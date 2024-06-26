大陸《原神》夯到翻！智冠新作賣不動、大宇資逼到棄「雙劍」…遊戲IP再造困境

【撰文‧譚偉晟】

當中國遊戲產業靠著《原神》大放異彩，台灣遊戲廠商近年卻少有佳作，難以取得市場上的銷售佳績。曾經推出多款經典遊戲，取得大中華市場眾多玩家的台灣遊戲IP，如今面臨什麼樣的挑戰？

當過去的成功難以複製，台灣遊戲產業只能步向黯淡前景嗎？曾經打造武俠遊戲顛峰之作《金庸群俠傳》的智冠科技，董事長王俊博6月24日在股東會上坦言，「挑戰很大，大陸、韓國等海外遊戲公司，節節進逼」。而被視為仙俠遊戲濫觴，開發出《仙劍奇俠傳》的大宇資訊，董事長凃俊光近期則宣布了「賣祖產」的決定，「賣給誰，都沒有關係」。

曾引領中文遊戲市場的要角，智冠、大宇資等台灣遊戲廠商，如今卻屢屢面對海外遊戲廠商的跨國競爭，難以取勝。但明明手握經典IP（智慧財產權），為何台灣遊戲廠商，無法做出讓玩家狂熱的遊戲大作？

「你很難把（原著）部分版權買下來，設定上就很難調整。」昱泉國際董事長洪英超話才說完，便轉身把辦公室旁《流星蝴蝶劍》、《笑傲江湖》等經典遊戲取下。對於多年未有開發新作的原因，他解釋當玩家對原著故事已有定見，遊戲就很難做劇情更動。

他說的是早期台灣遊戲公司靠著金庸、古龍等小說故事打造成遊戲，迅速取得玩家青睞。但這也造成遊戲IP受限原著內容，很難在劇情與角色設定上，配合新作品玩法進行調整。

洪英超舉例，「如果像《七龍珠》這樣的大IP，人人都想選孫悟空，（不改動角色強弱設定）那不就是孫悟空滿街跑？」故事背景、角色招式、遊戲性平衡，當受限於原著框架難以改動，又沒辦法將原著的版權整個買下，是台灣多款經典武俠遊戲，難以適應今日遊戲變化，大幅調整並推出新作品的原因之一。

但市場上，「武俠沒有死，華人市場對武俠（遊戲）的需求還存在。」洪英超指出，即使是中國遊戲公司，在遊戲營收貢獻上，「仙俠、武俠占比，還是高的。」以中國遊戲公司網易開發的《逆水寒》為例，這款開放世界武俠遊戲，今年初手機遊戲玩家總數突破1億，顯示玩家對武俠類遊戲的熱情仍在。

只是，如何把武俠遊戲做得好，卻比過去難上數倍。台灣遊戲產業振興會理事長、宇峻奧汀董事長劉信舉例，以《仙劍》所屬的角色扮演遊戲來看，「你招式打得精采是不夠的，很多人想看到『虐戀』，《仙劍》第一代就是虐了一堆人。」所謂的虐戀劇情，是一種過程曲折、百轉千迴的感情發展，但如今遊戲內容發展成熟、更有串流影音上各類電視劇影響，要做出讓人驚喜的故事越來越難，「像是韓劇常用的車禍、癌症、失憶，看久也會膩，遊戲也是不能太套路。」

新挑戰：透過玩法抓住玩家

內容發展已高度成熟外，傳統遊戲製作，還得面對玩家習慣的改變，特別是對台灣遊戲公司而言，過去曾交出亮眼成績的中國市場已經大不同。「以前，遊戲製作人會說『有自動導路系統』我就不做遊戲，但現在沒有這個功能不行。」洪英超指出，這個由中國玩家驅動的需求，已經徹底改變遊戲的設計思惟。

以宇峻開發的《三國群英傳8》為例，面對玩家習慣上的變化，劉信透露，從「技能的冷卻時間調整、內政系統的簡化，都是要讓玩家更側重在戰略玩法上。」這些改變，是為了滿足新的玩家遊戲偏好。

這也說明著遊戲IP與電影、電視劇IP一個重要差異，也就是透過遊戲產生的代入感，未必得依靠故事來產生，反而是如何透過玩法抓住玩家的心。「《三國群英傳》沒有故事，我也想替這個IP賦予一些故事，可能是影視上的呈現。」劉信認為，遊戲IP有更開放的架構，因此更適合延伸到其他領域，成為新的創作內容。

看起來，授權是一個維持遊戲IP的方式，但劉信指出，這必須在團隊仍有開發能力的基礎上，「授權收入，一般都在（遊戲總收入的）一成以下，而且兩到三年時間，不能同時授權好幾家。」宇峻奧汀營運處處長陳以穎進一步補充，若持有IP的遊戲公司沒有繼續開發的能力，「（被授權方）會覺得IP都是他們養的，」讓持有IP的遊戲公司，沒有本錢要求較高的授權金。

另一個現實問題，則是隨著中國遊戲產業陸續推出《原神》、《逆水寒》等暢銷作品後，劉信觀察，過去對台灣遊戲IP有高度興趣的中國遊戲公司，「現在也比較不迷信IP了。」

當IP遊戲與IP授權不再是獲利保證，各家遊戲廠商為了有穩定營收，便持續往休閒博弈產品布局。「股東會跟你說，『你要有突破』。」洪英超這句話，說明著當傳統遊戲作品難以在市場上取得獲利成果時，股東便會期望這些台灣遊戲公司，能尋找維持穩定收入的產品。

近年來，除了原本就專注博弈領域的鈊象，隆中網絡、宇峻奧汀等都有對應的遊戲，決定賣掉雙劍系列IP的大宇資，開發的休閒博弈手機遊戲也進入測試階段，「明年（休閒博弈）營收會增加。」凃俊光說道。

其中，休閒博弈類型的特色，在於遊戲提供了類似博弈遊戲的體驗，但沒有在遊戲上提供「遊戲幣換錢現金」的功能、避免了適法性的疑慮，這讓遊戲公司能以原本美術、程式開發的基礎，展開布局。

「2000年，我們推出《拉斯維加斯》網頁版的成功，後來轉成手機遊戲也有延續下來。」劉信說的，是這款玩家橫跨亞洲到歐美，長年盤據雙平台App營收排行榜前段，替宇峻帶來穩定的收入。

然而，博弈遊戲相對傳統遊戲，在部分遊戲製作團隊眼裡，仍是不同領域。「我們很多成員會說，『如果公司做博弈，就離開』。」面臨經典遊戲IP難以再造，洪英超指出昱泉決定「把第二線IP拿出來看，去創造新的機會出來。」昱泉開發的電競遊戲《G9：League of Aces》，內容就導入了過去《流星蝴蝶劍》的角色。

另一方面，對於有著獨特遊戲性的IP，也能以擴大內容的方式延伸產品。以宇峻為例，《三國群英傳》系列建立的戰略核心玩法，正用於延伸開發《世紀群英傳》這款作品。

鎖定核心玩法 確保作品成功

「IP發展機會都有，但問題是怎麼做。」劉信指出，儘管是市場常見的三國題材，劉信表示藉由獨特的橫向式戰略玩法，《三國群英傳8》這個開發成本逾一億元、宇峻自製IP打造的單機遊戲，在當下這個手機遊戲才是主流的市場，「有做到小賺，是我們滿意的作品。」

鎖定核心玩法是確保新作品成功的關鍵，而IP的延續則有助於行銷更容易。為了提高成功率，「現在新作品，我們都是兩到三位製作人共同開發。」劉信說面對玩家喜好變化快速，手機雙平台讓全球化競爭加劇的現在，台灣遊戲公司過去一個遊戲製作人主導開發的作法，必須改變。

「你看蜘蛛人、蝙蝠俠電影也很多個版本，它也需要用重拍去做出突破。」劉信認為電影產業的作法，在遊戲產業也是如此。「2015年我們《三國群英傳》手機版失敗，也覺得不行了。但後來《三國群英傳M》成功，兩個月營收就是過去單機遊戲近兩年的成績。」劉信再次表達對台灣遊戲IP的信心，「IP都有機會，只是要做好不容易。」

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