美國債券的部分，則是連26週買超、單週買超37.8億美元，歐洲債券則為連33週買超、單週買超18.2億美元。

債券投資人因為懷抱「即將迎來降息」的夢想，將資金配置在債券，但至今卻遲遲等不到降息循環啟動。

對此，擁有30多年債券投資經驗，且經歷過約10次金融危機的瑞士隆奧靈轉時機非投資等級債券基金經理人Ashton Parker建議，若想靠債券賺價差，不妨留意墮落天使債。

圖為瑞士隆奧靈轉時機非投資等級債券基金經理人Ashton Parker。（照片來源：展新投顧提供）

墮落天使債遭降評價格常超跌 專家：看好出手可賺價差

所謂的墮落天使債就是遭從投資等級債降評至非投資等級債的全球固定收益市場債券，Ashton Parker分析：「因為市場上有許多投資策略因為投資方針的限制，只能布局投資級債，一旦一檔債券變成墮落天使債券時，便會被迫用低價的方式去拋售手中的債券。」

在出現這種情況時，一檔墮落天使債券的價格通常會超跌，可能從原本在投資級時的100元，一口氣跌到了60元或70元，但其它同等級的非投資級債券價格可能高達90元。

「如果可以用60元的價格去買到墮落天使債，一旦抓到價格往上漲的契機，價格漲回到與其它同等級債券一樣的水準、也就是90元的話，便有機會賺到30元的資本增值投資回報。」Ashton Parker這樣解釋。

不過，要如何確認遭降評的債券是「墮落天使」而不是「墮落的一把刀」呢？

Ashton Parker分享，自己的觀察重點主要放在基本面與財務面，「舉例來說，有時公司因為資產購買或併購可能需要舉債，但舉債就會讓公司財務品質變差，評等從BBB級被打入BB級。」

如果是因為這樣的因素被降評，Ashton Parker便會進一步分析它的商業模式與公司實際的體質，是不是其實仍很好，仍維持在投資等級，如果答案是肯定的，就是Ashton Parker出手買入墮落天使的契機。

利率到頂趨勢確定 債券投資人可靜待價格回升

此外，根據瑞士隆奧的研究顯示，墮落天使債券在被降評後的6個月到24個月內，價格通常都會回升，因此，可為進行嚴格基本面分析的積極投資者提供獨特的機會。

值得注意的是，現今利率已到頂且準備開始下降，Ashton Parker認為對企業的債務規劃是件好事，「尤其接下來利率的走勢較明確，因此有利企業能較明確與妥善地去規劃何時進行再融資。當這些墮落天使（發債機構）的借貸成本下降，債券價格便更能確定可以反彈回升。」

展望2024年下半年，瑞士隆奧投資團隊預期高利率環境和可支配所得的下降將對企業信用評等產生不利影響，特別是具有週期性的消費產業。這將使墮落天使債券的供應增加，進而成為投資者績效的催化劑。

本文授權自今周刊，原文見此。

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