8年級姐妹花用創意賣黑蜆、碾米廠孫女兒研發無麩質米！誰說百合花只有白色…青農創新怎玩？

【撰文/彭蕙珍】

「我一直在想怎樣將百合賣給消費者，卻一直無法突破包裝的問題。」曾是駕訓班教練、轉行投身農業的黃智鴻說，過去他只能將百合賣到批發市場，想直向消費者又碰壁。 他參加由農業部委託台灣設計研究院辦理的「「農產電子商務包裝及品牌輔導計畫（簡稱ACO計畫）」，媒合小農與設計公司，協助農業轉型。他坦言，和設計公司中間經歷過幾次的碰撞，「只差沒有打架而已」，終於做出可以宅配到府的百合包裝。 ACO計畫每年選出10家農場合作，從電商、品牌專業顧問諮詢挖掘獨門特色，今年網羅全台各地10家農產品牌、16位平均年齡不到35歲的青農投入農業創新，除了包裝設計優化，也協助在電商上架。

過去，想要買花只能去花店，但現在選擇越來越多了，甚至還能打造自己喜歡的花朵顏色。今年度ACO計畫與來自台中后里的杉水晴農產行合作，打破種植者只能當花材供應商的框架，轉型為從網路下訂的百合花專門品牌「百合專研」。

黃智鴻表示，他原本希望能將百合賣給消費者，並做出可客製化顏色的百合花，卻因包裝問題，無奈只能回到批發市場。在設計公司的協助下，設計精緻的「百染花悅禮盒」，實現夢想。

設計年輕人喜愛產品 銷售國內外

來自彰化芳苑的通利水產行，姐妹檔楊渝涵、楊雅閔參加計劃，推出「蜆澤」，希望能擺脫黑蜆刻板印象多在煮湯提鮮上，推出大和黑蜆沖泡炊粉，未來再也不需要特別買黑蜆煮湯提味，只要熱水泡開就能享用。

86年次的楊渝涵表示，父親於2010 年引進日本大和黑蜆，主要是外銷，也有養殖文蛤內銷，疫情時她和妹妹楊雅閔決定返家幫忙，並替出適合年輕人的產品。因姐妹倆很喜歡韓國天團Black Pink，包裝設計以黑色和粉色為主。

現代消費者想要更獨特且健康的飲食，澱粉逐漸不受年輕人青睞。銘鑫碾米廠孫女曾迎熙、曾筱柔、曾于倫傳承阿公的意志，翻轉米食傳統印象，起初她們只是想要做出現代人更喜歡的米，研發出無麩質，在長輩的要求下才做成產品。

參加ACO計畫，打造「miicombo 米康飽」。從品牌視覺到開發產品造型及口味，不單只有可愛的米飽外型，更把每顆熱量算得剛剛好，為米糧找到更有價值的未來。

來自高雄燕巢的精品蜜棗品牌「燕巢泥好」，高雄又生農場主推新品種—玫瑰金精品番茄品牌「丹丰番茄」，以及鮪魚的故鄉—屏東東港的「成豐號」，以真空包裝保存最鮮美的風味，新品牌包裝成功獲得Amazon、海尼根等知名企業採購。

本文授權自今周刊，原文見此。

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