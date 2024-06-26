兒讀醫科想家鄉味！爸媽奔波蘭開首家台灣餐廳 「暖食力」如何征服歐洲人？

【撰文/鄭鴻達】

日漸增加的西方消費者樂於嘗試亞洲菜，台灣味以「珍珠奶茶」做先鋒，如今要帶著各種台灣道地美食「暖食力」大舉進軍歐陸市場，從食品製造、手搖飲、台灣餐廳等，都要靠台灣人最愛「吃吃喝喝」的美食，征服歐洲人的胃。 《今周刊》前進歐洲台灣形象展，目擊多家台灣食品業者看好歐洲市場，遠赴德國柏林參展，吸引當地業者矚目。 不僅如此，《今周刊》造訪「歐洲心臟」波蘭，在第二、第三大城克拉科夫（Kraków）、羅茲市（Łódź），探索台灣人開設的波蘭首家台灣料理，以及直擊奇美食品在歐洲設立的首條產線。 貿協董事長黃志芳指出，歐洲具備高消費、高單價特性，一如奇美食品案例，台灣飲品、食品業者可考慮將歐洲作為重要市場來開拓。 他舉例，他在波蘭首府華沙看到一家台灣的飲品加盟店，一杯手搖飲能賣到新台幣240元。 黃志芳好奇詢問店經理，「波蘭國民所得低於台灣，怎會賣得比台灣還貴？」店經理回答雖然貴很多，但仍非常熱銷，事實證明來自台灣的茶飲業者，以精品、品牌方式推進歐洲市場，歐洲消費者也對台灣高端茶飲接受度很高。 黃志芳強調，貿協看準歐洲商機，今年歐洲台灣形象展設有台灣美食館，有12家台灣美食品牌參展。他說，台灣品牌COMEBUY、奇美食品等都已到波蘭成功落地，貿協會與更多業者合作，讓台灣飲食「暖食力」能在國際進一步發揚光大。

歐洲心臟波蘭與羅茲市位置好 奇美食品攜手當地業者開設產線

波蘭因地理位置有「歐洲心臟」美譽，具備交通優勢。其中波蘭第三大城、羅茲省首府羅茲市位於波蘭中心點，讓羅茲市可謂歐洲「中心的中心」，奇美食品董事長宋光夫、總經理宋宗龍相中羅茲市物流業重鎮角色，決定前來設廠。

▲波蘭第三大城羅茲市位於波蘭中心點，因地理位置與便利交通，成為該國甚至歐陸重要的物流中心。圖為羅茲市道路一景。今周刊提供

奇美食品與波蘭LipCoFoods集團及旗下肉類食品大廠Superdrob合作，在羅茲設立歐洲首條食品產線，預計8月起日產百萬顆水餃，以水餃做開路先鋒，為奇美旗下刈包、燒賣、小籠湯包等產品，以波蘭為中心在歐陸開疆闢土。

含肉產品難進歐洲 奇美決心引進水餃、包子產品生產

宋宗龍透露，會來歐洲設廠，其中一個主因是因法規限制，含肉產品無法賣到歐洲，奇美拿手產品正是含肉食品，若不賣這個，宛如「一隻手綁在背後，在全球市場與別人打架」，再加上ESG、關稅等原因，所以才決定在歐洲生產。

宋宗龍說，歐洲尤其是波蘭的消費者，對東方料理甚為期待，他們在設置產線前，有先以自家產品與同樣在歐洲銷售的日、韓品牌水餃競品進行盲測試吃，發現消費者對奇美高麗菜、豬肉水餃產品接受度很高。

宋宗龍規劃，在該產線於8月開始量產後，將陸續生產燒賣、小籠包、春捲等歐洲消費者接受度較高的產品，並將陸續克服法規、通路等限制，要將他們拿手的刈包、肉包等產品生產，也陸續帶進歐洲市場。

宋宗龍透露，奇美食品已將芝麻包打進包括北美、英國、西班牙、法國、紐澳等區域好市多賣場。他自豪地說，先前英國好市多採購試吃奇美水餃後，直呼「非常、非常、非常好吃」，如今追著問哪時開始量產、哪時開賣，讓他們更有信心將奇美水餃打進歐洲各國好市多通路。

▲奇美食品董事長宋光夫（右）、與總經理宋宗龍父子倆齊心協力開拓歐洲市場。今周刊提供

桃園夫妻檔因愛子讀書結緣波蘭 開設首家台灣餐廳

除食品大廠，桃園龍潭夫妻檔李顏城、劉燕宜，因為10年前在波蘭讀醫科的兒子想念台灣味而嗅到商機，毅然放下在台餐廳與藥局事業到波蘭開餐廳，撐過異鄉創業與疫情等挑戰，在第二大城克拉科夫開出三家店，用台式牛肉麵、紅油抄手、鹽酥雞、珍奶征服當地人味蕾，月營業額可達新台幣500萬至800萬元。

李顏城、劉燕宜夫妻倆，原在桃園龍潭經營餐廳及藥局多年，然10年前次子李昌倫（現為公司負責人）在波蘭讀醫學院時，不時懷念台灣味，但也察覺波蘭當地尚無人販售台式料理，嗅到商機可期。

在經過考察與分析後，李顏城、劉燕宜決定結束在台灣的工作，舉家到波蘭克拉科夫開創事業第二春，在經歷歐盟各種高標準法規、文化及語言差異等挑戰後，於2013年開了台灣料理「Mr.Lee」，後因經營策略調整結束營業。

隨著對克拉科夫市場熟悉度提升，他們陸續在2016年於老城區開設販售台式壽司、小火鍋的「Urara」，接著趁勝追擊，在2018年於老城區開設販售台式麵點、飲品的「Kuku」，最後在挺過疫情後，於2022年在猶太區開設「PHO EVER」，販售台式牛肉麵、台式越南河粉（Phở）、poke（夏威夷飯）。

波蘭安全、友善、稅率低 台灣餐廳業者投資好選擇

劉燕宜坦言，要在波蘭取得台灣料理的食材大不易。除亞洲調味料難覓，因歐洲麵粉分類遠比台灣複雜，他們得一項項去實驗，才找出製作麵皮與麵條的黃金比例，他們更曾嘗試從台灣直接進口珍奶原料，貨櫃卻在海關卡到過期，一口氣損失300多萬元。

劉燕宜、李顏城觀察，若台灣人要來波蘭開餐廳，他們建議「最困難的是前半年！」他們說，波蘭營業稅在歐洲相對低，且治安好、人民友善，但需注意在歐洲開餐廳前，會有一段為時不短的審查時間，

▲貿協在德國柏林舉辦的歐洲台灣形象展，邀請12家台灣食品業者參展，展現台灣好味。今周刊提供

台灣茶飲風靡歐洲 鮮茶道有意跨入歐陸市場

風靡全球的台灣手搖飲也摩拳擦掌。鮮茶道看好歐洲人對台灣茶飲接受度，以自家可作品牌商、原物料供應商的彈性優勢，要尋覓區域代理商，將自家茶飲引進當地市場；近年海外市場經營地有聲有色的鮮芋仙，也要從站穩腳步的英國市場，跨越英吉利海峽進攻歐陸。

鮮茶道海外事業部經理林雅婷說，歐洲與亞洲市場不太一樣，但近年歐洲消費者對珍奶等手搖飲產品熟悉度、接受度比以往高，尤其是年輕人，因此他們評估是個好機會，可以發揮自家品牌能做品牌商與原物料供應商的彈性優勢。

林雅婷說明，在台灣市場，鮮茶道主要以開放加盟為主，而在歐洲等海外市場，則會以授權該區域的總代理為策略，再由總代理找當地業者加盟，鮮茶道負責提供原物料，如此能讓加盟金等進入門檻較低，當地業者接受度會比較高。

鮮芋仙海外市場火熱 赴德國參展試水溫

休閒國聯集團旗下包含鮮芋仙等品牌，該集團海外事業處總監郭珮如說明，鮮芋仙目前有做預包裝好的各種產品，再透過管道賣到海外市場的亞洲超市、當地超市等通路，或是直接由台灣工廠生產後，輸出到歐洲當地。

郭珮如表示，鮮芋仙先後進軍中國、泰國、菲律賓、日本、澳洲、紐西蘭、美國、加拿大、英國等市場，而歐洲市場當地的消費者也青睞他們健康天然的甜品，這次參展就是要將品牌帶進歐陸，目前已與法國洽談，預計這2年會開8到10家分店。

本文授權自今周刊，原文見此。

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